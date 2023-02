"Il n'y a pas eu d'arrangement" : soupçonné de "favoritisme", Olivier Dussopt veut "prouver sa bonne foi"

Il s'en défend fermement. Le ministre du Travail Olivier Dussopt, en première ligne sur la très contestée réforme des retraites, "conteste" l'idée d'un "arrangement" avec un groupe de distribution de traitement de l'eau lorsqu'il était maire d'Annonay et va "continuer à convaincre de (sa) bonne foi", a-t-il dit samedi sur France Inter . Selon des informations de la veille, le parquet national financier (PNF) a retenu l'infraction de "favoritisme" pour un futur procès à son encontre, qui portera sur un marché public conclu à la fin des années 2000 avec le groupe Saur.

"La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comme ministre d'aller au bout de cette réforme" [des retraites] et "comme citoyen, comme personne privée (...) continuer à avancer et à rappeler que quatre des cinq reproches ont été classés sans suite et qu'il n'y a pas d'accusations de corruption". À propos de l'hypothèse d'un arrangement avec le ministre pour la conclusion de ce marché public, Olivier Dussopt dit contester "cette idée d'arrangement". "Il n'y a pas d'arrangement et je continuerai à le démontrer", a indiqué le ministre qui "a toute la confiance de la Première ministre", d'après Matignon.

"Convaincre de ma bonne foi"

"Il reste un grief où, à l'occasion de ces enquêtes extrêmement poussées, le parquet considère que, dans le cadre d'une procédure de marchés publics en 2009, il y a quatorze ans de cela, il pourrait y avoir une infraction de favoritisme", précise-t-il. "C'est une thèse que je conteste, et je n'ai qu'un souhait, c'est de continuer à convaincre de ma bonne foi", insiste-t-il. "Tout ce que j'ai fait s'est inscrit dans un seul objectif concernant la ville d'Annonay : faire en sorte de tenir une promesse de campagne qui était de passer en régie et de faire en sorte de baisser le tarif de l'eau pour les Annonéens. C'est ce qui s'est passé", a-t-il ajouté.