Il n'y aura pas de char cette année à la Marche des fiertés à Paris

Des milliers de personnes sont attendues le 24 juin prochain dans les rues de Paris pour la célèbre Marche des fiertés, appelée anciennement "Gay Pride". Un moment festif mais qui se fera cette année sans les traditionnels chars, où sont habituellement positionnées les enceintes qui permettent de mettre l'ambiance . En effet, l'inter-LGBT, l'organisateur, annonce sur Facebook renoncer aux camions et remorques à moteur thermique tout au long du défilé. "Mobilité douce mais Fiertés tenaces" est ainsi écrit dans le post. Les organisateurs opte donc pour une mobilité douce. Seuls les "véhicules électriques mutualisés " seront autorisés à défiler. "L'Inter-LGBT poursuit cette année la transformation de la Marche des Fiertés en prenant en considération les enjeux de société".

"Nous ne pouvons plus ignorer cet enjeu écologique sociétal"

L'inter-LGBT veut en effet s'inscrire dans une "démarche plus écoresponsable", en décarbonant l'édition 2023 de la Marche des fiertés. "Nous ne pouvons plus ignorer cet enjeu écologique sociétal qui nous concerne tou-te-s", explique l'organisateur. Il plaide plutôt pour le recours à "des méthodes de sonorisation et des modes de mobilités non-motorisées" lors de la manifestation.

Des raisons de sécurité également

L'inter-LGBT fait également ce choix pour des raisons de sécurité, compte tenu de "la participation de plus en plus massive" du public. "Les véhicules motorisés, en plus de mobiliser un nombre trop conséquent de bénévoles, posent un nombre considérable de problèmes de sécurité et ne permettent plus de garantir convenablement la fluidité du cortège et de la sécurité du public", justifie l'association sur Facebook.

Elle précise toutefois que des camions pour les personnes en situation de handicap seront bien prévus. Une cagnotte est également lancée "afin de récolter des dons qui permettront de proposer des véhicules sonorisés communs à tou·te·s et offrir un espace d’expression et de visibilité aux artistes et DJ issus de nos communautés."

"C'est nul, il faut arrêter l'extrémisme" se plaignent des internautes

Cette annonce n'a pas été bien reçue par tous les futurs participants, en témoigne les différents messages publiés par des internautes sous la publication Facebook. "Eco responsable d accord.... mais 4 camions je pense pas que ça ait un si grand impact sur la pollution parisienne alors que pour l ambiance et l esprit de la pride c est énorme" peut-on notamment lire. Ils sont nombreux à dénoncer une décision "pathétique". "C'est nul, il faut arrêter un peu l'extrémisme ! C'est du n'importe quoi"; "Une marche sans chars mais comment décider d’une telle absurdité" ou encore "Plus d'intérêt, on perd tout". D'autres internautes annoncent même qu'ils ne viendront tout simplement pas : "Marche sans char. No way ce sera sans moi et on sera sans doute nombreux... RV dans les Marches en Province moins dogmatique et moins sectaire".