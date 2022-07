Il sera composé de 19 membres : ce que l'on sait du comité qui va succéder au Conseil scientifique

Après près de deux ans et demi d'existence, le Conseil scientifique a tiré sa révérence ce dimanche 31 juillet. Il sera remplacé dès le mois d'août par le "comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires", composé de 19 membres, en grande majorité des scientifiques. Ce nouveau comité ne sera pas chargé uniquement du suivi de l'épidémie de coronavirus. Sa création figure dans un décret paru dans le Journal officiel de ce dimanche 31 juillet, où est promulguée la nouvelle loi sanitaire.

Ce sera un comité pérenne, contrairement à son prédécesseur dont l'existence était liée à celle de l'état d'urgence, qui s'est lui aussi arrêté ce dimanche.

17 scientifiques, 2 représentants des patients et citoyens

On ne connaît pas encore le nom des 19 membres de ce nouveau comité, qui seront connus dans les prochains jours. Il sera en tout cas présidé par une personne désignée par les ministres de la Santé et de la Recherche, et accompagné de "16 personnalités scientifiques ou professionnels de santé". Pour le compléter "un représentant des patients et un représentant des citoyens" seront également nommés. Sur franceinfo, le ministre de la santé François Braun a précisé que serait "un peu une équipe commando de scientifiques de très haut niveau".

"En cas de crise sanitaire", le président du comité pourra également "proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques". Les membres du comité seront nommés pour deux ans, et leur mandat sera renouvelable une seule fois.

Chargé d'une veille sur "les risques sanitaires"

Contrairement au Conseil scientifique, créé pour suivre l'évolution de l'épidémie de Covid-19 et pour faire des recommandations au gouvernent, ce nouveau comité sera chargé d'une veille générale. Il surveillera "les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique", et devra notamment "émettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire", selon ce que précise le décret.

Avec "des spécialistes de santé humaine, animale, de l'environnement", le comité permettra "une approche plus large", a noté le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy dans un entretien au Parisien. "On aura de nouveaux outils, mais on sera surpris par un nouveau virus qui aura d'autres propriétés", a-t-il ajouté. Institué auprès des ministres de la Santé et de la Recherche, le comité pourra être saisi par l'un d'entre eux ou s'auto-saisir.

Ses avis seront tous rendus publics

Le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires sera chargé, comme le Conseil scientifique de rédiger des recommandations sur une situation sanitaire. Cette fois, tous ses avis seront rendus publics, contrairement à son prédécesseur où seulement certains avis étaient accessibles. Dans un dernier document publié la semaine dernière, le président du Comité scientifique Jean-François Delfraissy et son équipe ont insisté sur le fait que cette nouvelle entité devra conserver son indépendance vis à vis de l'exécutif.