Images, code, création : ce qui change avec la nouvelle version de l’intelligence artificielle ChatGPT

L’annonce était prévue pour jeudi dans la journée, mais c’est finalement mardi soir qu’OpenAI, l’entreprise connue pour avoir créé le robot conversationnel ChatGPT qui a tant fait parler depuis quelques mois, a révélé GPT4, la nouvelle version du modèle de langage GPT ("Générative pre-trained transformer") sur laquelle se base le célèbre robot. Actuellement, ChatGPT fonctionne avec la version 3.5 de GPT. "Depuis deux ans, nous nous concentrons sur GPT4", a déclaré dans la vidéo de présentation Greg Brockman, le président de l’entreprise.

OpenAI l’annonce d’entrée de jeu : dans beaucoup de cas, la différence entre GPT3.5 et GPT4 sera "subtile" dans les cas des discussions communes avec les internautes - c’est-à-dire la plupart des requêtes demandées à ChatGPT. Là où la différence semble notable, et plusieurs internautes en ont fait l’expérience dans les heures qui ont suivi l’annonce, c’est sur des tâches plus complexes, d’ordre scientifique, juridique ou technique – OpenAI annonce par exemple que son modèle est capable de répondre à un examen d’entrée au barreau en se classant dans les 10% des meilleures copies.

Publicité

La prise en charge des images

C’est ce qui sera certainement le plus visible dans l’immédiat. GPT4 permet par exemple – et c’est la simulation montrée par OpenAI - de fournir au robot une photo de son garde-manger, et de lui demander quelle recette serait faisable avec ces ingrédients. Mieux encore, dans la vidéo de présentation de la technologie, il est montré que GPT4 sait, à partir d’un croquis plus que sommaire, générer le code informatique pour créer un site Internet qui ressemble au croquis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le site spécialisé iGeneration montre une autre démonstration, dans laquelle trois images sont fournies au robot et où il lui est demandé de trouver ce qu’il y a de drôle, ou de cocasse, dans la collusion de ces trois images. GPT4 est capable d’identifier l’astuce – en l’occurrence qu’un câble de charge de téléphone est caché dans un câble beaucoup plus gros de connexion d’écran.

À réécouter : ChatGPT, une nouvelle révolution numérique ? Zoom Zoom Zen Écouter plus tard écouter 54 min

Plus de déduction, plus de créativité

C’est aussi ce que verront peut-être les utilisateurs au quotidien de ChatGPT, avec ce nouveau modèle GPT4 : celui-ci est doué de meilleures fonctions de déduction et de créativité, et ne contourne plus certaines demandes. Greg Brockman en a fait la démonstration en demandant au robot de résumer un article en ajoutant la contrainte de faire commencer tous les mots par la même lettre. Il est aussi capable par exemple de trouver des sujets en commun dans deux articles différents – la présentation met l’accent sur les "prompts", c’est-à-dire les prérequis qu’il faut exiger du robot pour qu’il fasse correctement ce qui lui est demandé (par exemple lui dire "tu es un expert de la programmation AI").

À réécouter : Les deux visages de l'intelligence artificielle Interception Écouter plus tard écouter 47 min

GPT4 est également capable de produire des textes jusqu’à 25 000 mots, ce qui permet là aussi d’aller plus loin dans les tâches créatives. Selon plusieurs utilisateurs qui ont pu tester le nouveau moteur, il est aussi plus précis (et donc plus utile) dans ses réponses.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Dans les éléments plus étonnants, cette nouvelle version est capable de rédiger du texte en prenant compte par exemple… du parler ch’ti.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un fort potentiel technique

C’est certainement sur ce point que le nouveau GPT a le plus de potentiel. Selon OpenAI, GPT4 s’avère plus performant que son prédécesseur dans le cas des demandes les plus complexes : l’outil a été testé dans des types d’examens compliqués comme l’examen du barreau, et dans ce cas GPT4 serait capable de se classer dans les 10% qui obtiendraient la meilleure note, là où GPT3 était dans les 10%… les moins performants.

Parmi les exemples issus des premières constatations des internautes qui testent le nouveau robot, il y a une capacité à déjouer des erreurs. Sur Twitter, le directeur d’une plateforme de cryptomonnaies a voulu mettre à l’épreuve le modèle sur un contrat - en cryptomonnaie, un contrat est avant tout un code automatique permettant d’automatiser des transactions. Le robot a été capable de distinguer qu’il était frauduleux et cachait une pyramide de Ponzi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un autre internaute a réussi à faire reproduire à ChatGPT, en quelques secondes, le code du jeu vidéo Pong, le premier jeu vidéo de l’histoire. D’autres encore affirment qu’en comparant les formules chimiques de plusieurs molécules, l’intelligence artificielle a réussi à imaginer un nouveau type de médicament.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Cette nouvelle version est disponible dès à présent pour les utilisateurs et utilisatrices qui bénéficient de la version "premium" de ChatGPT, nommée ChatGPT Plus. Mais elle est aussi implantée dans plusieurs logiciels, comme Duolingo, l’application d’apprentissage de langues étrangères, qui propose désormais à ses utilisateurs de dialoguer dans une langue étrangère avec l’AI. Bing, le moteur de recherche de Microsoft, a lui annoncé qu’il intégrait dès maintenant la nouvelle version de GPT.

Malgré tout, les créateurs de ce nouveau GPT4 le rappellent, il ne faudra toujours pas prendre pour argent comptant tout ce qui sortira de ses tuyaux informatiques. Même si les équipes ont passé six mois à affiner la sécurité de l’outil pour qu’il soit notamment "40% plus factuel" que son prédécesseur, il n’est pas exempt de failles. "Il est toujours imparfait, toujours limité, et il semble toujours plus impressionnant à la première utilisation qu'après avoir passé du temps avec lui", a expliqué Sam Altmann, l'autre co-fondateur d'OpenAI. Dans sa présentation, Greg Brockman appelle à toujours vérifier ce que disent GPT4 et ChatGPT et à ne les utiliser que comme des "outils" pour avoir de l'aide. "Il n'est pas parfait, tout comme vous n'êtes pas parfait", résume-t-il.