"Hypnotic" : il en faudra plus à Robert Rodriguez et Ben Affleck pour hypnotiser Le Masque & la Plume

Ben Affleck dans le rôle très physique de Danny Rourke, un policier d'Austin qui enquête sur une série de braquages de banque qui pourrait être liée à la disparition de sa fille. Les criminels hypnotisent les innocents pour qu'ils commettent des crimes à leur insu. Tout cela sur fond d'un programme secret gouvernemental sur l'hypnose. Avec William Fichtner dans le rôle du méchant et Alice Braga dans celui d'une cartomancienne. Robert Rodriguez a voulu, avec ce film, rendre hommage à Hitchcock.

Selon Nicolas Schaller, Robert Rodriguez se prend pour le cinéaste qu'il n'est pas…

Le critique de L'Obs a plutôt été assez décontenancé par un film qu'il trouve laborieux : "Il y a une réplique à un moment dans le film qui dit 'il s'est effacé l'esprit'. Je me demande si ce n'est pas ce qui est arrivé à Ben Affleck. Il n'a plus aucune expression. Tout le problème de ce film à concept très Christopher Nolannien, malheureusement, il n'est pas aussi fort. Robert Rodriguez, ce n'est pas un très grand cinéaste, c'est un tâcheron sympathique qui, parfois, fait des films qui se laissent regarder tels des divertissements du samedi soir, mais là, le problème, c'est qu'il se prend pour le cinéaste qu'il n'est pas".

Du grand n'importe quoi aux yeux de Jean-Marc Lalanne

À défaut de trouver le film très détestable, le journaliste cinéma des Inrocks l'a trouvé relativement nul : "Le peu de moments où il est intéressant, c'est parce que ce film ressemble à peu à ce que fait Christopher Nolan. Sauf que c'est du faux Christopher Nolan, dont le cinéma est tellement perfectionniste, ultra designé, très sourcilleux du moindre détail, que là, ça paraît vraiment être une version brouillonne, baveuse, moche du cinéma de Nolan. On regarde ça un peu sidéré, car on n'y comprend rien et, en même temps, on a toujours un coup d'avance sur ce qui se passe, c'est très très curieux. Je dois avouer que ce grand n'importe quoi m'a tout de même un peu amusé quelques fois".

Michel Ciment attéré

Chez Positif, on n'a éprouvé aucun intérêt à ce film : "Je le trouve complètement atterrant. On ne comprend rien à l'intrigue, sinon sa violence gratuite. Sa présence à Cannes est stupéfiante et Robert Rodriguez est une fausse valeur totale".

Pour Ariane Allard, c'est un nanar dépressif

Pour la journaliste cinéma de Causette, le film est aussi équivoque qu'il est cafardant : "C'est un film un peu crétin, confus. Robert Rodriguez veut imiter Christopher Nolan, mais il ne lui arrive pas à la cheville. La fin est totalement grotesque. C'est un nanar totalement catatonique à l'image de Ben Affleck qui est plus impavide qu'inexpressif. Ça n'a jamais été un super acteur".

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

Lecture "Hypnotic" de Robert Rodriguez 5 min France Inter

