Éric Dupond-Moretti sera bien jugé pour prise illégale d'intérêts

"Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu et puis je répondrai le moment venu, chaque chose en son temps", a lancé à la presse le ministre en visite dans le Vaucluse, tandis qu’Élisabeth Borne, depuis Paris, lui renouvelait "toute sa confiance". Mais la situation reste embarrassante pour le gouvernement, qui va voir l'une de ses figures les plus importantes passer devant la Cour de justice de la République, seule juridiction compétente pour juger les membres de l'exécutif pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Éric-Dupond Moretti avait formé 7 pourvois contre la procédure, et un huitième contre un arrêt d'octobre dernier prononçant son renvoi en procès. Au final, la Cour de cassation a suivi intégralement les réquisitions de l'avocat général Frédéric Desportes, en annulant uniquement une saisie de documents réalisée lors d'une perquisition en juillet 2021 au ministère. Tout en estimant dans le même temps que même sans ces éléments, les magistrats disposaient de "charges suffisantes" pour justifier un procès.

Soupçonné d'avoir réglé des comptes avec des magistrats

Pour justifier ses pourvois, le ministre avait soulevé des points de droit comme l'absence de notification de son droit au silence lors d'une audience (dont la Cour estime qu'elle avait été réalisée "pour toute la durée de la procédure d'information" et qu'il n'y avait donc pas lieu de la renouveler à chaque étape), l'irrégularité supposée des plaintes initiales de syndicats de magistrats et de l'association Anticor, ou le rôle de juge et partie attribué selon lui à François Molins.

Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir profité de sa position de ministre pour régler des comptes avec des magistrats qui lui avaient mené la vie dure lors de sa précédente vie d'avocat. Notamment en déclenchant une enquête administrative contre trois magistrats du Parquet national financier, qui avaient fait éplucher ses factures téléphoniques détaillées lors de l'affaire Sarkozy / Bismuth. Aucun des magistrats visés par ces procédures n'avait au final été sanctionné. Le ministre assure de son côté avoir simplement "suivi les recommandations de son administration" dans ces affaires.

Dans un communiqué, les avocats d'Éric Dupond-Moretti assurent qu'il "a confiance et que l'audience à venir lui permettra de faire la preuve de son innocence".