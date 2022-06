Il n’y a jamais eu autant de déplacés dans le monde, selon le HCR

La guerre, les violences, les violations des droits de l'homme poussent chaque année des millions de personnes à travers le monde à quitter leur maison et à fuir. Le HCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, publie jeudi son rapport annuel sur la question (en anglais).

2021, avant la guerre en Ukraine, le HCR a enregistré 89,3 millions de déplacements forcés, soit 8% de plus que l'année précédente et plus du double d'il y a 10 ans. "Chaque année au cours de la dernière décennie, les chiffres n'ont cessé d'augmenter, indique le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Soit la communauté internationale se mobilise pour réagir face à ce drame humain, pour mettre fin aux conflits et parvenir à des solutions durables, soit cette tendance dramatique se maintiendra".

L’Ukraine, la crise de déplacés la plus rapide

Avec le conflit ukrainien et la poursuite d'autres guerres en Afrique, la barre des 100 millions de déplacés a été dépassée en mai dernier, dont plus de 27 millions de réfugiés partis à l’étranger et 53 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Plus des deux tiers des déplacés proviennent de cinq pays : Syrie, Venezuela, Afghanistan, Soudan du sud et Birmanie.

En Ukraine, 7,1 millions d'habitants ont quitté leur maison pour aller se protéger ailleurs dans le pays, selon l'OIM (en anglais) notamment dans l'Ouest. Plus de 6 millions sont partis se réfugier à l'étranger. Pour le HCR, il s’agit de "la crise de déplacement forcé la plus rapide et l’une des plus importantes depuis la Seconde Guerre mondiale". L'Agence des Nations unies précise que les réfugiés ukrainiens ont été principalement accueillis par des pays européens "à revenus élevés". Près de 3 millions d’entre eux ont eu accès un statut de protection temporaire au sein de l'Union européenne.

Ailleurs, des conditions de déplacements terribles

Dans d'autres région du monde, comme au Venezuela, en Ouganda ou au Soudan, les "déplacés ont fait face à des conditions terribles", indique le rapport. Ces personnes se sont tournées vers les pays voisins "ne disposant que de peu de moyens" et ont été touchées par des crises alimentaires et climatiques. Selon le HCR, "les pays à faibles revenus abritent actuellement près d'un quart des réfugiés du monde". La note détaille : "Les personnes contraintes de fuir sont fortement touchées par les crises alimentaires et peinent à nourrir leur famille. En Afghanistan, par exemple, un pourcentage stupéfiant de 55 % de la population dans le pays n'a pas assez à manger chaque jour. Fin 2021, dans le monde, près de 40% des réfugiés et des demandeurs d'asile étaient hébergés dans les pays en crise".

L'année dernière a été marquée par la multiplication des conflits qui se sont intensifiés et par l'apparition de nouveaux conflits, rappelle l’Agence des Nations unies. La Banque mondiale explique quant à elle que l’année dernière, 23 pays ont été le théâtre de conflits d'intensité moyenne ou élevée, ce qui représente une population totale de 850 millions d'habitants.

Mais de plus en plus de retours

Seule "lueur d'espoir" pour ce rapport : le retour des déplacés. En 2021, 5,7 millions de réfugiés sont retournés dans leur zone d’origine ou dans leurs pays. Cette tendance est à la hausse et revient aux niveaux antérieurs à la crise du Covid, note le HCR.

"Alors que nous sommes témoins de l'apparition de nouvelles crises de réfugiés tout à fait alarmantes, et que certaines des crises existantes s'aggravent ou demeurent non résolues, il existe également des exemples de pays et de communautés qui œuvrent ensemble à la recherche de solutions en faveur des personnes déracinées", ajoute Filippo Grandi. "On le voit par endroits - comme par exemple avec la coopération régionale pour le rapatriement des Ivoiriens - mais ces initiatives importantes doivent être reproduites et étendues à d'autres pays".