IA : "J'ai la conviction absolue que nous sommes à un point d'inflexion", déclare le patron de Google France

Comment Google répondra-t-il aux défis que pose l'intelligence artificielle générative ? "J'ai la conviction absolue que nous sommes à un point d'inflexion", a estimé samedi le directeur général de Google France, Sébastien Missoffe, invité de l'émission d'Inter On n'arrête pas l'éco . Le géant du numérique, qui fête cette année ses 25 ans, a lancé en juillet son robot conversationnel Bard , concurrent de ChatGPT. "Si vous nous avez vu avancer moins vite que d'autres acteurs, c'est qu'on a essayé de trouver l'équilibre", justifie Sébastien Missoffe, qui dit vouloir répondre à plusieurs craintes soulevées par la montée en puissance de l'IA.

D'abord des gains de "productivité" ?

"Il y a trois responsabilités, trois inquiétudes autour de l'intelligence artificielle", estime Sébastien Missoffe, qui cite l'emploi, la désinformation, et les droits d'auteur. En matière d'emploi, alors que certains s'alarment des emplois qui pourraient disparaître de façon massive, le directeur général de Google préfère mettre en avant les gains de "productivité" générés. Il évoque l 'outil sur lequel la plateforme travaille pour aider les journalistes à écrire des articles . "Cela aide, mais cela n'écrit pas un article ! Si vous écrivez un article de trois pages, cela vous permet de le résumer, de le changer, de l'améliorer", précise-t-il. Le directeur de Google France estime que l'IA peut aussi créer de l'emploi. " J'étais sur Linkedln hier, j'ai tapé 'Data scientist' et il y a 20 000" annonces.

Sur les droits d'auteur, "on a fait une annonce hier [vendredi 29 septembre] pour donner la possibilité à chaque site aujourd'hui dans le monde de choisir s'il veut ou non que ses contenus soient utilisés pour venir nourrir ces algorithmes qui travaillent sur l'intelligence artificielle".

Interrogé sur les nouvelles règles européennes sur les marchés numériques, Stéphane Missoffe y voit une "excellente nouvelle". "Beaucoup de ces textes ont plus de 30 ans et n'étaient absolument pas adaptés aux enjeux d'Internet", estime-t-il. Ainsi, il assure que l'entreprise est "100% alignée" avec cette volonté notamment de l'Union européenne d'encadrer le marché numérique. "La régulation va rendre Internet plus sûr, plus transparent, plus responsable. Ce sont les mêmes règles pour tout le monde et [cela] nous permet d'avancer beaucoup plus vite", se réjouit-il.

Le Digital Market Act (DMA) entré en vigueur le 6 septembre 2023. Avec ce règlement sur les marchés numériques, l'Union européenne veut "garantir que ces grandes plateformes se comportent équitablement en ligne". Autrement dit, l'UE veut limiter leur domination économique sur le marché. Le directeur général de Google France affirme que cela n'inquiète pas l'entreprise parce que "le sujet de la concurrence n'est pas nouveau".

Il concède que ces nouvelles règles constituent néanmoins un changement important. Google et les autres entreprises concernées ont jusqu'au 6 mars 2023 pour se mettre en conformité. "Nous allons faire un plan pour faire en sorte d'être prêts", déclare le directeur de Google France. C'est selon lui, "un des projets qui mobilise le plus les équipes de Google, car c'est énormément de travail".