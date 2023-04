"Il y a un malaise" mais il y a eu d'autres "crises majeures" : Attal répond à la tirade de Rosanvallon

"Je pense que la France a traversé des crises majeures depuis la guerre d'Algérie". Ce sont par ses mots que Gabriel Attal, a répondu ce mardi matin sur France Inter à Pierre Rosanvallon. "Il y a eu Mai 68, il y a eu 95 le pays à l'arrêt, il y a eu la grande crise des banlieues, il y a eu la loi Travail sous François Hollande" a argumenté le ministre délégué aux Comptes publics. La veille, sur le plateau de Quotidien, alors qu' Emmanuel Macron vient de terminer son allocution , l'historien a donné son avis sur la période extrêmement tendue que traverse la France et estimé "que nous sommes en train de traverser, depuis la fin du conflit algérien, la crise démocratique la plus grave que la France ait connue". Cette prise de parole fait beaucoup réagir depuis et est grandement saluée sur les réseaux sociaux.

"Nous sommes entrés dans une crise démocratique qui peut être gravissime"

Tout commence ce lundi soir, quelques minutes après l'allocution du chef de l'État. Pierre Rosanvallon est invité dans l'émission Quotidien, sur TMC. Interrogé sur la manière dont il perçoit ce qu'il se passe en ce moment en France, l'historien se dit "en colère" : "Je pense que nous sommes en train de traverser, depuis la fin du conflit algérien, la crise démocratique la plus grave que la France ait connue." Quid de Mai 68 ? "Mai 68, justement, c'était tranché", souligne-t-il. "Les manifestations commencent le 6 mai et à la fin juin, il y a une dissolution de l'Assemblée : c'est une façon de trancher. Et de Gaulle lui-même après a tenté de réinventer les institutions. Il a échoué et il a démissionné. Je crois que l'épisode 68 montre au contraire qu'il y a eu de la part des institutions le sens de ce que voulait dire gérer une crise et qu'ils ont bien géré cette crise."

Pierre Rosanvallon insiste et l'assure : "Je pense véritablement que nous sommes entrés dans une crise qui peut être gravissime." Il s'explique. "C'est une pente glissante. Cette intervention qu'il vient de faire n'a mis aucun frein, aucun point d'arrêt sur cette pente glissante. Gérer des crises, c'est être capable de trouver des points d'arrêt, des points de retournement. Pour l'instant, il n'en a pas le sentiment."

Durant une séquence de plusieurs minutes dans laquelle il répond à Yann Barthes, et dont la vidéo sur Twitter a déjà été visionnée plus d'un million de fois, Pierre Rosanvallon critique ouvertement l'attitude du chef de l'État. "Je pense qu'il ne voit pas qu'il y a une crise démocratique", assène-t-il. L'historien rappelle que certes "les institutions ont fonctionné et effectivement, toute la séquence que nous venons de vivre est conforme à la Constitution" mais selon lui, "la démocratie ne vit pas simplement de la lettre de la Constitution." "Elle vit aussi de l'esprit de la constitution. Quelqu'un qui a fait des études supérieures, ce qui est son cas, a certainement lu le livre de Montesquieu sur l'esprit des lois. On oublie trop cela aujourd'hui. Il y a un esprit de la démocratie, un esprit des institutions. La lettre est respectée, mais l'esprit est bafoué."

Pierre Rosanvallon pointe notamment l'inexpérience "politique" d'Emmanuel Macron, qui le distingue de certains de ses prédécesseurs. "Chirac avait vécu 68, avait vécu beaucoup de choses. Raymond Barre avait vécu beaucoup de choses. François Mitterrand aussi. Beaucoup des personnes qui ont dirigé notre pays pour l'instant ont eu une expérience politique, une vie sociale. Ils ont été sur les marchés, ils ont tenu des permanences..."

Emmanuel Macron, argumente Pierre Rosanvallon, "est passé en quelques mois de l'ombre à l'Élysée et d'un certain point de vue, c'est ce qui l'a rendu formidablement attractif parce que c'est montrer que la démocratie peut faire d'une personne qui n'est rien, celui qui devient tout." Toutefois, critique l'historien, "il lui a manqué les éléments d'expérience, les éléments de connaissance. La connaissance et l'expérience enseignent une chose importante : la modestie. Lui, il n'a pas de modestie ".

Gabriel Attal lui répond sur France Inter

Invité de France Inter ce mardi matin et interrogé sur cette prise de parole, Gabriel Attal lui a répondu. Le ministre délégué aux Comptes publics dit d'abord avoir "beaucoup de respect pour les intellectuels, les historiens et Pierre Rosanvallon en particulier", avant de faire un constat : "Qu'il y ait un malaise dans notre pays autour de cette réforme, c'est une évidence." "Qu'il y ait des oppositions vives, on l'a vues. Qu'il y ait besoin de personne comme Pierre Rosanvallon pour nous rappeler le sens de la démocratie, c'est aussi important."

Puis le ministre répond marque son désaccord au sujet de la "crise démocratique" que connaîtrait le pays. "Moi je pense que la France a traversé des crises majeures depuis la guerre d'Algérie" affirme le ministre. "Il y a eu mai 68, il y a eu 95 le pays à l'arrêt, il y a eu la grande crise des banlieues, il y a eu la loi Travail sous François Hollande. Qu'il y ait une perte d'adhésion démocratique, depuis des années et avec notamment un phénomène grandissant de l'abstention et de vote des extrêmes, c'est une réalité."

"Le président a démarré son intervention précisément en reconnaissant qu'il y avait un malaise, une colère et qu'il n'avait pas réussi à créer du consensus autour de cette réforme", enchaîne Gabriel Attal. "Ce que je dis, c'est qu'il y a un travail de longue haleine, que quand on parle de délégitimation des institutions, de problèmes démocratiques, on peut aussi s'interroger sur ceux qui remettent en cause les institutions elles-mêmes, le travail du Parlement, le travail du Conseil constitutionnel." Pour terminer, l'ancien porte-parole du gouvernement, l'assure : "Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet, je dis qu'il y a une responsabilité collective et évidemment qu'on doit aussi, nous-mêmes, nous en emparer."

Il y a deux semaines , c'est Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, à la sortie d'une réunion à Matignon avec la Première ministre, qui avait estimé que la France était "en train de vivre une grave crise démocratique". Dans la foulée, l'entourage du président lui avait répondu, assénant que "les mots ont un sens" et que "quand on ne fait pas ce sur quoi on a été élu, on peut dire qu'il y a un malaise démocratique." Quelques jours plus tard, sur France Inter , Clément Beaune, le ministre des Transports, avait lui aussi réagi en affirmant qu'on "ne peut pas parler de blocage institutionnel, ni de crise démocratique".