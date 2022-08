Il m'a dit "Si tu es prête à risquer ta vie pour sauver une baleine, viens à bord" ; j'ai accepté

En 2005, alors qu'elle est étudiante, Lamya Essemlali croise, lors d'une conférence, Paul Watson, le fondateur de Sea Sheperd, qui lui dit : "Si tu as du temps de disponible et si tu es prête à risquer ta vie pour sauver une baleine, postule et viens à bord". Elle n'avait encore jamais vu de baleine mais elle n'hésite pas : oui, elle est prête à prendre ce risque.

Lamya Essemlali et "l'écologiste pirate" Paul Watson devant le drapeau emblématique du "Sea Sheperd" - François Guillot

L'hiver suivant, elle embarque pour sa première opération en Antarctique contre des baleiniers japonais

À bord du navire de Sea Sheperd, les profils sont très éclectiques : "On était 23 nationalités différentes, avec des profils et des histoires très différentes - ça va du 100 % végan artiste tatoueur à omnivore courtier en bourse qui a tout plaqué". Lamya Essemlali précise : "Sur certains postes-clés, il faut absolument des professionnels de la navigation (capitaine, chef mécano…). Mais sinon, pour le reste, il y a beaucoup de militants qui ne sont pas forcément aguerris et qui apprennent sur le tas. C'était mon cas d'ailleurs, je ne connaissais strictement rien à la navigation : j'ai été quartier-maître et j'ai appris avec les officiers de quart qui étaient avec moi".

Publicité

Lorsque l'équipage arrive en Antarctique, avant même de voir les premiers baleiniers de près, ce sont les cétacés eux-mêmes qu'ils aperçoivent : "C'était les premières baleines que j'ai vues. On a d'abord vu leur souffle et c'était magique. De toute façon, quand on entend les gens parler de leur rencontre avec des baleines, même dans un contexte plus classique, il y a toujours une part de magie, d'enchantement. Et quand on les voit pour la première fois dans un contexte où on sait qu'elles sont traquées par des baleiniers, ça décuple encore l'émotion".

Elle raconte : "L'Antarctique est un sanctuaire international ; les baleines y sont en théorie protégées. Le Japon utilisait un prétexte scientifique pour chasser des baleines, il s'était auto-octroyé un quota de 1035 baleines par an (ce qui est énorme). Et donc, pendant de très nombreuses années, Sea Shepherd s'est opposé à cette chasse baleinière en Antarctique, jusqu'à ce que le Japon renonce à y aller.

Notre but, c'était de les empêcher de tuer le plus de baleines possible. Ça coûte extrêmement cher pour eux : pour rentabiliser la chasse, il fallait qu'ils tuent au moins 700 baleines, et en notre présence, ils n'ont jamais atteint ce nombre-là".

Lamya Essemlali et des membres de l’association Sea Shepherd. - Sea Shepherd

Objectif : trouver le Nisshin Maru, gigantesque abattoir flottant

Leur objectif ultime était de trouver le navire-usine de 8 000 tonnes, le Nisshin Maru.

Les baleiniers cherchent les baleines, les harponnent et les ramènent à ce navire-usine où elles sont dépecées. En empêchant les baleines d'être hissées sur le navire-usine par la rampe arrière, "cela paralyse toute l'opération de pêche", explique Lamya Essemlali, "parce que si les baleines ne sont pas dépecées et congelées dans les 48 heures, elles deviennent complètement impropres à la consommation".

Et ils le trouvent, ce "bateau-abattoir", au lendemain de Noël 2006 : "un jour de tempête avec une houle de huit mètres de haut" raconte-t-elle. "C'était très, très impressionnant".

Paul Watson, le capitaine, décide de barrer la route du Nisshin Maru

Lamya Essemlali évoque ses souvenirs : "Nous, on était à bord de notre vieux Farley Mowat, un navire de pêche qui faisait office de coquille de noix comparé au Nisshin Maru. Et Paul nous dit : « On lui barre la route. On est là pour ça, donc c'est ce qu'on va faire ».

Le navire usine nous fonce dessus, avec des messages dans la sirène qui disent « Dégagez, sinon on vous fonce dessus ». Et il est hors de question qu'on bouge, Paul nous dit : « Si on bouge, autant rentrer chez nous. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'on a la moindre pression on recule, et ce n'est pas envisageable ».

On nous annonce que la collision va se faire dans deux minutes. On est tous en combinaison de survie. Et là, clairement, on se dit tous « On va couler à pic, c'est la fin ».

À la dernière minute, le Nisshin Maru a viré de bord.

Ils nous ont testés et ils ont compris que quand on dit qu'on est prêts à risquer nos vies pour sauver des baleines, ça n'est pas de la rhétorique : c'est vrai. On va au bout."

Aujourd'hui, le Japon a finalement renoncé à chasser en Antarctique

Le Japon continue à chasser dans ses eaux territoriales avec un quota de 235 baleines. Cependant, le sanctuaire des baleines en Antarctique est aujourd'hui un véritable sanctuaire (pour les baleines en tout cas).

Et ça n'est même plus le Japon qui tue le plus de baleines désormais, c'est la Norvège (avec plus de 700 baleines par an).

Aller plus loin

Pour en savoir plus sur le combat de Lamya Essemlali sur les mers, pour chasser les braconniers au large de l'Afrique de l'Ouest, libérer des thons rouges pris dans des filets dans les eaux libyennes ou encore voler au secours de dauphins aux îles Féroé : écoutez-la au micro de Daniel Fiévet .

Lamya Essemlali a fait paraître un livre en 2021, "Paul Watson : Sea Shepherd, le combat d'une vie" chez Harper Collins.

Et bien sûr, pour en savoir plus sur Sea Shepherd, rendez-vous sur leur site officiel