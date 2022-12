Idées cadeaux : les coups de cœur de Nicolas Demorand

"L'Atlas du renseignement" m’a à la fois passionné et beaucoup amusé

Cet atlas, très richement fourni en cartes et infographies, vous permet dans un premier temps de connaître la communauté mondiale du renseignement, l’architecture et le fonctionnement de certains services.

Ensuite, place à la géopolitique car le monde est le terrain de jeu et d’action de ces services. Puis des entrées plus serrées, sur le métier de mercenaire, les pays fournisseurs de vrais faux passeports, les procédures d’infiltrations et d’exfiltrations, les bases et les îles les plus secrètes du monde, les sites de détention les plus fermés, les villes propices au "sexpionnage" — tout, jusqu’à des adresses email si vous avez l’impression d’avoir été approché par un service étranger et que vous voulez en faire part à la DGSI.

Publicité

► " L’Atlas secret du renseignement" par Bruno Fuligni (ed Gründ) - 32,95€

"L'Atlas secret du renseignement"

"Lonesome Dove", un pur bonheur

Comment résumer un cycle romanesque qui s’étend sur près d’un demi-siècle, au Texas, dans les années 1850 ?

Oui, c’est l’histoire d’une amitié baroque entre deux Texas rangers, Woodrow Call et Augustus "Gus" McCrae. Bien sûr ils se battent, bien sûr ils font le coup de feu mais, le plus clair de leur temps, ils le passent à parler comme des pipelettes, en sachant que l’un est plutôt philosophe et l’autre carrément mutique.

Dans ces romans, les chevaux marchent au pas plus qu’ils ne galopent et c’est là plus qu’un rythme, en réalité tout une éthique qui, comme lecteur, vous surprend avant de vous imprégner. C’est bête à dire mais j’ai adoré cheminer avec ces personnages et les voir vieillir.

► "Lonesome Dove" , par Larry McMurtry - 5 volumes en édition de poche soit 3200 pages (ed Gallmeister) - 65 €

La saga "Lonsome Dove"

Un album qui ressemble à s’y méprendre à un livre pour enfants

Son titre ? "L’Histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée". Ce gentil suppositoire s’appelle Paul. Il aimerait, sac au dos, voyager à travers le monde et surtout, surtout, humer un jour le parfum des roses. En attendant, il vit avec les siens dans une armoire à pharmacie, entre des pastilles pour la gorge et des pilules de viagra, jusqu’au jour où une main, une main terrible, une main qui ne tremble pas s’empare de la plaquette de suppositoires, en extrait un… direction, eh bien direction où vous imaginez, pour régler un douloureux problème de constipation. Panique et consternation chez Paul, le prochain sur la liste, qui voit ses rêves de grand air et de vaste horizon se resserrer dans un trou ténébreux

Le suppositoire échappera-t-il à sa noire destinée ? Je vous laisse découvrir les méandres de son aventure, tortueuse comme un gros colon et délicieusement scato. Je me suis bidonné en lisant ce livre qui ravira les enfants au stade pipi caca et surtout les parents qui y sont restés.

► "L’Histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée", par Alex Vizorek et Caroline Allan (éditions Michel Lafon) - 12,95€

"L’Histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée", par Alex Vizorek et Caroline Allan

Quel plus beau cadeau de Noël qu'une anthologie de l’amour en poésie ?

Un petit livre dont je vous ai déjà parlé il y a deux mois mais qui ne m’a pas quitté depuis : l’anthologie "L’Amour en poésie" de Clémentine Beauvais, que je parcours sans cesse, dont je corne les pages et qui, selon les moments, me fait sourire ou me rappelle bien des souvenirs.

L’amour donc, et les corps.

Le poète Ghérasim Luca : "Je te haleine / je t’aine / je te sang je te cou / je te mollets je te certitude / je te joues et te veines / je te main / je te sueur / je te langue / je te nuque / je te navigue / je t’ombre je te corps et te fantôme / je te rétine dans mon souffle / tu t’iris / je t’écris / tu me penses".

L’amour, et le temps.

La poétesse Andrée Chedid : "Je reste émerveillée / De cet amour / Ardent / Qui ne craint / Ni le torrent du temps / Ni l’hécatombe des jours accumulés / Dans mon miroir / Défraîchi / Je me souris encore / Je reste émerveillée / Rien n’y fait / L’amour s’est implanté une fois pour toutes. / De cet amour ardent / je reste émerveillée".

Et comme "le silence est l’étui de la vérité", ces mots de Franz Toussaint : "Si vous voulez savoir le nom de celle que j’ai le plus aimée, rappelez-vous le nom de celle qui m’a fait le plus souffrir. Si votre mémoire vous trahit ou si vous n’avez pas connu cette femme, disposez vos lèvres comme pour donner un baiser. Son nom se prononce ainsi".

► " L’Amour en poésie " de Clémentine Beauvais (Folio junior) - 7.50€.

"L'Amour en poésie", de Clémentine Beauvais

"Little Big Man" de Thomas Berger, roman des romans

736 pages présentées comme les mémoires d’un vieillard au soir de sa vie, ayant connu toute l’épopée du Far West, à moitié chez les Blancs, à moitié dans une tribu d’Indiens cheyennes.

Rusé, roublard, alcoolique à ses heures, il est une fine gâchette dont l’errance picaresque dans le Grand Ouest américain lui fit croiser beaucoup de bisons mais aussi Wyatt Earp, Buffalo Bill et le General Custer. Il dit être le seul survivant de la bataille de Little Big Horn. Une vie qui force et le rire et le respect.

La nouvelle traduction des éditions Gallmeister est de Marc Boulet. Elle a été revue de fond en comble par rapport à la précédente dans laquelle manquaient des chapitres entiers, trop compliqués à traduire et donc caviardés. L’incohérence, le charabia cascadant de ce vieux chasseur d’or de Jack Crabb sont respectés et parfaitement rendus dans un français qui sonne contemporain sans jamais qu’on ne sache pourquoi. Chapeau l’artiste !

J’ai dévoré Little Big Man, roman des romans, roman absolu, en trois jours. C’est un bonheur d’humour et parfois de mystique, de violence mais aussi de poésie spontanée.

Jack Crabb a-t-il réellement existé ? On n’en sait rien et vous pourrez en débattre avec ceux auxquels il faut absolument que vous offriez ce livre à Noël. Faites-moi confiance sur ce coup !

► "Little Big Man" de Thomas Berger (éd Gallmesiter) - 13,5 €

"Little Big Man" de Thomas Berger

"Séries illimitées", une encyclopédie loufoque sur les séries

213 séries télé joyeusement dépiautées par la bande perchée de l’Arrière-cuisine. Leur classement est alphabétique, ce qui évacue d’emblée la question classique de la ou des deux, trois ou cinq meilleures séries télé de tous les temps (conversation pourtant adorée des amateurs du genre).

Ici, il y en a pour toutes les époques et tous les goûts : "La petite maison dans la prairie", "Emily in Paris", "Dragon Ball Z", "Fauda", "Dowton Abbey" avec à chaque fois un synopsis caricatural, un relevé bourré de mauvaise foi des points forts et des points faibles du programme et des liens vers d’autres séries du même genre.

Des quiz désopilants émaillent le livre (dans quel hôpital de quelle série faut-il se faire soigner ? quel président des Etats-Unis êtes-vous ?) et, signe quand même que toutes les séries ne se valent pas, certaines comme "Seinfeld", "Les Soprano" ou "The Wire" ont l’honneur d’une double page.

Le guide tranche, c'est peu de le dire, sur le discours de plus en plus pointu de ce qu’on appelle désormais la "sériephilie" et donne l’impression d’avoir été écrit sur un canapé en mangeant des chips et du popcorn. Ce qui n’interdit pas, loin de là et dans un grand éclat de rire, de maîtriser parfaitement son sujet

► " Séries illimitées, le guide ultime pour ne plus chercher des heures un truc à regarder ", par la bande perchée de l’Arrière-cuisine (éd. Marabout) - 32€

"Séries illimitées"

D'autres idées de livres à (s')offrir "

"À chaque fois, je suis médusé par la fécondité de cet écrivain. À chaque fois, je me demande si ça n’est pas le roman de trop. Mais à chaque fois, comme avec un vieux pote, je suis content d’avoir des nouvelles d’un de ses nombreux personnages, en l’occurrence le premier d’entre eux : Harry Bosch".

"Guillaume Auda, grand reporter, a suivi quotidiennement les dix mois du procès des attentats du 13 novembre 2015 dont il restitue le déroulement en journaliste, c’est-à-dire en « témoin professionnel de la détresse humaine », comme le disait Joseph Kessel. Un livre à garder, à lire, à relire, pour ne pas oublier."

"Un livre d’une folle érudition, une somme intellectuelle et culturelle mais aussi une sorte d’autobiographie et de longue déclaration d’amour."

"Chou farci, soupe au chou, entrecôte bordelaise… Ce livre de recettes tirées d’une vingtaine de ses films rappelle l’importance de cette facette de l’univers comique de l’acteur."

…

De nombreux autres conseils de lecture sont à retrouver dans la chronique matinale quotidienne de Nicolas Demorand