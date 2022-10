"Il n'y a pas d'affaire" : Julien Bayou sort du silence et estime que Sandrine Rousseau "est allée trop loin"

L'ancien secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, Julien Bayou, estime dans un entretien au " Monde" mardi que sa collègue députée Sandrine Rousseau "est allée trop loin". Le député a démissionné de la tête d'EELV et s'est mis en retrait de la co-présidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale après des accusations de violence psychologique envers une ex-compagne. Des accusations révélées par Sandrine Rousseau sur le plateau de l'émission "C à vous" sur France 5 , lundi 19 septembre.

Julien Bayou n'avait jusqu'alors pas pris la parole sur le sujet. Seule son avocate s'était exprimée lundi 26 septembre et avait dénoncé une "instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques".

"Il ne faut pas confondre féminisme et maccarthysme"

Dans l'interview accordée au "Monde", Julien Bayou dit être "dans la situation de quelqu'un innocent des faits dont on ne l'accuse pas". "Il n'y a pas d'accusation, je ne peux pas m'en défendre, et pourtant je suis présumé coupable", poursuit-il, reconnaissant "une rupture très douloureuse avec des souffrances partagées" mais pas de "violence psychologique".

Interrogé sur le fonctionnement de la cellule interne de signalements et du rôle de Sandrine Rousseau dans cette affaire, le député répond : "elle est allée trop loin. Et tout le monde le mesure." Pour lui, "il ne faut pas confondre féminisme et maccarthysme", indique-t-il. Le maccarthysme, "c'est dire : 'J'ai des listes d’hommes', c'est porter des accusations que vous ne pouvez contredire, car il n'y a pas d'enquête".

Il évoque un "dévoiement" du féminisme et "un spectacle pathétique". "On ne balance pas à une heure de grande écoute la situation psychologique de quelqu'un qui souffre ou des accusations sans éléments", estime le député de Paris. "Le privé ne doit pas être instrumentalisé à des fins politiciennes", poursuit-il.

"Une instrumentalisation en vue d'un règlement de comptes"

Julien Bayou pointe du doigt le fonctionnement de la cellule interne à EELV, "nécessaire" mais "fondamentalement insuffisante". Il rappelle avoir demandé à quatre reprises à être entendu et n'avoir pas eu de réponse favorable. Son ex-compagne, qui n'avait jusqu'ici pas été entendue non plus dans ce cadre, a officiellement demandé lundi à l'être "sous certaines conditions assurant la sécurité des témoignages".

Comme l'avait indiqué son avocate, Julien Bayou confirme avoir démissionné de ses fonctions à EELV pour "parler librement sans engager le collectif" mais ne prévoir "aucune action en justice" à ce stade. Interrogé sur les révélations de " Libération " qu'il faisait l'objet d'une "mise sous surveillance" par un groupe de militantes féministes, il indique toutefois avoir "hésité à déposer une main courante" en 2019. "J'ai dû demander à une femme militante de cesser d'enquêter sur moi et surtout de colporter rumeurs et accusations sans preuves", précise-t-il. "J'y vois une instrumentalisation en vue d'un règlement de comptes", résume-t-il.