Il fait trop chaud : trois infographies pour comprendre les "anomalies de température" mesurées en octobre

C'est un temps à s'installer en terrasse... Et ça ne devrait pas du tout être le cas. Ce jeudi, Météo-France annonce des températures entre 19 et 28 degrés selon les régions, avec des températures "exceptionnellement chaudes pour la saison" : la nuit précédente, il a ainsi fait 26°C à Biarritz.

Un pic de chaleur qui dure dans le temps : neuf jours consécutifs avec une anomalie de température moyenne supérieure à 4°C en moyenne dans le pays . Parfois bien plus selon les villes et les jours. Du jamais-vu depuis 1947, assure Météo-France.

Publicité

D'ailleurs, si l'on observe plus précisément la situation dans dix villes de France (en analysant les relevés de Paris, Lille, Brest, Orléans, Strasbourg, Dijon, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Nice), on constate qu'après une forme de "retour à la normale" au mois de septembre, le mercure est sévèrement reparti à la hausse. L'écart de température entre octobre 2022 et un octobre normal est ainsi comparable à l'écart de température entre été 2022 et un été normal. Bref la surchauffe constatée cet été se poursuit.

À Paris, on enregistre ainsi une moyenne de 19,5°C pour les températures maximales quotidiennes, contre 16,5°C pour les normales de saison... Soit l'équivalent des températures d'un mois de mai classique. Même comparaison pour Lille, Orléans, Strasbourg, Dijon, ou Lyon. À Bordeaux et Toulouse, le mois d'octobre enregistre même des températures comparables à celles d'un mois de juin normal.

Globalement, le même phénomène se retrouve dans les dix villes : toutes enregistrent des températures bien supérieures aux températures habituelles d'un mois d'octobre. Cela va d'une légère différence (+1,4°C à Nice, +1,9°C à Brest) à des écarts significatifs (+5,2°C à Toulouse, +4,5°C à Strasbourg).

Une tendance qui pourrait faire de ce mois d'octobre l'un des plus chauds jamais enregistrés en France. Où l'on a déjà vécu cette année le deuxième été le plus chaud jamais relevé . Des records qui s'expliquent pour deux raisons : "il y a un grand tourbillon, sur le proche Atlantique, qui ramène de l'air tropical du sud sur l'Europe de l'ouest. Cette dépression est là depuis deux semaines. Et puis ces températures sont aussi dopées par le changement climatique, ce qui accentue encore d'avantage ce phénomène de douceur" , explique sur France Inter Robert Vautard.