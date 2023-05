"Il n’y a pas de films d’époque sans erreurs", Julien Magalhaes s'est fait une spécialité de les traquer

Julien Magalhaes a publié un livre Erratum - Pour en découdre avec les anachronismes à l'écran où il relève les grandes libertés que prend le cinéma vis-à-vis de la réalité historique dans les costumes. Par exemple, pour décrire le personnage de Henry VIII joué par Jonathan Rhys Meyers dans la série Les Tudors. Le jeune Henry VIII est « un roi contrarié en dépit d'un visage d'affiches publicitaires de parfums intérieurs automobiles. » Dans son livre, on apprend notamment qu’aux Moyen-Âge, les femmes s’épilaient jusqu'au milieu du front, et que l’on pouvait être femme médecin dans l'Antiquité. Il rétablit ainsi à travers le cinéma quelques vérités historiques sur le vêtement, et autres us et coutumes.

La virilité des Trois Mousquetaires

Exemple récent, dans Les trois Mousquetaires , les protagonistes sont sales, ils ont une barbe de trois jours et sont habillés en marron. C'est l'image qu'on a de l'homme viril, ce qui n'était pas le cas à l'époque où les hommes portaient des collants flashy, avaient des petites ballerines brodées, et c'était le signe éclatant d'une masculinité : « On associe virilité et féminité à des codes qui sont très situés dans le temps et dans l'espace qu'on établit comme des règles de tout temps, or ce n’est pas vrai. »

Dans le même film la robe que porte Eva Green pour incarner Milady : « On dirait Calamity Jane qui a fait les soldes chez Wish. Elle a des épaulettes cloutées, elle fume la pipe, elle a des rajouts, ce n’est pas possible. »

"Il n’y a pas de films d’époque sans erreurs"

Pour Julien, ces erreurs sont introduites délibérément : « Il y a toujours des gens très qualifiés qui travaillent sur les films en costumes. Mais à la fin, si le réalisateur ou la réalisatrice décide que Cléopâtre portera un string, elle le portera. Ce sont des choix qui correspondent à nos goûts actuels. Par exemple, pour qu'Isabelle Adjani soit séduisante dans La Reine Margot, on préfère lui lâcher les cheveux et lui faire porter un décolleté jusqu'au nombril plutôt que de la montrer telle que Marguerite de Valois était à l'époque, c'est-à-dire avec une petite perruque poudrée et frisottée. »

La braguette d'Henri VIII dans la série Tudors

Dans la série Tudors, où l'on voit le roi Henri VIII, normalement, si on avait voulu le représenter tel qu'il était à l'époque, il devrait avoir une braguette gonflée du plus bel effet. A la Renaissance en France, il y avait même une tradition où l’on gardait un fruit dans cette braguette et que l’on offrait tiède à la personne de son choix qui était terrassé d'érotisme en le recevant.

L'épilation de Rose dans Titanic

Un film de 1997 comme Titanic, qui parle de 1912, parle beaucoup plus de 1997 que de 1912. C’est pourquoi pour que les spectateurs trouvent Rose sexy dans le film, elle doit être épilée quand elle lève les bras.

Les lunettes de Dracula

Dans le Dracula de Coppola, le vampire, arrive à Londres pour séduire sa fiancée éternelle, Mina, il porte des lunettes teintées bleu sur le bout du nez : « Il y avait des lunettes de soleil, mais elles ne sont pas comme celles qu'on pense, on ne les mettait pas comme ça la journée pour passer incognito, ça ne fonctionne pas. » Toujours dans le même film, Dracula apparaît vêtu d'un kimono de soie rouge brodée de dragons dorés, mi-maison close, mi-Balenciaga, et il est coiffé comme une comtesse du XVIᵉ siècle, avec une raie et deux bosses de cheveux sur le côté : « Dracula tourne en rond dans ses 3 000 mètres carrés, il est passé au stade quatre du désœuvrement. Il fait des tutos coiffure, seul dans sa chambre à trois heures du matin. »

Le casque de Vercingétorix

Autre fun fact, les Gaulois n'ont jamais porté de casques avec des petites ailes dessus contrairement à ce qu'on voit dans le film Vercingétorix avec Christophe Lambert qui a noyé dans la cervoise toute vraisemblance historique.

Les chaussures des Visiteurs

Au Moyen Âge, plus les chaussures sont longues, plus on appartient à la noblesse, la chaussure doit entrer avant soi dans une pièce. C'est pour ça que Godefroy de Montmirail, dans le film Les Visiteurs, portent des poulaines, des longues chaussures en métal pointues qui n'existeront finalement que 300 ans plus tard. Autre anecdote sur les chaussures, Catherine de Médicis portait des chopines. Des chaussures de 70 centimètres d'épaisseur et pour ne pas perdre l'équilibre, elle était obligée d'avancer en s'appuyant sur la tête de personnes naines qu'elle faisait venir exprès à la cour.

La coiffure de Sissi l’Impératrice

Sissi l'Impératrice était en quelque sorte la première influenceuse capillaire. Ses coiffures ont été copiées dans toute l'Europe, mais contrairement aux films, elles étaient beaucoup plus étranges. Sa chevelure mesurait un mètre 70, pesait cinq kilos et pour la laver, il fallait un mélange de cognac et de trente jaunes d’œufs !

Jeune auteur, consultant en Histoire, et passionné par les époques qui ont précédé la nôtre, Julien Magalhaes a passé plusieurs années au pôle design de plusieurs maisons de mode (Balmain, Givenchy). Depuis 2020, il anime un compte Instagram @julienmaelstrom où il analyse les anachronismes présents dans les films historiques.

Julien Magalhaes - Erratum - Pour en découdre avec les anachronismes à l'écran publié chez Hoebeke.