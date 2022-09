Il n’y aura bientôt plus aucun pédiatre à l’hôpital de Montluçon

Quand elle est arrivée en novembre 2017 dans le service de pédiatrie de l’hôpital de Montluçon, Hiba Trraf travaillait avec six autres collègues. Entre les déménagements, les départs à la retraite et les praticiens qui ont décidé de s’installer en libéral, elle est désormais toute seule, aidée seulement par deux praticiens attachés associés (PAA), des médecins étrangers qu’elle doit superviser. De peur de commettre une erreur, Hiba Trraf a préféré démissionner il y a quelques mois.

Il faut dire que son quotidien est devenu ingérable. Entre les hospitalisations classiques, les urgences pédiatriques, le suivi des nouveau-nés de la maternité et les tâches administratives, elle passe entre 80 et 120 heures par semaine à l’hôpital. En février dernier, elle a donc décidé de démissionner, à contrecœur. "Le risque à continuer à travailler comme ça, c’est de faire une erreur sur un enfant", explique cette cheffe de service. "Je m’en voudrais toute ma vie, la famille de l’enfant m’en voudra toute ma vie. Je ne m’en remettrai pas et à ce moment-là, personne ne viendra m’aider."

"C’est un scandale d’en arriver là, en France, en 2022"

L’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes est "pleinement consciente des difficultés de recrutement auxquelles doit faire face l’hôpital de Montluçon". De façon à faciliter l’exercice de praticiens volontaires d’autres hôpitaux, le directeur général de l’ARS a autorisé l’application d’une majoration de 20% de la prime de solidarité territoriale (PST). L’ARS a également sollicité la réserve sanitaire pour bénéficier de renforts.

Pour Hiba Trraf, les réponses de l’ARS sont clairement insuffisantes. "C’est un drame, c’est un scandale d’en arriver là, en France, en 2022", explique-t-elle très calmement. "C’est un bassin de population de 200.000 habitants, avec une population globalement défavorisée, qui n’a pas tout le temps d’aller ailleurs qu’à l’hôpital. Et puis, on n’est à une heure de route des autres hôpitaux. La santé des enfants est clairement en danger si une solution n’est pas trouvée d’ici au 1er novembre. Il y a clairement un risque de décès."

Le collectif "Les Orphelins du soin de Montluçon" a été créé pour soutenir la pédiatre sur le départ et pour tenter de lui trouver des remplaçants. Les élus locaux ont tout essayé, ils ont même écrit au ministre de la Santé et au Président de la République. Des lettres qui sont restées, pour le moment, sans aucune réponse.