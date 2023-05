Il y aura bien une commission d'enquête parlementaire sur le fonds Marianne

Sauf retournement de situation, des parlementaires devraient sous peu se pencher sur la façon dont ont été allouées les subventions du "fonds Marianne", lancé en 2021, et dont le but était la promotion des "valeurs de la République". Une première étape clé a en effet été franchie ce mercredi : à l'unanimité, la commission des finances du Sénat a voté le principe d'une mission d'information, à qui les élus devraient donner en séance le 10 mai les pouvoirs d'une commission d'enquête après validation préalable la veille de la Conférence des présidents. C'est le LR Jean-François Husson, qui sera le rapporteur de cette commission.

Des auditions bouclées d'ici l'été

La commission des Finances disposera alors pendant trois mois des prérogatives importantes attribuées aux commissions d'enquête : les personnes qu'elle souhaitera auditionner seront tenues de répondre à la convocation et de prêter serment. "Le gouvernement, bien sûr, répondra en toute transparence", a déclaré mardi devant les députés le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Les auditions devraient commencer d'ici à la fin du mois de mai. "Nous allons essayer de les terminer d'ici l'été", précise à France Inter Claude Raynal, président socialiste de la commission des finances, qui avait proposé la création d'une commission d'enquête .

Lutte contre le séparatisme

Créé par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, après l'assassinat de Samuel Paty, le fonds Marianne a été doté de 2,5 millions d'euros, censés bénéficier à des associations et des personnes œuvrant pour la promotion des valeurs de la République et contre les discours séparatistes. Mais une enquête conjointe , menée par l'hebdomadaire Marianne et France 2, a mis en lumière une gestion opaque. Quatre associations se sont partagé la moitié des subventions publiques. L'une, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), comportait un objet "sans lien évident avec les objectifs du fonds", selon Claude Raynal. Une deuxième, "Reconstruire le commun", est à l'origine de "contenus politiques problématiques", d'après le socialiste.

Dénigrée dans certaines de ces vidéos, la maire de Paris Anne Hidalgo a d'ailleurs déposé plainte contre X pour "détournement de fonds publics " et "abus de confiance". Trois signalements ont été transmis au parquet national financier. Parallèlement, le rapport de l'Inspection générale de l'administration est attendu fin juin.