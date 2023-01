Hydromel apéritif

À la campagne, on peut laisser le bocal dehors à mi-ombre, de jour seulement, au début de la fermentation, pour capturer encore plus de levures sauvages.

Préparation : 5 min | Fermentation : 4 mois | Conservation : plusieurs années

Pour 1 litre

300 g de miel artisanal, du parfum qui vous plaît

700 ml d’eau non chlorée

Mélangez le miel et l’eau froide dans un bocal de 1,5 L à fermeture à joint de caoutchouc et à large col. Laissez le couvercle ouvert, et couvrez le bocal d’un tissu fixé avec un élastique.

Laissez au chaud, entre 25 et 30 °C, et mélangez 2 fois par jour pour répartir les levures, et éviter que des moisissures surviennent en surface. Après 5 à 7 jours de fines bulles vont se former et le liquide va prendre une odeur un peu « vineuse ». Lorsque c’est le cas, fermez le bocal avec le caoutchouc et le levier métallique.

Laissez fermenter pendant 4 semaines à température ambiante.

Passé ce temps, transvasez l’hydromel dans une bouteille à fermeture à levier métallique. Laissez fermenter encore au moins 3 mois avant de goûter, mais vous pouvez le laisser vieillir plusieurs années en cave.

Servez bien frais, dans des flûtes comme un champagne.