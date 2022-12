"Il a fait du football un art" : de Spike Lee à Gilberto Gil, la mort de Pelé touche bien au-delà du foot

La légende Pelé s'est retirée. Le footballeur brésilien est mort des suites d'un cancer jeudi à Sao Paulo à 82 ans. Il était devenu la référence absolue dans son sport et tous les grands footballers du monde lui ont rendu un hommage ému jeudi soir, de Leo Messi à Kylian Mbappé en passant par Zinedine Zidane . Mais son mythe a largement dépassé les frontières du football. En témoignent les nombreuses personnalités politiques et artistiques qui lui rendent hommage ce jeudi sur les réseaux sociaux.

Lula : "jamais il n'y a eu un numéro 10 comme lui"

Le président élu du Brésil Lula a estimé sur Twitter que "jamais il n'y a eu un numéro 10 comme lui". "Peu de Brésiliens ont porté le nom de notre pays aussi loin que lui", a ajouté Lula pour saluer Pelé, qui a aussi été ministre des Sports dans les années 1990.

Le chanteur brésilien Gilberto Gil : "il a fait du football un art"

Le chanteur brésilien, ancien ministre de la Culture de Lula, rend hommage au Roi. "Les chiffres de sa carrière de joueur sont extraordinaires, mais ceux qui ont eu l'honneur de le voir jouer savent que Pelé est allé bien au-delà de ça et a fait du football un art", dit le chanteur passionné de football.

Joe Biden : "l'histoire de ce qui est possible"

"Dans un sport qui rassemble le monde comme aucun autre, l'ascension de Pelé, qui est passé d'un milieu modeste à une légende du football, est l'histoire de ce qui est possible, a écrit le président américain sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, les pensées de Jill et moi vont à sa famille et à tous ceux qui l'ont aimé."

Barack Obama : "il a compris le pouvoir du sport pour rassembler"

"Pelé était l'un des plus grands à avoir jamais joué au beau jeu", salue ce jeudi sur Twitter l'ancien président américain Barack Obama. "C'était l'un des athlètes les plus reconnaissables au monde et il avait compris le pouvoir du sport pour rassembler les gens. Nos pensées vont à sa famille et à tous ceux qui l'aimaient et l'admiraient".

Le réalisateur Spike Lee : "repose au paradis"

Le cinéaste américain Spike Lee, fan de ballon rond, poste une photo d'un retourné acrobatique dédicacée par la légende, avec la mention "Repose au paradis".

Emmanuel Macron : "Le jeu. Le Roi. L'Éternité"

Le président français a salué la mémoire du triple champion du monde en français et en portugais.

Le musicien Salif Keita : "il a changé le monde"

Le maitre de la musique malienne dit "merci" à Pelé qui a "changé le monde".

Patrick Bruel

Le chanteur français de 63 ans, aussi passionné de foot poste une photo avec ce commentaire : "le roi s’en va e Brésil et mon enfance en larmes".

Le chanteur Pascal Obispo

Le chanteur Pascal Obispo a posté trois stories sur son compte Instagram. "Le Roi est mort", dit-il. Mais il va plus loin. Pour lui, l'héritier direct sur son trône est non pas Messi mais...Kylian Mbappé ! "Vive le Roi !"