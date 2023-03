Ignorant les sanctions internationales, la Chine lance plusieurs lignes de fret ferroviaire vers la Russie

C'est une traduction très concrète de la récente visite de Xi Jinping à Moscou : malgré les sanctions internationales qui visent la Russie, les Chinois renforcent encore la coopération avec le voisin russe. La Chine vient de lancer plusieurs nouvelles lignes de fret ferroviaire directes avec Moscou, notamment l’une au départ de Pékin.

Le premier convoi de plusieurs centaines de mètres de long quitte en grande pompe la gare de Pinggu au nord de Pékin. Sur place, une petite cérémonie de départ est organisée, pour bien montrer que la Chine assume cette coopération, malgré les sanctions internationales imposées à la Russie. Le train va mettre dix-huit jours pour parcourir 9000 kms et rejoindre Moscou, après avoir traversé le désert en Mongolie intérieure (Chine) puis en Mongolie. A l’intérieur des wagons, il y en a pour près de trois millions de dollars.

55 containers de produits vers la Russie

"C'est un partenariat qui fonctionne dans les deux sens", explique Chu Yixiao, le patron d'une société pékinoise qui a servi d’intermédiaire avec les entreprises chinoises. "Le train transporte au total 55 containers, avec des appareils électroménagers, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des vêtements et des chaussures. Les wagons reviennent ensuite de Moscou, avec des spécialités russes comme du chocolat, de la bière, mais aussi des produits en vrac tels que du bois, de la pâte à papier et des minerais."

Quatre trains Pékin-Moscou sont prévus chaque mois. Et ce n’est pas la seule nouvelle ligne de fret à avoir été lancée récemment vers la Russie. Il y a quelques semaines, un premier train est aussi parti de Langfang dans la province du Hebei, avec dans les wagons 40 000 tables destinées aux salles à manger des familles russes. Le convoi transportait aussi des produits de première nécessité que la Russie a désormais du mal à trouver en raison des sanctions internationales. Les entreprises chinoises elles sont ravies de ces nouveaux projets ferroviaires et profitent clairement des sanctions.

Des échanges en hausse de 30% depuis la guerre en Ukraine

Les échanges devraient encore progresser dans les prochains mois, nous laisse entendre le transitaire. "Nous allons bientôt nous rendre en Russie pour voir avec les entreprises et les autorités comment on peut faire pour renforcer la coopération et la rendre durable. La visite du président Xi en Russie favorise cette coopération. La qualité des produits russes est très bonne et les prix sont intéressants."

Une ligne de fret maritime est aussi à l’étude entre le Hebei et la Russie. Depuis la guerre en Ukraine, le commerce sino-russe a fait un bond de 30% avec un record d’échanges annuels évalué à 185 milliards de dollars. Dans le secteur automobile par exemple, la Russie est devenue depuis janvier dernier le premier marché d’exportation pour les constructeurs chinois.