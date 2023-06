"Ils dénoncent les plus puissants de la planète" : cette ONG veut protéger les lanceurs d’alerte climatiques

Lorsqu'on dit lanceur d'alerte, on pense instinctivement à Edward Snowden, qui a révélé des programmes de surveillance de la CIA ou à Julian assange, à l'origine des Wikileaks... Mais il existe aussi, et de plus en plus, des lanceurs d'alerte sur les sujets climatiques. Pour les protéger et les soutenir juridiquement et médiatiquement que Climate Whistleblower, une ONG spécialisée, a vu le jour début juin.

Noms de code et mesures de sécurités

Marie Antoinette, R2D2 ou encore John Snow... Sur le tableau blanc des locaux parisiens de Climate Whistleblower, chaque lanceur d'alerte a son nom de code. Une mesure de sécurité parmi beaucoup d'autres, un système nécessaire pour protéger les bénéficiaires de l'ONG explique son cofondateur Gabriel Bourdon Attal. "Ces lanceurs d'alerte, s'ils dénoncent des banques, grandes fortunes ou industries etc., ils s'attaquent à de grandes forces, et les représailles peuvent être terribles."

Une situation qui force l’ONG à une extrême prudence : "On a des moyens de communication alternatifs, on stocke les informations dans différents pays… On essaie de tout mettre en œuvre pour compliquer la tâche à ceux qui essaient de nuire aux lanceurs d’alerte", raconte le cofondateur de l’ONG. Car à se frotter aux gros pollueurs, ou à différents trafics nuisibles à l’environnement, les lanceurs d’alertes se retrouvent souvent exposés à de nombreuses représailles.

"Tuer dans l’œuf les projets climaticides"

Quelques semaines après son lancement, l'ONG travaille déjà avec plusieurs profils. Au-delà du soutien juridique, l'organisation souhaite faire porter médiatiquement la parole des lanceurs d'alerte, pour avoir plus d'impact.

"Notre espoir, c'est que des lanceurs d’alerte qui ont accès à des projets viennent vers nous avant même que ces projets soient concrétisés", explique Henry Thulliez, second cofondateur de Climate Whistleblower. "S’ils travaillaient avec nous dans ce cadre, ça permettrait de tuer dans l'œuf des idées climaticides."

Donner l’exemple, malgré les risques

Derrière ce soutien, un espoir anime les deux membres fondateurs de Climate Whistleblowers : voir les lanceurs d’alerte se multiplier sur les sujets climatiques dans les prochaines années. "Si on crée un narratif positif autour d’eux, ils provoquent d’autres lanceurs d’alerte", commence Gabriel Bourdon Attal. "D’autres gens se sentent inspirés, comprennent qu’ils peuvent changer le monde autour d’eux" détaille-t-il.

Un effet boule de neige que l’ONG souhaite encourager, sans pour autant nier les risques. "On n’essaie jamais de pousser des gens à lancer l’alerte. C’est un acte qui est risqué pour une personne, il faut le faire lorsqu’on est convaincu de ce que l’on fait", lance Gabriel Bourdon Attal. Car les représailles peuvent atteindre des niveaux de violence extrême. En 2021, l'ONG global Witness a recensé 200 meurtres de militants ou défenseurs de l'environnement à travers le monde, soit presque un tous les deux jours.