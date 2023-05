Ils ont changé d'avis ou ils maintiennent : que disent aujourd'hui les anti "mariage pour tous" de 2013 ?

C'était il y a dix ans. L'adoption en deuxième lecture à l'Assemblée nationale de la loi dite du "mariage pour tous", ouvrant ce droit aux couples de même sexe, puis, le 17 mai 2013, sa promulgation par le chef de l'État de l'époque, François Hollande. Le jour du vote final, 225 députés s'étaient prononcés contre le texte, n'empêchant toutefois pas sa validation. Aujourd'hui, certains députés de l'époque (en majorité venus des rangs de la droite) se ravisent même et affirment avoir changé d'avis sur la question.

Sur une petite quarantaine de réponses aux sollicitations de France Inter ou de déclarations relevées dans la presse, une majorité de députés présents dans l'hémicycle en 2013 et ayant voté "contre" ce jour-là regrettent leur vote, expliquent avoir suivi une logique de groupe, ou affirment qu'ils voteraient aujourd'hui pour. Une dizaine de députés de l'époque maintiennent, en revanche, leur choix.

"On a plié, devant l'ambiance du moment"

"Je constate avec objectivité que c'était absurde et que l'évolution du corps social justifie le mariage pour tous" confie ainsi Dominique Bussereau, ancien ministre des Transports. "Nos craintes étaient infondées", renchérit Eric Straumann, maire de Colmar, qui assume d'avoir suivi la logique de son groupe. "On a un peu plié, devant l'ambiance du moment. On nous avait annoncé un basculement social, de grandes difficultés, aucune de ces craintes n'est avérée. Ça se passe sans difficulté et c'était une erreur de voter contre à l'époque" poursuit l'ancien député du Haut-Rhin.

Parmi ces repentis, beaucoup d'anciens LR qui ont aujourd'hui rejoint la majorité présidentielle : Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur, mais aussi Damien Abad, Eric Woerth ou Laurent Marcangeli, tous les trois encore en poste à l'Assemblée nationale.

Un sujet "derrière nous"

D'autres élus préfèrent ne pas reprendre ce débat. À l'image de Laurent Wauquiez, qui "considère que c'est un sujet qui est derrière nous et estime que d'autres combats sont bien plus importants" aujourd'hui, écrit son entourage à France Inter. Le député du médiatisé groupe Liot (ces dernières semaines dans les débats sur la réforme des retraites) Charles de Courson assume, lui, dans le Journal du dimanche. Opposé en 2013, il maintient sa position. "Comme Dalida, je n'ai pas changé", lance-t-il.

Avec souvent, le sujet des enfants, davantage que le mariage, qui revient dans l'argumentaire de ces députés de l'époque qu'ils siègent encore ou non. "J'ai répondu à une question : tous les enfants ont-ils le droit à un papa et une maman ?", se justifie par exemple Laurent Furst, ancien député du Bas-Rhin. Des anciens députés qui parfois, sont toujours maires. Certains, en 10 ans, n'ont jamais célébré le moindre mariage homosexuel.