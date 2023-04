Humiliations, insultes, violences... un rapport dénonce des maltraitances dans les crèches

Tout est parti d'un drame à Lyon en juin dernier. Un bébé de 11 mois est décédé dans une crèche privée . Dans cette affaire, une salariée a été mise en examen, soupçonnée d'avoir fait ingérer à l'enfant un produit caustique. Conséquence de ce drame, des inspecteurs de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) ont été missionnés par le gouvernement pour établir un rapport sur l'accueil des enfants dans les crèches. Ils se sont ainsi rendus dans 36 établissements publics et privés à travers la France et ont diffusé un questionnaire auquel ont répondu 5 275 directeurs, 12 545 salariés de crèches et 27 671 parents.

Dans son rapport publié ce mardi, l'Igas s'alarme d'une qualité d'accueil "très disparate" et appelle à de profondes réformes pour mieux prévenir les maltraitances sur les enfants ainsi qu'à un "changement de regard" sur un secteur longtemps considéré sous le seul prisme du manque de places. Au côté de crèches "de grande qualité, portées par une réflexion pédagogique approfondie", on trouve aussi "des établissements de qualité très dégradée", ce qui peut entraîner "des carences dans la sécurisation affective et dans l'éveil" des tout-petits, soulignent les auteurs de ce rapport.

Enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste...

La "qualité de l'accueil" n'est pas toujours au rendez-vous dans certaines crèches, où les bambins peuvent être exposés à des risques de négligences, voire de maltraitance. Beaucoup des adultes interrogés ont ainsi décrit des situations s'apparentant à de la maltraitance, soulignent les auteurs, évoquant des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste faute de lits en nombre suffisant, ou au contraire laissés en pleurs jusqu'à ce qu'ils s'endorment.

D'autres témoignages font état d'enfants à qui on ne donne pas à boire, "comme ça, on change moins les couches", que l'on laisse trop longtemps dans leur couche souillée, que l'on humilie ou insulte ("tu chouines pour rien", "tu sens mauvais"...), que l'on nourrit de force en leur pinçant le nez pour qu'ils ouvrent la bouche, ou même que l'on maltraite physiquement en leur tirant les cheveux ou en les attachant à un radiateur.

L'Igas prône un renforcement des contrôles

Pour l'Igas, rehausser la qualité de l'accueil doit passer par un renforcement des contrôles, un relèvement des taux d'encadrement et du niveau de qualification des professionnels, mais aussi par un mode de financement des établissements conditionné à des objectifs de qualité. Le sujet de la maltraitance sur les enfants est "trop peu interrogé " d'après l'Inspection générale des affaires sociales, alors même que "les zones de risque et les faits remontés sont identiques à ceux que l'on constate dans tout accueil de personnes vulnérables et dépendantes ". Les auteurs du rapport font notamment référence aux maisons de retraite et aux établissements pour personnes handicapées.

Les rapporteurs soulignent également la nécessité de remédier au manque d'attractivité des métiers de la petite enfance, qui entraîne un sous-effectif chronique et donc un épuisement des professionnels en poste. Il s'agit là, selon eux, d'un "facteur aggravant autant que (d'un) symptôme" des difficultés à bien accueillir les enfants.

Pour un bébé de moins d'un an, passer 40 heures par semaine en crèche, avec ce que cela "implique de bruit, d'agitation, de risques de surstimulation" n'est de toute façon pas forcément la réponse la plus adaptée à ses besoins, estime l'Igas. Elle appelle en conséquence à "revoir la durée et les règles de rémunération des congés maternel, paternel et parentaux" pour "accroître la possibilité de présence parentale auprès de l'enfant pendant la première année de vie".

Le ministre des Solidarités souhaite "agir rapidement"

Face à ces constats, "l'ensemble des recommandations" de ce document seront prises en compte, a assuré ce mardi dans un communiqué le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, qui souhaite "agir rapidement". Le ministre devrait annoncer des mesures dans le courant du printemps, dans le cadre du "service public de la petite enfance" promis par le président Macron. Ce chantier a une dimension quantitative, avec la création nécessaire de davantage de places, mais aussi une dimension qualitative, a souligné l'entourage du ministre.

"Je serai vigilante à la mise en oeuvre des recommandations et des contrôles", a tweeté de son côté la secrétaire d'Etat chargée de l'Enfance, Charlotte Caubel. "Pas question de vivre une crise des Ehpad 2.0."

Interrogée par l'AFP, la Fédération française des entreprises de crèches (FFEC) a indiqué qu'elle étudierait en détail le rapport, et qu'elle comptait "faire des propositions pour que l'ensemble des dysfonctionnements signalés ne puissent plus se reproduire".

Par la voix de Cyrille Godfroy, son co-sécrétaire général, le Syndicat national des professionnels de la petite enfance (SNPPE) se dit "soulagé qu'enfin une inspection générale dise tout haut ce qu'on revendique et ce qu'on dénonce depuis des années". Pour Cyrille Godfroy interrogé par France Info, les maltraitances sur les enfants dans certaines crèches sont la conséquence de politiques menées depuis de nombreuses années : "On a un gouvernement qui privilégie le chiffre à la qualité d'accueil".