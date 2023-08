Il y a 60 ans, "le casse du siècle", l'attaque du train postal Glasgow-Londres

C'est peut-être un des plus grands casses du XXe siècle. Le 8 août 1963, un train postal Glasgow-Londres se fait attaquer à Ledburn, un petit hameau dans le Buckinghamshire en Angleterre, à 50 kilomètres au nord de Londres. Les malfrats s'en tirent avec 120 sacs de billets de banque volés, soit 2,6 millions de Livres Sterling (elles vaudraient 49 millions aujourd'hui).

Ils sont un gang composé de 18 membres, menés par "Le Cerveau", Bruce Reynolds. Celui-ci n'en est pas à son premier vol, ni à son premier braquage. C'est d'ailleurs en prison qu'il a fait la rencontre de Ronnie Biggs, un passionné de trains qui a la réputation de porter chance. Ils s'entendent et ont un grand point commun : les deux ont commencé à voler vers l'âge de 14-15 ans. Bruce lui explique alors son plan.

Publicité

Bruce Reynolds, "Le Cerveau" de l'opération, peu après son arrestation le 1er novembre 1968 © AFP - STF

30 minutes, 0 victime, 2.6 millions de livres

Auprès d'une source interne - un postier de Manchester - l'équipe collecte des informations sur les transferts d'argent par train des opérateurs postaux. Pendant plusieurs mois, les gangsters préparent l'opération. Mais ils peinent à être au point, affaiblis par leur inexpérience des attaques de trains. Ils contactent un autre gang, venant de Londres, les South Coast Raiders. Eux sont prêts. Ils visent une zone où les rails passent près d'une route de campagne, ils y garent leurs véhicules pour évacuer le butin et s'échapper plus tard. Les conditions sont parfaites ce jour-là : le train transporte plus d'argent qu'à l'accoutumée, il y a peu de surveillance et exceptionnellement, il n'y a pas de système d'alarme.

L'arrivée du train est prévue à 3h59 la nuit du 8 août 1963. Le gang attaque à trois heures pétantes, un kilomètre avant le pont. Ils coupent les lignes téléphoniques et détournent le système de signalisation pour arrêter la locomotive. À l'aide du mécanicien, pris en otage, ils décrochent la locomotive et les deux premiers wagons qui contiennent l'argent. Un des voleurs, un ancien des chemins de fer, conduit le convoi jusqu'au niveau du pont et des voitures cachées discrètement. La majorité de l'équipe attend là-bas, équipée de matraques, pour neutraliser les cinq postiers qui trient dans les wagons. Trente minutes après, il n'y aucune victime à déplorer et deux millions et demi de livres sterling ont été volées.

Le pont Bridego où a eu lieu l'attaque du train. En contrebas, une route locale près de laquelle les voleurs ont dissimulés leurs voitures © Getty - Keystone

Quelques jours après, le 12 août, les enquêteurs en charge du braquage identifient une ferme dans laquelle le gang s'est caché avant l'attaque. S'ils pensaient avoir nettoyé toutes leurs empreintes, ils ont oublié de se séparer d'un Monopoly avec lequel ils jouèrent dans la nuit du casse. Treize membres passeront donc par la case prison dès 1964, avec des peines allant de 20 à 30 ans d'emprisonnement.

Le reste de l'équipe tente de se cacher ou de fuir l'Angleterre. Le leader Bruce Reynolds part avec sa famille, sa femme et son fils, incognitos entre le Mexique et le Canada. Mais l'idée lui prend de retourner discrètement au pays. Un échec total, puisqu'il se fera arrêter en 1968 et sera condamné à 25 ans de prison. Pendant ce temps, en 1965, Ronnie Biggs s'échappe de prison, passe sur la table du chirurgien, change de physique et s'exile au Brésil. Il repassera par la case prison en 2001 quand, lui aussi, aura le mal du pays, après 31 années de cavale.

Ronald Biggs pose avec son avis de recherche, alors qu'il s'est exilé au Brésil (1994) © AFP - AFP FILES

"Le casse du siècle" a laissé son empreinte dans la culture populaire

Si ce casse a tant marqué les esprits, c'est que l'argent n'a jamais été retrouvé. Les autorités ne mirent la main que sur quelques coupures. "Le casse du siècle" a ainsi laissé son empreinte dans la culture populaire occidentale. D'abord, le pont où a eu lieu le braquage a longtemps été connu au Royaume-Uni comme "le pont des voleurs du train". La locomotive braquée, elle, est conservée par une ancienne compagnie ferroviaire, la Great Central Railway, et est encore entretenue aujourd'hui. Un des wagons est exposé au Chemin de fer touristique de Peterborough.

La police de Scotland Yard décharge les sacs de courrier saisit dans le train au QG du Buckinghamshire © Getty - Dixie Dean

Cette histoire a évidemment inspiré des auteurs. Dans la bande-dessinée par exemple, avec Le train fantôme d'Eddy Paape et Jean-Michel Charlier, où le personnage Marc Dacier, reporter, enquête sur le braquage d'un train, parfaitement similaire à l'attaque du Glasgow-Londres. Le roman jeunesse de la bibliothèque verte Les 6 compagnons et les pirates du rail est également une aventure similaire. Enfin, Lynda La Plante, pour son roman Royal Flush de 2002, invente un personnage, "Le Colonel". Dans l'histoire, il est connu pour un braquage tout à fait semblable à celui de 1963.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

On trouve aussi, au cinéma, plusieurs adaptations de cette attaque. Le film le plus connu est celui de Gérard Oury, Le Cerveau, réalisé en 1969. Il imagine un autre casse, celui d'un train transportant des documents top secrets de l'OTAN de Paris à Bruxelles, porté par le duo comique Bourvil-Belmondo, qui utilise le même mode opératoire que "Le Cerveau", Bruce Reynolds. Sans oublier le film Buster, de David Green et avec Phil Collins, qui relate la cavale du gang juste après le braquage. Il y a même une publicité pour des trains Légo©, en 1983, qui fait référence à la scène.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Encore récemment, la série Breaking Bad s'inspirait de l'histoire dans l'épisode cinq de sa cinquième et dernière saison, "Un plan parfait". Épisode où Walter "Heisenberg" White, braque un train avec son partenaire Jessie Pinkman pour récupérer un élément chimique leur permettant de préparer de la méthamphétamine. Soixante ans après, le souvenir du "casse du siècle" reste vif et semble inégalé par la précision du plan d'attaque et de la mise en application du vol.