Idefix, le rover français à la conquête d'une lune martienne

Ceux qui ont aimé la saga du petit robot Philaé devraient se régaler avec Idefix. Ce petit rover, de la taille d'un micro-ondes est en effet la première tentative française de se poser et de rouler sur un astre du système solaire. La cible choisie n'est pas un terrain facile : Phobos, l'une des lunes de la planète Mars est un patatoïde d'environ 20 à 25 km d'envergure. Irrégulier, l'astre reste mal connu car les clichés acquis jusqu'ici n'ont pas une résolution suffisante pour voir précisément sa composition.

Des roulés-boulés sur 30 mètres

C'est donc en explorateur qu'Idefix va "attaquer" le sol de Phobos, en vue de mieux guider l'atterrissage de la sonde japonaise MMX dont l'objectif est de prélever des échantillons pour les rapporter ensuite sur Terre. Pour cette grande première , les ingénieurs du Centre National d'Etudes Spatiales et leurs homologues de l'agence allemande (DLR) ont laissé libre cours à leur imagination. Le rover ne sera pas largué sous des parachutes ou amorti par des airbag mais tout bonnement lâché depuis une altitude de 50 mètres par MMX.

"Cette fois-ci, comme la gravité est très faible sur Phobos, c'est comme si on était largué d'une hauteur de 10 cm sur Terre. Le rover est robuste, va encaisser l'impact et faire des roulés-boulés sur 30 mètres avant de s'immobiliser " explique Stéphane Mary, le chef de projet au CNES. Quelle que soit la position d'atterrissage, Idefix, via un algorithme embarqué sera en mesure de se situer, de se retourner afin de se mettre à l'endroit et de déployer ses panneaux solaires.

Idefix et ses roues à aubes en cours de fabrication au CNES à Toulouse. - Frédéric Lancelot/ CNES

Une fois correctement positionné, il devra recharger ses batteries rapidement pour pouvoir avancer. Son autonomie embarquée ne lui permet de survivre qu'une nuit par - 200 ° C, la température glaciale qui règne sur Phobos. Alors commencera son exploration. Les caméras situées sous son ventre lui permettront d'envoyer les premiers clichés du sol et d'avoir une idée de sa nature. C'est en effet l'une des inconnues pour laquelle des roues si particulières ont été dessinées. "On va dans un endroit qu'on ne connaît pas. Ce serait a priori plutôt du sable avec des cailloux. Et cette fois-ci, comme la gravité est très faible, le rover ne pèse pratiquement rien alors on avance avec des roues qui sont plutôt comme des roues à aube" ajoute Stéphane Mary. "On avance plutôt comme un bateau sur l'eau que comme si on avait des roues sur Terre".

"C'est une occasion unique d'aller sur Phobos"

Faire quelques mètres sans s'enliser ou parvenir à s'accrocher au sol sera donc l'un des nombreux défis de cette mission. Idefix avancera en éclaireur puisque son rôle est de fournir à la JAXA des images de son environnement afin que la sonde puisse se poser sans encombre quelques temps plus tard et récolter ses précieux échantillons. Les Japonais ont été les premiers à récolter de la poussière d'astéroïdes pour l'analyser sur Terre. Déjà à l'époque, ils s'étaient associés avec les équipes françaises et allemandes. Mascot, un atterrisseur passif de la taille d'une boite à chaussures avait été lâché par la sonde Hayabusa-2 sur l'astéroïde Ruygu en 2018 afin de fournir un cliché du sol. A l'époque, la mission avait permis de rapporter sur terre quelques microgrammes de matière extraterrestre. MMX vise plusieurs centaines de grammes. Pour Stéphane Mary, "c'est une occasion unique d'aller sur Phobos. Nous n'aurions pas pu développer une sonde qui fasse le voyage juste pour le rover. Nous sommes une mission d'opportunité avec la JAXA qui nous a proposé de développer un rover il y a quelques années pour aller sur Phobos".

L'objectif pour la JAXA est de mieux comprendre les mécanismes qui ont conduit à la formation des lunes de Mars. Connaître la nature du sol de Phobos est à ce titre indispensable.