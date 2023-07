IGPN : comment les autres pays contrôlent-ils leur police ?

Gilets jaunes, réforme des retraites, puis la mort de Nahel et les émeutes qui ont suivi... L'actualité met régulièrement sous le feu des projecteurs l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), dont la directrice, Agnès Thibault-Lecuivre (ex-magistrate), est auditionnée ce mercredi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Créée en 1884, aujourd'hui dotée de 270 agents (dont 73% de policiers), cette police des polices a principalement une mission de contrôle interne : elle veille au respect des lois, des réglements et du code de déontologie des policiers et à ce titre peut mener des enquêtes administratives et judiciaires.

Les "boeufs-carotte" (surnommés ainsi, car ils "cuisinent" les agents lors de leurs enquêtes) sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de la police nationale. Et c'est là une l'une des spécificités françaises. Car chez nos voisins, beaucoup ont opté pour des systèmes de contrôle très différents. Tour d'horizon.

En Angleterre, de puissantes entités de contrôle

De l'autre côté de la Manche, la plupart des plaintes concernant la police sont traitées en interne par le HMICFRS (pour "His Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue service"), rattaché au ministère de l'Intérieur britannique mais non soumis à l'autorité d'un chef de la police nationale. Cette entité "a aussi une fonction très forte d'audit, avec une vision systémique de la police", souligne le sociologue Sebastian Roché, directeur de recherches au CNRS. De fait, le HMICFRS met régulièrement en ligne sur son site des rapports, portant par exemple sur l'efficacité et la légitimité de la police, le recours aux armes à feu, la lutte anticorruption, etc.

Les faits les plus graves, eux, relèvent d'une structure de contrôle externe : l'Independant Office for Police Conduct (IOPC), qui peut mener interpellations, perquisitions et auditions de témoins avant de transmettre ses conclusions à la justice. Ses enquêteurs sont juristes, médecins, avocats, anciens policiers. Fait notable : son directeur général est tenu de n'avoir jamais exercé dans la police. Bien que ne dépendant pas de l'exécutif, "l'IOPC a le pouvoir de prescrire à la police la manière dont elle traite les plaintes", observe Sebastian Roché. Elle prône également la transparence, en publiant sur internet une partie des affaires dont elle a été saisie.

"Le système de contrôle britannique est beaucoup plus développé que le système français, de par sa vision systémique et de par l'importance de son organe de contrôle externe, qui compte autant d'agent que tout le reste de l'Europe en cumulé !", poursuit le chercheur.

En Belgique, le "Comité P"

En plus d'une Inspection générale de la police (AIG), la Belgique est dotée depuis 1991 d'un "Comité P". Indépendant de l'exécutif, autonome, il est chargé de contrôler le fonctionnement global de la police, notamment au gré des plaintes déposées par les citoyens, et rend des comptes au Parlement. Il est forcément présidé par un magistrat, nommé par la Chambre des représentants.

Le Comité P a traité 2690 plaintes en 2022. Il n'est toutefois pas exempt de critiques : certains lui reprochent d'être composé de policiers en détachement, mais qui, tôt ou tard, regagneront un service, et plaident pour la nomination d'experts indépendants, sur le modèle de l'IOPC.

En Allemagne, des médiateurs dans certains Länder

Il n'existe pas, en Allemagne, de système de contrôle centralisé et fédéral. Dans ce pays où la police est connue pour privilégier la communication et la désescalade, trois États ont des "Ombudsman", des médiateurs chargés de régler les litiges entre citoyens et policiers, mais ceux-ci disposent de peu de moyens. Dans les autres Länder, les affaires sont traitées par les parquets au niveau régional.

"En cas de coups et blessures ou d'usage d'une arme à feu en service, les enquêtes sont menées exclusivement par le ministère public ou des tribunaux indépendants, jamais par la police elle-même", précise Heiko Teggatz, vice-président du syndicat allemand de la police. "C'est une question de neutralité et de séparation des pouvoirs. Le parquet enquête sur les policiers comme sur n'importe quel citoyen."

Au Danemark, une "autorité indépendante des plaintes contre la police"

Les quelque 11 000 policiers du royaume scandinave ont la particularité d'être placés, non sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, mais sous celui de la Justice. Leur contrôle revient à l'Autorité indépendante des plaintes contre la police, qui a vu le jour en 2012. Elle reçoit les plaintes déposées contre les policiers, enquête et statue. Sa plus haute instance est le Conseil de plaintes contre la police, qui agit en totale indépendance, sans recevoir d'ordre de la police ou du ministère public. À sa tête, sont placés un directeur général – il doit être un juge de la Haute Cour –, un procureur, un professeur de droit et deux représentants de la société civile.

Les membres du Conseil sont nommés par le ministre de Justice. Ils ont un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Des enquêteurs et des personnels administratifs en font également partie.