Il n'y a plus aucun élu politique à Haïti, faute d'élections organisées depuis 2016

Haïti s'est réveillé ce mardi dans le brouillard, sans aucun élu politique au pouvoir. La veille, les dix derniers sénateurs encore en place ont quitté leur poste, fin de mandat oblige. En réalité, cela fait trois ans que le pouvoir législatif dysfonctionne dans le pays, alors que l'ensemble des députés et deux tiers des élus de la Chambre haute sont partis, sans successeur pour les remplacer. Le tout dans un contexte catastrophique, entre crises politique, sécuritaire, humanitaire et sanitaire.

Haïti, "un État qui, pratiquement, n'existe pas"

Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 par un groupe d'hommes armés, Haïti est politiquement au bord du gouffre. Sans président, député ni sénateur, c'est le Premier ministre Ariel Henry qui gère actuellement les affaires. Nommé seulement 48 heures avant l'attentat qui a coûté la vie au chef de l’État, sa crédibilité est remise en cause. Interrogé par l'AFP, l'avocat Samuel Madistin explique qu'il y a eu "un calcul machiavélique du régime PHTK [parti politique de Jovenel Moïse, NDLR] qui ne voulait pas organiser d'élections". Le juriste estime qu'aujourd'hui, Haïti "est un État qui, pratiquement, n'existe pas".

La situation était déjà alarmante avant la mort du président. Au pouvoir, Jovenel Moïse était en effet déjà très critiqué. Ce novice en politique a été élu le 25 octobre 2015, lors d'un scrutin finalement annulé pour fraudes. Déclaré vainqueur au second tour de l'élection réorganisée un an après, son élection a été largement contestée par l'opposition, alimentant aussi la défiance croissante de la population envers les élites du pays. À peine plus de 20% des électeurs ont participé aux derniers scrutins que le pays a organisés, à l'automne 2016.

L'homme politique s'accrochait au pouvoir en gouvernant par décrets. La population s'est soulevée contre lui, lassée de son inaction contre la pauvreté, les inégalités et la corruption. En novembre 2022, plusieurs hommes d'affaires et hommes politiques, dont le président sortant du Sénat, Joseph Lambert, ont été sanctionnés par les États-Unis et le Canada pour leur implication dans le trafic de drogue et leurs liens avec des réseaux criminels. "On a eu au Parlement des corrompus, des trafiquants de drogue, des gens qu'on utilisait pour le blanchiment d'argent", analyse pour l'AFP Gédéon Jean, directeur du Centre d'analyse et de recherches en droits humains (CARDH).

L'enfer des gangs

En 2022, plus de 1400 personnes ont été tuées et plus de 1 000 ont été enlevées par des gangs à Haïti, selon l'ONU. "C'est un pays où des gangs armés, qui seraient soutenus par les élites économiques et politiques, contrôlent plus de 60% de la capitale, où quelque 4,7 millions de personnes sont confrontées à une faim aiguë" , a déclaré au début du mois de décembre dernier le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk.

Ce dernier a par ailleurs accusé les gangs d'utiliser "la violence sexuelle pour inspirer la peur et exercer un contrôle sur la situation". Selon un rapport de l'organisation internationale publié en octobre, des enfants "d'à peine 10 ans et et des femmes âgées" sont à compter parmi les victimes de viols collectifs, dont certaines "ont été mutilées et exécutées après avoir été violées". Par ailleurs, les effectifs policiers sont insuffisants. Toujours selon l'ONU, 13 000 agents étaient actifs en septembre, soit un ratio d'environ un policier pour 1000 habitants.

Situation sanitaire et humanitaire désastreuse

En Haïti, 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le pays est classé 170e sur 189 par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) pour son indice de développement humain.

À cela s'ajoute la propagation de l'épidémie de choléra. Le pays a débuté dimanche 18 décembre 2022 sa campagne de vaccination face à un regain épidémique. À cette date, le Département national d'épidémiologie, des laboratoires et de la recherche signalait 15310 cas suspects, dont plus de 13000 hospitalisations, et au moins 305 décès dus à la bactérie.