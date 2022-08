"Il n'y a pas ce truc de consentement" : sur YouTube, les conseils d'un autre temps de coachs en séduction

"Comment exciter une femme rapidement", "Trois attitudes à bannir pour trouver une copine", "9 astuces SOLIDES pour draguer une fille", les vidéos de coachs en séduction ou "love coachs" sont légion sur YouTube, et rassemblent des dizaines voire des centaines de milliers d'abonnés. Certains coachs sont sur la plateforme depuis plus dix ans, et multiplient les comptes, pour hommes (le plus souvent) mais aussi pour femmes. Si leur succès ne se dément pas, ils sont nombreux à capitaliser sur l'opposition biologique entre hommes et femmes voire à conseiller d'adopter une attitude "dominante" ou "autoritaire" vis-à-vis des femmes. Certains vont plus loin et remettent en cause la notion de "consentement". Nous avons visionné les vidéos de ces comptes, où les conseils semblent, au mieux, venir d'un autre temps, et au pire, inciter à la violence.

"Si elle est toute mouillée en bas, c’est qu’elle veut"

Sur Instagram et sur Tiktok, la comédienne et humoriste féministe Justine Lossa reprend des vidéos de coachs en séduction publiées sur You Tube, en les parodiant. Récemment, elle a réagit aux propos d'un coach , dont l'on n'entend que la voix, qui explique "Comment faire mouiller une femme ?" La vidéo originale n'est plus disponible sur YouTube, mais la parodie, qui met en exergue des extraits de cette vidéo, permet d'en saisir les propos.

Dès les premières secondes, le coach remet en cause la notion de consentement : "Quand la femme vient à toi, il n'y a pas ce truc de consentement, elle est déjà consentante". Par ailleurs, si un homme a entamé une relation avec une femme, il recommande d'adopter une attitude "pas violente, mais assez dominante, ça peut la faire grandement mouiller". Quant à savoir si elle consent à un rapport sexuel, il propose un test physique : "Si elle est toute mouillée en bas c’est qu’elle veut, si elle est toute sèche quand tu, entre guillemets, la 'prends', c’est pas la peine, arrête, rhabille-toi".

Ces propos sont extraits de la chaîne "Alpha Mentalité" (6.000 abonnés) dont l'ensemble des vidéos ont été supprimées depuis. Interrogé par France Inter, le coach, célèbre par ailleurs pour ses vidéos de développement personnel, assure par écrit que ce contenu masculiniste a été réalisé pour faire une "expérience sociale" et ainsi "voir les réactions qui découlent" de la publication de "certaines discussions et observations que les hommes ont entre eux". Toutefois, il ne précise pas les conclusions de cette éventuelle "étude", et refuse dire s'il cautionne ou non les propos tenus. Avant la suppression de ses contenus, il avait par ailleurs exigé, par l'intermédiaire de son avocat, la supression de la parodie mentionnée ci-dessus. Il n'était, à ce moment là, aucunement question d'une "étude".

Pour Justine Lossa, "l'humour" reste le meilleur moyen pour "dénoncer ces propos-là. C'est ce qui marche le mieux, ça heurte moins les gens", explique-t-elle.

"Tenir un homme par le ventre"

Parmi les autres conseils qui pullulent sur Youtube, certains véhiculent des stéréotypes sur les femmes. Dans une vidéo intitulée " comment séduire un homme ", Fabrice Julien, "coach et auteur, expert en sexualité" - qui possède plusieurs chaînes YouTube dont une intitulée "Conseils Séduction Femmes" rassemblant plus de 100.000 abonnés - conseille aux femmes d'"être généreuses, et ça comprend être généreuses au lit". Et d'être "un peu plus ouvertes" à certaines faveurs sexuelles, voire de ne pas être "fermée à l'idée d'aller dans un club libertin".

Mais, ajoute-t-il, "séduire un homme, ça passe par le sexe, mais aussi par l'estomac". Pour garder un homme, il serait donc bon de "le tenir par le ventre", en clair : "Lui faire bien à manger". Il précise : "Je ne dis pas que l’homme ne doit jamais faire à manger et que la place de la femme c’est dans la cuisine. (…) Mais franchement, quand ma copine me prépare un Tupperware à midi, j’adore ce genre de petites attentions." Il conclut : "Ne négligez-pas ces choses-là !". Nous avons visionné plusieurs vidéos de ce youtubeur sur le même thème à destination des hommes et n'avons trouvé aucun conseil similaire. Dans les commentaires de cette vidéo, quelques femmes louent ces conseils : "Merci beaucoup, c'est tellement vrai ce que vous dites !", "Tu es véridique dans tes conseils... C'est ça ta force, ne changes rien." D'autres en revanche s'insurgent : "La catastrophe", "renomme la vidéo 'comment séduire un gros sexiste'".

Interrogé par France Inter, Fabrice Julien se défend: "J'ai jamais dit aux femmes 'pour séduire il faut faire la bouffe' c'est n'importe quoi. Maintenant une femme qui sait cuisiner (comme un homme qui sait cuisiner) aura un atout." Il ajoute : "Si j'étais un ignoble misogyne, j'aurais pas 100.000 abonnées sur ma chaîne qui aide les femmes."

"Ce ne sera pas un problème pour lui de la tamponner"

Quand il ne s'agit pas de fond, le vocabulaire employé pour parler des femmes est dégradant, voire insultant. Dans cette même vidéo, "comment séduire un homme " (30.000 vues), Fabrice Julien explique que les filles qui jouent les "pétasses", "elles se croient trop bonnes, alors qu’en fait elles sont trop connes."

Dans une autre vidéo, intitulée "5 détails qui font fuir les hommes pour du sérieux", il parle aux femmes de leur réputation et évoque une ancienne camarade de lycée : "C'était une des seules filles qui suçait (…) Il y a au moins dix de mes potes qui sont passées dessus, comme on dit ", tout sourire. Il explique que pour cette raison, plus tard, il a été "ok pour coucher avec elle mais pas pour plus". En revanche, poursuit-il, dans une vidéo : "si t'as un mec qui a 60 ans et que tu te trouves une jeunette de 25, et que le prix à payer pour être avec une petite jeune, c'est qu'elle ait le droit de faire un peu sa pupute en boite le soir, tu peux dire oui".

Interrogé sur ces propos, Fabrice Julien explique que " 'trop conne' ou 'pétasse' c'est comme 'trop con' ou 'connard', une exclamation pour relever le propos et que les gens comprennent bien". Il poursuit : "Quand je critique certains comportements féminins, je critique aussi des comportements masculins. Chacun est logé à la même enseigne, pour moi c'est ça l'égalité."

Certains emploient un vocabulaire encore plus vulgaire, comme le Youtubeur "Vinc Wolfenger" (30.300 abonnés), qui ne se revendique pas coach en séduction mais propose de nombreux contenus pour comprendre les femmes. Dans une vidéo intitulée "3 choses à savoir sur la nature féminine", il explique que "dans la majorité des cas, ce ne sera pas un problème" pour un homme "d'attraper" ou "de tamponner" une femme même si celle-ci ne lui plait pas, alors que les femmes seront plus sélectives. L'une de ces autres vidéos, qui cumule 28.000 vues, est simplement intitulée " Tu dois être un connard avec elle !" Contacté par France Inter, Vinc Wolfenger n'a pas donné suite.

"La course au géniteur"

D'autres vidéos vont plus loin et invitent les hommes à "se méfier" des femmes. Parmi les théories relayées, celle de la "course au géniteur". À la trentaine, de nombreuses femmes seraient obsédées par l'idée de procréer, quitte à le faire dans le dos des hommes. Dans une vidéo intitulée "Ces vices que les femmes dissimulent derrière l'amour", "Vincent Body Expert", "escort boy et coach" (38.500 abonnés) et qui revendique avoir "baisé avec plus de 1.400 clientes" détaille ainsi : "Poussées par des pulsions hormonales et une horloge biologique qui tourne, un nombre incalculable de femmes cherche des géniteurs à tout prix. Cette catégorie de femmes ne cherche pas un homme pour ses valeurs morales, elle cherche n'importe quel homme qui puisse éjaculer et enfanter." Il ajoute : "J’ai vu 10% de femmes réellement amoureuses pour 90% de femmes uniquement intéressées par l’argent d’un homme, son carnet d’adresse, ses contacts, son appart ou le fait qu’il puisse être un potentiel géniteur".

Sur le compte mentionné plus haut et actuellement suspendu, une vidéo appelait récemment à "faire attention aux femmes de 30 ans ", car " il y a de grandes chances que sa seule et unique intention [soit] de trouver un géniteur ".

Contacté par France Inter, Vincent Body Expert affirme "comprendre en effet, que certains sujets puissent faire naître une interrogation sur la manière de séduire ou de traiter les femmes. Avant d'avoir acquis toute l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aurais eu la même réaction que vous en voyant mes propres vidéos. Toutefois mon métier d'Escort Boy pour femme m'a plongé dans les coulisses des relations humaines et celles-ci sont malheureusement sans concession", assure-t-il. Il poursuit : "Concernant les sources scientifiques, vous avez raison de souligner que je n'en présente aucune. Pour en avoir consulté plusieurs, j'ai toujours remarqué que leurs résultats étaient différents de mes [constatations] sur le terrain, ce qui s'explique [par] des critères de recherches incomplets, un manque de connaissance sur le sujet, une vision extérieure et non intérieure, des résultats contraire[s] à une idéologie égalitaire, etc."

Des femmes "manipulatrices"

Dans cette même mouvance, des Youtubeurs, qui vont au-delà des conseils en séduction, tentent d'expliquer pourquoi les femmes sont par essence "manipulatrices". "Vinc Wolfenger", évoqué plus haut, se revendique du mouvement "redpill", un courant de pensée de l'extrême droite américaine qui vante la suprématie de l'homme blanc et dénonce une supposée discrimination des hommes par les femmes. Toujours dans la vidéo, "3 choses à savoir sur la nature féminine", il explique que "la plupart des femmes ont de grosses prédispositions pour la manipulation", du fait de facteurs biologiques.

"Les femmes sont plus faibles que les hommes physiquement. A l'époque, le monde était hostile et elles avaient besoin d'user de manipulations pour pouvoir survivre, elles ne pouvaient pas user de force physique. Du coup, elles ont développé des facultés de manipulation. (…) C'est resté dans leurs gènes", explique-t-il, sans citer de source scientifique. Il donne donc un conseil à ses abonnés : "Quand une femme essaie de te manipuler, tu lui montres que ça n'a aucun effet sur toi", car sinon elle va te voir comme un "homme faible", "qui n'a pas d'épaules", ajoute-t-il. Il conclut : "Si tu vois qu'elle va trop loin dans sa manipulation, il faut tout simplement que tu la remettes à sa place". Contacté par France Inter, Vinc Wolfenger n'a pas répondu à notre demande d'interview.

"Punir" les femmes

L'étape suivante dans cette rhétorique masculiniste consiste à "se faire respecter" par les femmes, en tant que " mâle Alpha ". Dans une autre vidéo intitulée "Comment amener une femme à te respecter", publiée en mai dernier, Vinc Wolfenger explique encore aux hommes : "Avec les femmes modernes, vous devez être intransigeants et inflexibles". Il les incite, comme beaucoup d'autres Youtubeurs, à "donner les choses" uniquement lorsque les femmes les ont "méritées", pour les "inciter à bien se comporter, à ne pas faire de connerie". Il ajoute ensuite : "Et ouais, les gars, quand une femme se comporte mal, vous devez émettre des conséquences. Mauvais comportement : punition". Contacté par France Inter, Vinc Wolfenger n'a pas répondu à notre demande d'interview.

La réponse de YouTube

Interrogé sur la modération de ces contenus, YouTube explique que "dès le premier signalement, les vidéos sont analysées, et en général, il y a une réponse". Le règlement de la communauté Youtube prévoit des mesures (mise en place d'une limite d'âge, non-mise en avant d'un contenu) et des sanctions (démonétisation, suppression d'une chaîne) en cas de "propos grossiers", "incitation à la haine", "contenus dangereux ou nuisibles" ou "harcèlement et cyberintimidation". Toutefois, une décision de sanction n'est pas prise uniquement "sur une phrase ou un élément verbal", précise la plateforme.

Concernant le langage vulgaire, par exemple, il faut que son utilisation soit jugée "excessive", ou que "le titre, la miniature ou les métadonnées" d'une vidéo soient jugés "très vulgaires". YouTube insiste sur son souhait de conserver "un équilibre entre la liberté d'expression et la sécurité des utilisateurs ". Chaque minutes, plus de 400 heures de contenu sont mis en ligne, et plus de huit millions de vidéos sont supprimés par trimestre, indique-t-elle encore. Concernant le secteur des coachs en séduction, il reste donc pour YouTube "une niche" parmi des milliards d'autres contenus à surveiller.