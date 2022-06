Il pourrait y avoir des plages fermées cet été en France à cause des microalgues toxiques, d'après l'Ifremer

Les surfeurs et baigneurs du Pays basque s'en souviennent. L'été dernier, en plein mois d'août, plusieurs plages avaient été fermées à cause d'une microalgue toxique baptisée "Ostreopsis". Plusieurs personnes avaient en effet ressenti des symptômes respiratoires, rhume, toux, fièvre. Cette année, compte tenu des conditions météorologiques, et notamment du printemps, très chaud, cette pollution sera surveillée de près par les scientifiques.

"La Méditerranée se tropicalise de plus en plus"

"Ostreopsis est une algue tropicale à l'origine", détaille Philipp Hess, spécialiste de ces microalgues toxiques et nuisibles à l'Ifremer. "Elle est apparue il y a deux ans seulement dans le Golfe de Gascogne, on suppose qu'elle se développe au nord à cause du changement climatique", dit-il. Or, "la Méditerranée se tropicalise de plus en plus", ajoute-t-il, "elle est donc de plus en plus propice à la prolifération de ces microalgues".

Et parmi les causes, il y a également l'acidification de l'océan ou la pollution liée à l'agriculture intensive. Or certaines microalgues rendent toxiques des fruits de mer, comme les coquilles Saint-Jacques de la baie de Seine. Certains parcs à huîtres peuvent être fermés temporairement, par endroits. "Les toxines de ces microalgues peuvent s'accumuler dans les coquillages, les oursins, les poissons, ajoute le scientifique, et ce ne sont pas les mêmes microalgues qui entraînent la fermeture des plages, on doit donc gérer différentes échelles", explique Philipp Hess, "et interdire parfois la pêche de certains poissons, comme le barracuda, aux Antilles".

175 microalgues toxiques

Au Sénégal, il y a deux ans, des centaines de pêcheurs avaient souffert d'inflammations de la peau, car ils ont été au contact d'une microalgue en retirant les filets de l'eau. Et les cas d'intoxications graves dans le monde se comptent en dizaines de milliers, mais la recherche n'en est qu'à ses débuts sur le sujet.

Sur 100 000 espèces de microalgues, seules 5 000 sont connues et 175 sont considérées comme toxiques pour l’Homme ou nuisibles pour la biodiversité marine sur nos littoraux selon l'Ifremer qui déploie différents dispositifs de surveillance de ces microalgues par satellite.