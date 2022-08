"Il fallait boucler la boucle" : le secret des manuscrits de l'écrivain Céline enfin révélé

C’est une énigme enfin résolue. Les précieux manuscrits de l’écrivain Louis-Ferdinand Céline qui avaient disparus après la guerre en 1944, ont été conservés pendant des années chez la famille d’un résistant portant le nom d’Yvon Morandat. C'est ce que révèle ce mercredi l’ancien journaliste et critique à Libération Jean-Pierre Thibaudat dans son blog sur Médiapart, mettant fin à un mystère vieux de plusieurs décennies. Le journaliste s’était lui-même vu remettre ces 6 000 feuillets inédits contenant notamment "Guerre" et "Londres", par un mystérieux lecteur dont il n’avait pas donné le nom. Un nom qu'il donne enfin, mettant fin à l'un des plus grands mystères de la littérature française de l'après-guerre.

Le précieux trésor retrouvé dans la malle d’un résistant

L'histoire commence en juin 1944 lorsque l’écrivain Louis-Ferdinand Céline, ouvertement antisémite, fuit vers l’Allemagne. Son appartement situé rue Girardon à Paris est réquisitionné par des résistants. La personne qui s’installe dans ce logement n’est autre qu’Yvon Morandat, lui-même résistant. L’homme y trouve alors les précieux écrits de l’écrivain collaborationniste et fait le choix de les conserver. Céline l’accuse même de vol, alors même que Morandat l’avait contacté pour l’informer que ses affaires étaient au garde meuble et les manuscrits avec lui.

Face à ces accusations, Yvon Morandat décide de garder les écrits dans une malle. Une malle qui déménagera avec lui dans sa nouvelle habitation de Neuilly-sur-Seine. Le résistant meurt en 1972 et c’est par hasard que ses deux filles retrouveront les écrits, quelques années après, dans une malle, située à la cave. Ne sachant pas quoi en faire, elles les remettront au journaliste Jean-Pierre Thibaudat avec une condition : n’en révéler l’existence qu’après la mort de la veuve de Céline, Lucette Destouches. Pendant des années, [le journaliste aura gardé le secret, jusqu’à l’année dernière](Les manuscrits retrouvés de Céline) où il révéla qu’un mystérieux donneur lui avait confié les feuillets.

"Céline a vu en Morandat, l’image du diable car il était résistant"

"Quand Morandat est arrivé dans l’appartement rue Girardon, Céline a vu en lui l’image du diable car il était résistant. Mais c’est précisément Morandat qui a conservé délicatement les écrits", raconte Jean-Pierre Thibaudat. C’est donc le résistant qui aurait sauvé et non volé les précieux livres, pour ne "pas les jeter à la poubelle", selon le journaliste. Les années passantes, les écrits auraient donc voyagés avec Yvon Morandat : "Quand les filles se sont retrouvées face à ça dans la cave, par un mystérieux hasard, les choses ont soudainement refait surface", explique-t-il. Parmi ces 6 000 feuillets les romans "Guerre" et "Londres".

En accord avec les filles du résistant, l’ancien journaliste et désormais auteur d’un blog choisit donc aujourd'hui de publier la véritable histoire de ces récits, des années plus tard. "J’ai contacté l’une des filles de Yvon Morandat, Caroline. Je lui ai dit qu’il fallait boucler la boucle et révéler le nom d’Yvon, car c’est tout à son honneur de les avoir gardé", raconte-t-il notamment.

La suite des inédits de Louis-Ferdinand Céline doit paraître le 13 octobre chez Gallimard. Le début était déjà sorti en mai dernier.