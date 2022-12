Ils avaient prévu de boycotter le Mondial au Qatar, ont-ils tenu ? 20 fans de foot racontent

Si pour eux, rater une Coupe du monde était inimaginable, cette fois, les convictions ont pesé plus lourd. Difficile de mesurer l'ampleur du phénomène, mais des fans de football ont bien décidé de boycotter le Mondial de football qui se tient actuellement au Qatar. Les arguments sont connus : l’attribution contestée de la compétition, les conditions de travail sur les chantiers des stades et les restrictions des libertés dans le pays hôte. Alors, pour échapper au match, éviter d'y penser et ne pas craquer, à chacun sa parade. Car la tentation est forte. Tellement, même, que certains ont fini par céder. Ils nous racontent.

"Je n’ai pas vu une seule image, un seul but"

Arnaud, 44 ans, vit Montreuil. Ce fan de l’OM résiste pour l’instant.

"Je boycotte et cela ne me manque pas. Les deux premiers matchs, je ne savais pas que la France jouait. Je suis les résultats, je me tiens informé, mais je n’ai pas vu une seule image, un seul but. Je suis aidé aussi par le fait qu’il n’y a pas d’ampleur collective autour de cette Coupe du monde. Mais j’espère que cela ne va pas me titiller si la France va plus loin dans la compétition ! Alors qu'auparavant, qu’une Coupe du monde tous les quatre ans, c’était impensable pour moi de la rater. Je trouve qu'il y a un côté un peu vulgaire d’aller jouer dans ces conditions, avec les contraintes imposées par la Fifa, par le Qatar, on ne peut pas même pas avoir un petit message. Je regrette qu'il n’y ait pas non plus d’action de la classe politique."

"Le boycott permet de montrer une certaine résistance"

Charlotte, 20 ans, est étudiante à Science Po,à Aix-en-Provence. Elle a pour habitude de suivre les matchs de l'Équipe de France. Mais pas cette fois.

"C’est compliqué, car j’habite dans un appartement où en bas il y a un café, et il diffuse tous les matchs des Bleus. Quand je suis chez moi, j’entends toutes les réactions. Quand je vais en cours, je passe devant les bars avec la télévision allumée, je refuse de m’asseoir et de regarder. Beaucoup d’amis disent que le mal est fait, et qu’appuyer sur le bouton de la télévision ne va rien changer. Mais le boycott permet de montrer une certaine résistance. Il faut essayer de le suivre. Ce sont des petites actions qui vont peut-être changer les choses plus tard. Lors d’un match des Bleus, j’étais dans un café, j’étais dos à l'écran et je n’ai pas regardé."

"Lors du dernier match, je suis allé courir"

Alexis vit à Pornic (Loire-Atlantique) et travaille dans la logistique. Supporter de Liverpool, il regarde aussi des matchs des championnats sud-américains. Il a choisi de boycotter le Mondial.

"Mercredi dernier, pendant que des amis regardaient le match, je suis allé courir. Il y a des films, des livres, des enfants, on s’occupe différemment. Mais avec les médias, la radio, les notifications, on ne peut pas se couper de tout. Je suis obligé de suivre tout de même, mais je ne regarde pas. Ce ne sont pas mes valeurs du football. Si les joueurs de l’équipe de France avaient refusé d’aller au Qatar au nom de leurs valeurs, j’aurais approuvé. Je préfère l’équipe d’Allemagne. Certes, elle a été sortie lors des matchs de poule, mais au moins, elle rentre chez elle avec des convictions."

"J’ai cédé à mon plaisir"

Antonio, 69 ans, vit en Bretagne. Ce retraité de la fonction publique a fini par céder.

"J’avais la volonté de boycotter, car il y a trop d’argent dans cette Coupe du monde. La Fifa a un comportement mafieux. Toutes les conditions faisaient que j’avais envie de rejeter cette compétition. Je n’ai pas regardé les premiers matchs. J’ai eu la sensation d'un grand mouvement, comme si j’allais à une manifestation avec des centaines de milliers de gens, mais je me suis aperçu que l’on était bien seul, qu’il n’y avait plus personne pour boycotter. Pour moi, cela n’avait plus de sens. Il y avait un sentiment de solitude et d’incompréhension. J’ai cédé à mon plaisir. Les joueurs sur le terrain ne sont pas responsables de tout ça. Je n’ai pas de raison de les punir en ne les regardant pas. Les gens qui continuent le boycott sont des gens qui n’aiment pas le football."

"Je compte m’y tenir encore pour la phase finale"

Anna, 18 ans, ne lit même pas les comptes-rendus des matchs.

"Je m’y suis parfaitement tenue et je compte m’y tenir encore pour la phase finale. Cette coupe du monde est en tout point un scandale. C’est déjà une aberration écologique, climatiser des stades alors que 2022 nous a particulièrement montré les impacts du changement climatique, et que l’événement aurait pu être organisé dans d’autres pays où le climat permettait de jouer au football dans de bonnes conditions climatiques naturelles. (...) Enfin, la FFF n’est pas claire sur ses positions, essayant de faire le moins de bruit possible, ne se prononçant sur aucun des sujets qui fâchent. Le seul à s’être exprimé est Hugo Lloris, cela pour dire qu’il fallait accepter les coutumes du pays hôte, et donc apparemment aucunement offensé par cette série de scandales."

"J’ai craqué, par passion"

Gwendal, 39 ans, vit à Nantes et supporte le FC Nantes. La passion a pris le dessus sur son boycott.

"J’ai déjà lâché. J’ai regardé les deux derniers matchs de l’équipe de France. J’ai craqué, par passion, je supporte les Bleus et c’est plus fort. Pourtant, je n’avais eu aucun souci à rater le premier. Si l’Equipe de France est éliminée, je ne regarderai plus rien."

"Ma parade est de ne pas regarder le calendrier"

Benoit est un ingénieur de 31 ans, vivant à Strasbourg, supporter l’Olympique Lyonnais. Sa parade : aller au cinéma pendant les matchs.

"C’est assez dur de boycott, tout le monde parle du Mondial. A la radio, on donne des résultats, et sur Facebook, les polémiques du lendemain arrivent. Mais on résiste à la tentation. Ma parade est de ne pas regarder le calendrier, donc je ne sais pas quand les matchs tombent. Ne pas être au courant permet de ne pas être tenté. Je pense que je vais résister. On se soutient, avec un ami. Pendant un match des Bleus, on est allé au cinéma, ça pourrait recommencer dimanche... Le week-end dernier, on a regardé le score en sortant. À mon sens, le boycott est déjà un succès, car le Qatar voulait faire du soft power et là, tout le monde parle en mal."

"Ceux qui sont fans de foot iront au bout de leur boycott"

Thomas, 29 ans, vit à Lannion et supporte le club de Guingamp. Il compte aller jusqu’au bout de sa démarche.

"Le boycott se passe bien mais ça me titille de temps en temps. On se fait un peu chambrer aussi. Ma copine est plutôt contente : les jours de matchs on regarde un film. Pour les phases finales, il va falloir trouver des moyens de couper totalement. Ça reste toujours dans un coin de la tête forcément. Ceux qui sont fans de foot iront au bout de leur boycott je pense. Quand on est intéressé, dès le début et les phases de poule, on a envie de suivre. Je ne suis pas les résultats, mais je les entends. Pour la France, j’ai dû voir un but passer dans un JT. Je ne me bouche pas les oreilles et je ne m’enferme pas dans une pièce. Il y a forcément des infos qui passent."

"C’est chiant de devoir boycotter un truc pareil"

Luca, luthier de 29 ans, vit dans les Pyrénées-Atlantiques.

"C’est compliqué de passer à côté des résultats. C’est partout. Il y a un matraquage médiatique autour. Mais ce dimanche, pour moi, le match n’existe pas. Je ne regarderai pas, je ne céderai pas. J’espère que l’équipe de France va vite perdre, qu'elle rentre à la maison et qu'on n’en parle plus. C’est chiant de devoir boycotter un truc pareil. Mais c’est tellement sali que ce n’est plus possible. Depuis l’attribution, je me suis dit que je n’allais pas regarder. C’est une Coupe du monde qui monte les curseurs de la résignation. C’est dommage qu’aucun joueur international n’ait choisi le boycott."

“C'est dur pour moi qui suis fan de foot”

Dorine, 31 ans, a l'habitude d'aller au stade, de suivre les matchs

"Je choisis de me désintéresser totalement du Mondial. Ainsi, j'ai l'impression que cela n'existe pas. Je ne vais même pas dans les endroits susceptibles de diffuser un match afin de ne pas croiser un seul écran. C'est dur pour moi qui suis fan de foot, abonnée à un club et fervente supportrice mais mes convictions personnelles sont plus fortes !"

"A priori, j’irai jusqu’au bout"

Arsène, 18 ans, est étudiant à Lille en science politique, il supporte le Stade de Reims.

"Autour de moi, il y a un relâchement. Mais j’arrive à le faire. Le fait de boycotter permet de marquer l’avant et l’après, et de dire au monde entier que ce n’est pas normal, cette Coupe du monde. Je reste convaincu que le boycott est utile individuellement. Pour les matchs des Bleus, je suis en partiel, alors je travaille. Je ne contrains pas mes potes à éviter d’en parler. Certains ne comprennent pas. A priori, j’irai jusqu’au bout, malgré mon amour pour le football."

"Je boycotte par solidarité avec tous ces migrants exploités"

Pablo, 36 ans, ne regarde pas les matchs mais suis les résultats de l’Espagne et la France

"Je n’ai pas cédé et je tiendrai jusqu’au bout. Je boycotte par solidarité avec tous ces migrants exploités lors des chantiers des stades. En tant qu'immigré en France, je sais la difficulté de quitter son pays pour travailler ailleurs, laisser sa famille et ses amis, se retrouver seul dans un endroit avec une langue et culture différentes, même quand les conditions sont bonnes. J’essaie de me mettre à leur place."

"L’intérêt que l'on porte pour ce sport peut-être relativisé"

Loïc, 41 ans, ne loupe pas un match quand il s’agit des Bleus

"Étonnement, je me suis tenu au boycott plutôt facilement. Comme quoi, parfois, l'énorme intérêt que l'on porte à ce sport peut être relativisé au profit d'un intérêt d'une tout autre importance et qui fait dresser les poils bien plus passionnément."

"Je n'ai regardé aucun match pour l'instant"

Pierre, 70 ans, loupe sa première Coupe du monde.

"Le foot devient totalement, malgré les récents changements de gouvernance, corrompu par l'argent, et le choix du Qatar par la FIFA était absurde. J'ai trouvé que la coupe, pour ma part, était pleine. Du coup je n'ai regardé aucun match pour l'instant, j'ai préféré regarder le documentaire "FIFA, ballon rond et corruption" sur Netflix.

"J’ai regardé six ou sept minutes de France-Australie"

Henry, 46 ans, n'a cédé qu'à une seule reprise

"Je tiens le boycott, même si cela a été difficile pour le premier match des bleus, France-Australie. J'ai zappé en fin de match pour voir le score et, les arrêts de jeu étant plus longs que d'habitude, j'ai regardé six ou sept minutes de ce match. Cela a été mon seul moment de faiblesse."

“Je ne veux pas craquer, même si la France est en finale"

Cathy, 48 ans, boycotte pour des raisons écologiques

"Jusqu’à maintenant je tiens, mais ma décision est trop souvent dévalorisée, voire mal vue. Ma fille me supplie de regarder la finale si la France arrive jusque-là. Mais elle ira chez des voisins. Je ne veux pas craquer !

"Il est trop tard pour revenir en arrière"

Benoit, 25 ans, a suivi certaines rencontres

"J'ai regardé certains matchs, la Coupe du monde est là, les Bleus jouent malgré mes convictions, il est trop tard pour revenir en arrière. Je pense même que juste le fait de parler du boycott est suffisant, cela remet en avant les incohérences et les atrocités qui on pu avoir lieux ces derniers années au Qatar. La Coupe du monde est une guerre d'images et lorsque un pays l'organise, c'est pour se faire bien voir."

"C’est agréable de se retrouver avec des amis"

Mina 25 ans, voulait boycotter pour ne pas participer à contribuer à la visibilité d'un tel événement.

"J’ai craqué pour plusieurs raisons. J'ai appris que les droits TV étaient déjà vendus, donc cela ne change absolument rien. Et puis, l'ensemble de mes amis regardent et c'est donc agréable de se trouver autour d'un moment convivial."

"Je n’ai pas réussi à convaincre mon fils"

Benoit, 49 ans, père de famille et habitué à regarder les matchs des Bleus.

"J'ai tenu, je tiens et je tiendrai ! Je suis un papa solo de trois enfants, mon fils aîné, s'il respecte mon boycott, regarde sur son ordi, et sur la télé quand je ne suis pas là. Je n'ai pas réussi à le convaincre."

"Cela me coûte de me priver de ces moments de liesse"

Tiphaine, 27 ans, ne rate d'habitude aucune rencontre de l'Équipe de France

"Cela me coûte de me priver de ces moments de liesse, mais je boycotte la Coupe du monde au Qatar, car je ne peux pas faire abstraction du caractère politique d'un tel événement sportif. De l'attribution à l'organisation, on ne trouve que des scandales : corruption, esclavage moderne pour la construction des stades, non-sens écologique. Le tout pour bénéficier à un État qui ne respecte pas les droits humains, torture les personnes LGBTQIA+, où le droit des femmes est aussi extrêmement rétrograde."