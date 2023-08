Il y a eu sur mars un climat propice à "l'apparition de la vie", décrypte William Rapin du CNRS

Comment est apparue la vie sur Terre ? La réponse pourrait venir de la planète Mars. Des scientifiques français du CNRS, de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier et de l’Université Claude Bernard Lyon 1, aidés par des collègues américains et canadiens ont découvert sur la planète rouge la trace de formes de vies primitives.

Une nouvelle preuve que la vie sur Mars était possible dans un lointain passé: le rover Curiosity a découvert le témoin fossile d'un climat cyclique alternant saisons sèches et humides, un environnement semblable à celui de la Terre et donc propice à l'apparition d'organismes vivants, selon une étude mercredi. La planète rouge, dont le climat actuel est extrêmement aride, possédait il y a des milliards d'années des rivières et des lacs en abondance, aujourd'hui évaporés. Mais contrairement à la Terre, la surface de Mars n'est pas renouvelée par la tectonique des plaques, et les traces de ces anciens terrains ont été bien préservés.

Parmi les chercheurs qui ont travaillé sur cette étude, il y a William Rapin (CNRS). Il se souvient, alors qu'il dirigeait l'opération au côté des américains, onze ans auparavant, explorer le cratère de Gale à travers les images retransmises par le robot de la NASA Curiosity. "Ce jour-là, on a compris qu'il y avait quelque chose de différent." Trois questions sur les découvertes parue mercredi dans la revue Nature avec William Rapin.

FRANCE INTER : Que découvrez-vous sur les images capturées par le robot de la Nasa ?

WILLIAM RAPIN : "Dans le cratère de Gale, sur six kilomètres de large, on découvre des dépôts de sels formant un motif hexagonal de quatre centimètres dans des couches sédimentaires datées de 3,8 à 3,6 milliards d’années. Cela ressemble presque à un sol sableux de tomates de Bourgogne ! On comprend, grâce à des analyses chimiques que cette terre se craquelle, quand il fait chaud, et se ramollit en saison humide. C'est commun sur la surface de la Terre, or cela n'a jamais ete prouvé sur Mars. Ces sédiments constituent les premiers témoins fossiles d’un climat martien cyclique, régulier et de longue durée. Or, cet environnement de variation climatique est indispensable pour la formation de la matière organique. Autrement dit, ce climat favorise l'apparition de la vie."

Pourquoi chercher sur Mars et non pas sur la Terre ?

WILLIAM RAPIN : "Mars est un désert froid et aride, assez impitoyable pour toutes formes de vie en surface, or c'est particulièrement pour ça qu'elle nous fascine, en tant que scientifiques. La planète rouge a parfaitement préservé ses terrains anciens, contrairement à la Terre qui a perdu toute la mémoire. L'activité terrestre (NDLR : les plaques tectoniques) a détruit les roches. Ces dernières n'ont pas pu traverser le temps jusqu'à nous et ne peuvent donc pas être le témoins de notre origine. Avec Mars, ce qui est beau, c'est qu'on a la promesse de ces connaissances. C'est comme si on venait d'ouvrir une porte extrêmement ancienne et oubliée d'une bibliothèque, avec la possibilité de découvrir plein de livres à l'intérieur. Toutes ces strates géologiques sur Mars, c'est autant d'ouvrages sur l'origine des environnements propices à l'apparition de la vie."

Mars devient un puit de connaissances sur l'origine de la vie ?

WILLIAM RAPIN : "Grâce à la roche sédimentaire de Mars, nous pouvons apprendre une multitude de choses. Ce n'est que le début de la recherche, puisque nous avons la promesse de cette mémoire. Dans le sol martien se cache peut-être l'histoire de l'émergence de la vie. C'est une opportunité tout à fait unique pour l'humanité pour comprendre l'origine de l'être vivant, étant donné que cette mémoire a disparu sur Terre. Avec cette étude, nous allons tester nos théories en laboratoire sur place. Il va falloir rendre visite à Mars. Nous comptons sur le nouveau robot de la Nasa Perseverance, atterri sur Mars il y a deux ans pour nous ramener des échantillons et continuer la recherche. Il faudra être patient, il ne rentre pas sur terre avant 2030."