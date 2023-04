Idée sortie - Pourquoi faut-il aller voir l'exposition Benjamin Lacombe au Château d'Hardelot ?

À première vue, on se croirait face à un château anglais du Moyen Age . Il s'agit en fait d'une construction néo-victorienne du XIXe siècle aux proportions étonnantes. Même si l'édifice est construit à partir de ruines féodales du XIIIe siècle, il tient plutôt, par sa taille, du grand manoir.

Un lieu vraiment surprenant

C'est Henry Guy, le deuxième propriétaire au XIXe siècle, qui le construit tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans un style néo-Tudor. Le propriétaire suivant, M. Whitley, a fait partie de ces Anglais qui, au tournant du XIXe et du XXe siècles, se sont intéressés à la Côte d'Opale. Il a été l'un des cofondateurs de la station balnéaire du Touquet. Et a fait d'Hardelot sa maison de vacances. L'habitation devient au XXIe siècle un centre culturel de l'Entente cordiale et accueille une collection en rapport avec l'histoire des relations franco-britanniques.

Un hommage à l’époque victorienne

L'œuvre de Benjamin Lacombe, proche de celui de la famille Addams ou de l'univers cinématographique de Tim Burton, joue avec l'étrange. Le dessinateur a tout de suite vu le potentiel du lieu pour accueillir son exposition : "Ma première réaction a été la surprise face à son aspect extérieur. Le deuxième étonnement est venu de l'intérieur de ce château : on ne s'attend pas à un manoir de Lord anglais. Mais le rapport entre mon travail et le lieu était évident : c'est l'époque victorienne.

"La petite sirène" d'Andersen vue par Benjamin Lacombe © Radio France - AD/France Inter

J'ai mis dans l'exposition soit des auteurs victoriens - Lewis Carroll, Oscar Wilde -, soit des écrivains de la même époque : Andersen, Edgar Allan Poe… J’avais fait le choix d’illustrer leurs textes car j'aimais cette littérature, et ce qu'elle induisait, une époque, des costumes, et des questionnements qui y sont liés.

L’Angleterre du XIXe siècle est vraiment une société qui va nourrir le monde de ses avancées, de ses artistes, de ses interrogations d’une modernité incroyable. On assiste aux premières manifestations féministes. Des premiers mouvements ont lieu sur le statut des artistes, et sur leur droit à la transgression ! La société est très moraliste, ce qui crée, en réaction, de nouveaux modèles de perversions sexuelles, ou d’usage de drogues. C'est une période pleine de vivacité, de bouillonnement et de création. »

Un amour du gothique

La famille Apenzell, ou celles d’un Portrait de Dorian Gray à venir… Plus d’une centaine d’œuvres de Benjamin Lacombe sont présentées. Elles répondent parfaitement à l’ambiance du lieu. La touche gothique en plus.

Benjamin Lacombe : « Le gothique est la continuité du romantisme. Il lie l'amour, la vie et la mort, trois éléments centraux de la création artistique. La mort fait partie de la vie. Il y a des périodes où on veut l'occulter et d’autres où on veut l'appréhender. La période victorienne est une période où il y a tout un courant sur le spiritisme. Elle s’interroge sur ce qui se passe au-delà, se demande si on peut communiquer avec les morts, si une âme perdure, etc… Cela donne lieu à une imagerie et à un environnement qui peuvent paraître sombres pour certains. J’ai toujours aimé l'art de l'étrange. Je déteste la perfection et l’idée d'un monde en plastique rose. Pour moi, les plus belles choses se trouvent dans les marges, là où se nichent les imperfections, et l’étrangeté. »

Le lapin d'Alice au Pays des merveilles de Lewis Caroll, illustré par Benjamin Lacombe dans les jardins du château d'Herdelot © Radio France - AD/France Inter

Aller plus loin

Le Château d'Hardelot où plus d'une centaine de dessin de Benjamin Lacombe sont exposés jusqu'en novembre, dont, en avant-première ceux de son prochain livre : Le portrait de Dorian Gray. À venir en septembre : des concerts dessinés avec de prestigieuses artistes.

À voir aussi : avant le château l'exceptionnel théâtre élisabéthain entièrement en bois qui accueille une programmation culturelle très éclectique .