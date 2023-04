Il y a 45 ans, un pharaon a pris l'avion

À l'époque, le président de la République Valéry Giscard d'Estaing avait dû faire preuve de diplomatie pour convaincre son homologue égyptien : "Me Desroches Noblecourt m'a demandé d'intervenir auprès du président el-Sadate pour que les Égyptiens acceptent que la momie vienne en France. Donc j'ai accepté de lui en parler. Il m'a dit "Il n'en est pas question". Je lui ai dit : "Mais si vous le faites, nous traiterons la momie de Ramsès II comme c'est le corps d'un souverain". Cette idée l'a frappé".

Le professeur Balout, responsable de l'opération à l'époque, témoigne : "On a été vraiment impressionnés, il faut le dire. On était à la fois dans une église et dans une salle d'opération. Et puis c'était le silence, et on regardait. […] **Un homme de science est extrêmement impressionné : il a en face de lui un document qui représente une chose qui est unique dans l'histoire de l'humanité et dont la valeur n'est pas appréciable. Un homme qui a vécu il y a 32 siècles… Le service des douanes m'a demandé de chiffrer sa valeur marchande. J'avoue que je n'ai trouvé aucun barème permettant de le faire. Ce n'est pas possible."

La première visite officielle d'un pharaon en France

Et sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, il y avait des ministres pour accueillir cette momie, ainsi que la garde républicaine. "On raconte", précise Bénédicte Lhoyer, "que c'était la première fois qu'on jouait de la musique pour quelqu'un qui n'entendait pas". On a fait passer la momie de Ramsès II devant l'obélisque de la Concorde, cet obélisque qu'il avait érigé devant le temple de Louxor…

Puis la momie est passée entre les mains des scientifiques parce qu'il fallait la soigner. Bénédicte Lhoyer expique : "73 scientifiques se sont penchés sur la momie qui avait été colonisée par toute une série de champignons qui commençaient à la grignoter progressivement.

On allait perdre un roi absolument exceptionnel, donc il a fallu trouver une solution pour sauver la momie, mais sans la manipuler, sans la toucher, sans faire le moindre prélèvement.

Et on a trouvé la solution : l'irradier aux rayons gamma, de façon à stopper la colonisation, à stériliser l'ensemble".

Scientifiques au chevet de la momie de Ramsès II, au Musée de l'Homme à Paris en novembre 1976 © AFP

À cette occasion, on a appris plein de choses sur le pharaon

Bénédicte Lhoyer raconte : "Ramsès II est mort nonagénaire. Malheureusement, il a eu une fin de vie un peu compliquée. Il avait une dégénérescence osseuse, donc il était tout bossu à la fin de sa vie. Et il avait également un abcès dentaire qui s'était vraiment aggravé.

Et puis, en même temps, on a appris des petits détails absolument incroyables, comme par exemple les cheveux qui avaient été teints au henné… On s'est aperçu en les étudiant d'ailleurs plus en avant qu'en fait Ramsès était roux. Ça explique pourquoi il avait toute cet amour particulier pour Seth, qui est le Dieu rouge (qui n'est pas un Dieu méchant, j'insiste, ce sont les Grecs qui en ont fait une sorte de diable malfaisant. Pas du tout : c'est très bien d'avoir Seth à ses côtés quand on fait la guerre). Il y a de fortes chances qu'en fait, la famille de Ramsès soit issue de Syrie / Palestine, ce qui expliquerait sa couleur de cheveux un peu particulière" pour un Égyptien.

À l'époque, le pays était très métissé : "L'Egypte, c'est un couloir, avec le Nil. C'est la croisée des mondes. Voilà pourquoi vous avez cette civilisation absolument incroyable où se mélangent à la fois des éléments qui viennent d'Afrique, du Proche-Orient, du monde berbère, et puis toute cette façade également méditerranéenne...".

