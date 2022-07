Il y a bien un lien entre nitrites et risque de cancer, confirment les autorités sanitaires

Il n'y a plus de doute. Les autorités sanitaires françaises confirment "l'existence d'une association entre le risque de cancer colorectal et l'exposition aux nitrates et nitrites", notamment via la viande transformée. Dans un avis publié mardi à l'issue de plusieurs mois de travaux, l'Agence nationale de sécurité alimentaire (Anses) affirme que l'analyse des données des publications scientifiques parues sur le sujet "rejoint la classification du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)".

Mardi midi, peu après la publication de l'avis, le gouvernement a annoncé un "plan d'action" à l'automne pour réduire les additifs nitrés dans l'alimentation.

Raccourcir les dates limites de consommation

En 2015, le CIRC de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la viande transformée, notamment la charcuterie, comme cancérogène, en catégorie 1. Elle favoriserait, entre autres, les cancers colorectaux, qui tuent près de 18.000 personnes par an en France. Les nitrites ingérés sont quant à eux considérés comme des cancérogènes probables. L'association Foodwatch, la Ligue contre le cancer et l'application Yuka ont immédiatement demandé aux pouvoirs publics "d'interdire ces additifs" : "Face aux faits scientifiques, les acteurs politiques doivent prendre leurs responsabilités", affirment-elles dans un communiqué commun.

Historiquement, les charcutiers recourent aux composants nitrés pour allonger la durée de conservation des produits et prévenir le développement de bactéries pathogènes à l'origine notamment du botulisme, une affection neurologique grave largement oubliée du fait des progrès sanitaires. Ce sont aussi ces composants qui donnent sa couleur rose au jambon, naturellement gris. L'Anses préconise donc "de réduire l'exposition de la population aux nitrates et nitrites par des mesures volontaristes en limitant l'exposition par voie alimentaire" . Par exemple en raccourcissant les dates limites de consommation des produits ou en agissant au niveau des étapes de fabrication (mesures de bio-protection dans les élevages et les abattoirs).

Cet hiver, des débats musclés les avaient opposée plusieurs associations aux charcutiers, qui défendaient un savoir-faire centenaire dans le respect de la loi. En février, l'Assemblée nationale avait voté le principe d'une "trajectoire de baisse" des doses maximales d'additifs nitrés dans la charcuterie. De son côté, le gouvernement avait dit vouloir "attendre le retour" de l'Anses et s'était engagé à suivre son avis.