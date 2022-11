Illuminations réduites ou à LED : les mairies tentent de concilier magie de Noël et sobriété énergétique

L'ouverture des cadeaux de Noël, c'est dans un mois. Un compte à rebours qui signe dans de nombreuses villes françaises le lancement des illuminations de Noël. Mais cette année, les rues scintillent parfois plus tard que d'habitude, par économie financière et volonté de sobriété énergétique. Entre la hausse des prix de l'énergie et les risques de coupure du réseau électrique, certaines communes ont décidé de réduire la voilure. Parfois même de ne rien faire. Allumer moins longtemps, supprimer la patinoire ou passer aux ampoules à LED : à chaque mairie sa solution.

Des illuminations allumées moins longtemps

Pour faire des économies d'énergie, l'une des choses les plus simple à mettre en place, c'est encore d'allumer moins longtemps. Un choix plébiscité par plusieurs villes en France, qui souhaitent faire des économies d'énergie pour ne pas voir leur facture d'électricité grimper tout en maintenant les illuminations de Noël. À l'instar d'Orléans, beaucoup de communes allument seulement en cette fin de semaine les décorations installées dans les rues. C'est le cas à Nantes, où comme le précise France Bleu Loire Océan , la ville allume ses illuminations seulement pendant cinq semaines (à partir du 24 novembre), et uniquement le soir. Une première, et de quoi faire quelques économies d'énergie. Réduction du temps d'allumage également à Bordeaux et à Caen.

Publicité

Autre solution : installer les décorations lumineuses dans des périmètres plus restreints. C'est le cas à Limoges, qui a supprimé les illuminations dans la moitié des lieux habituels. "Crise énergétique oblige, le nombre d’illuminations posées a été revu à la baisse et l’amplitude d’éclairage chaque soir est diminuée", explique la mairie. Rouen et Rennes ont pris la même décision.

Des ampoules LED pour consommer moins

Pour réduire leurs économies d'énergie, d'autres municipalités ont trouvé une solution depuis plusieurs années déjà pour allier sobriété et esprit de Noël : les ampoules LED. "Compte tenu de leur durée de vie très longue et de leur consommation électrique faible, les LED constituent une technologie prometteuse en matière d’éclairage économe", écrivait l'Adème en 2017 . Elles se sont depuis démocratisées dans les habitations, et sur les décorations de noël.

Plusieurs villes, comme Vélizy-Vilacoublay en région parisienne et La Rochelle en Charente-Maritime, ont fait le choix des LED depuis plusieurs Noëls. C'est le cas également à Albi. La ville prévoit d'ailleurs une augmentation de son budget illuminations de 1.500 euros cette année, en raison de la hausse des prix de l'énergie. Mais "au vu du coût modéré des illuminations qui sont toutes en LED depuis plusieurs années, de leur impact très positif pour le commerce au moment des fêtes de fin d’année (...) il nous semblait pertinent de la maintenir", précise le maire Stéphanie Guiraud-Chaumeil sur le site de la mairie.

Pas de patinoire, des patins a roulette plutôt qu'à glace

Cette année à Tours, les patins à roulette vont remplacer les patins à glace. La ville dirigée par le maire écologiste Emmanuel Denis a décidé de ne pas installer la traditionnelle patinoire, très énergivore. Surtout qu'entre la hausse des températures et la hausse des prix de l'énergie, la facture promettait d'exploser. Mais pour proposer une activité équivalente, une "piste de patinage à roulettes", va fonctionner à partir du 25 novembre.

Même décision à Oloron-Sainte-Marie, qui a décidé de ne pas installer de patinoire cette année, rapporte France Bleu Limousin . La ville souhaite montrer l'exemple dans cette période de sobriété énergétique. Et pour ça, elle a fait le choix de ne pas installer de patinoire de Noël, pourtant présente depuis plus de 15 ans, précise France Bleu. Elle représentait, chaque année, une dépense d'environ 60.000 euros. La ville, qui va également réduire les temps d'illuminations, prévoit de faire d'économiser des dizaines de milliers d'euros.

Comme le rapporte la presse quotidienne régionale, de nombreuses autres villes françaises ont également fait ce choix de Fouesnant en Bretagne à Nîmes dans le Gard en passant par Metz en Moselle .

Et parfois... pas du tout d'illuminations

Certaines mairies, moins nombreuses, ont tout simplement décidé de ne pas installer de décorations de Noël, pour faire des économies financières et d'énergie. C'est notamment le cas de la mairie de Grisolles, au nord de Toulouse. "La Mairie de Grisolles souhaite que la Commune et les habitants fassent preuve de sobriété énergétique en cette fin d'année, en raison à la fois de la hausse des coûts de l’énergie et des tensions à venir sur les réseaux", a expliqué la municipalité sur son compte Facebook.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"C'est pas grand chose sur la facture d'énergie mais multiplié par le nombre de communes en France, c'est toujours ça. Il faut qu'on montre l'exemple !", défend Eric Lucas, le maire de Vair-sur-Loire, près de Nantes. Lui aussi a décidé de ne pas installer de décorations cette année. Une décision votée à l'unanimité en conseil municipal, pour une économie "autour de 20.000 euros", précise le maire à l'AFP. Dans la commune, des personnages en bois confectionnés par des bénévoles remplacent donc cette année les guirlandes.

L'installation et l'illumination des décorations de Noël coûte chaque année très cher aux mairies, jusqu'à un million d'euros sur les Champs-Elysées à Paris, plus de 500.000 à Nantes.