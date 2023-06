"Il faut revenir à notre humanité, au respect des familles et de l'enfance", pour le maire d'Annecy

"C'est un grand soulagement, nous étions tous suspendus à ces nouvelles", explique François Astorg. "J'imagine l'état d'angoisse des parents, des familles, des amis, et là ils sont sortis du danger, c'est une très bonne nouvelle." Ce samedi, la procureure d'Annecy a confirmé que le pronostic vital n'était plus engag é pour aucune des six victimes, dont quatre enfants de 22 à 36 mois. "La vie doit reprendre ses droits", estime le maire.

"Dans les prochaines semaines, nous allons nous assurer que les victimes vont bien et nous allons rendre hommage à nos héros, qui ont permis de sauver ces personnes." Un rassemblement citoyen est organisé ce dimanche à 11 heures, trois jours après le drame. "Il faut attendre avant tout un moment de recueillement. Ce drame a créé de la stupeur, du choc, de l'émotion, beaucoup de colère et du doute."

Publicité

"Pas un moment politique"

François Astorg souhaite partager ce rassemblement "avec toutes les personnes qui ont envie de nous accompagner" tout en assurant qu'il ne doit pas devenir "d'un moment politique". L'attaque a en effet suscité beaucoup de réactions et de récupération à droite et à l'extrême-droite, mais aussi sur les réseaux sociaux.

"Il faut revenir à notre humanité, au respect des familles et de l'enfance", plaide le maire d'Annecy, "et c'est pour ça que nous nous réunirons". "Ce 8 juin restera gravé dans la mémoire de toutes les Annéciennes et les Annéciens. Il est important que l'on se réunisse et que l'on vive un bon moment de recueillement. Nous devons faire preuve toutes et tous de courage pour avancer et que la vie reprenne ses droits."