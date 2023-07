Imaginez un monde où Schwarzenegger n'aurait jamais incarné "Terminator"

Arnold Schwarzenegger a seulement 19 ans, en 1969, quand il arrive à la seconde place du concours de culturisme professionnel de Monsieur Univers (Mr. Olympia), avant de le devenir un an plus tard pour la toute première fois en 1970 et six fois de suite jusqu'en 1975. Il part alors aux États-Unis et se lance dans le cinéma pour entreprendre son rêve américain. Il parvient à se faire repérer par Hollywood après quelques nanar tels que "Hercule à New York" ou "Cactus Jack".

Mais son mythe commence véritablement avec "Terminator" en 1984, l'un des films les plus culte du cinéma d'action des années 1980 (particulièrement riche en testostérone à l'époque). Si la saga a propulsé la carrière d'Arnold Schwarzenegger pour en faire l'une des plus grandes icônes de la pop culture et du cinéma explosif des années 1980, le comédien a bien failli ne jamais interpréter le célèbre robot T-800 s'il n'avait pas remis James Cameron à sa place.

Schwarzenegger alias Kyle Reese ?

Tenez-vous bien, au départ le futur réalisateur de "Titanic" et "Avatar" envisageait de lui donner le rôle de Kyle Reese, le soldat envoyé du futur pour protéger Sarah Connor dans le présent, pour faire face au redoutable robot. C'est la petite anecdote que le journaliste culture du Figaro Olivier Delcroix est venu partager sur le plateau de "Blockbuster" au micro de Frédérick Sigrist.

Au départ, le rôle-titre devait revenir à O.J. Simpson, icône de la NFL et le champion de culturisme, repéré quatre ans plus tôt dans « Conan le Barbare », devait quant à lui jouer celui du héros Kyle Reese. L’acteur autrichien était ravi d'interpréter le personnage de Kyle Reese, puisque c’était censé être le personnage héroïque (le héros gentil avec Sarah Connor, interprétée par Linda Hamilton) du film. "Jusqu’à ce que sa toute première rencontre avec James Cameron change totalement la donne. À ce moment-là, Schwarzy avait déjà le flair, celui qui devait le guider durant toute sa carrière cinématographique".

Lors de leur première rencontre pour parler de son rôle de Kyle Reese, l’acteur en avait profité pour confier l’idée personnelle qu’il s’était faite au sujet de la mise en scène éventuelle du Terminator même si ce n'était pas son rôle. Schwarzenegger suggérait même qu’il soit totalement dénué de sentiments et impitoyable. Conquis par cette idée, Cameron s'était finalement convaincu qu’en réalité le rôle du Terminator était taillé sur mesure pour Arnold et que son style ne manquerait pas d’en faire le véritable héros du film (bien que méchant !)

Kyle Reese sera finalement interprété par Michael Biehn, qu'on retrouvera deux ans plus tard dans le second opus de la saga "Alien".

Interviewé par Paris Match à l’occasion de la sortie de « Terminator Dark Fate » à l'automne 2019, Arnold Schwarzenegger confiait : "Le premier Terminator était un vrai changement pour moi. Je sortais de deux films sur Conan le Barbare. Certes, je ne jouais toujours pas un mec ordinaire mais, au moins, j’avais autre chose à montrer que mes biceps. Le triomphe de la saga a fait que Hollywood est venu ensuite me proposer tous les plus gros projets de Blockbuster".

"I'll be Back" : à l'origine d'une formulation mythique

Autre anecdote que révélait Schwarzenegger à Olivier Delcroix quand il l'avait interviewé au moment de la sortie du film "Terminator Genisys" en 2015, celle qui concerne l'accent et l'intonation que l'icône du cinéma d'action des années 1980 désirait mettre dans ce qui restera LA RÉPLIQUE CULTE de la saga "Terminator" : "Avec son accent un peu autrichien, Arnold répétait naturellement et très distinctement "I will be back !" d'une manière très bien prononcée et appuyée sans manger aucune lettre, quand Cameron, lui, tenait à ce qu'il le prononce de manière plus contractée et simplifiée : "I'll be back". À ce moment-là Schwarzenegger aurait un petit peu pris la mouche, estimant qu'une machine, un ordinateur, un robot, un cyborg quel qu'il soit prononcerait forcément distinctement et très clairement tous les mots pour montrer qu'il n'a rien d'humain.

Cameron aurait répondu de manière très rigolote et ironique "Écoute, occupe-toi de ton jeu, je m'occuperai de mon texte". Un petit conflit de mise en scène qui aurait fondé par la même occasion cette grande complicité que les deux hommes ont toujours partagée depuis".

Si sur le plan de l'art dramatique, ce n'est clairement pas le plus grand acteur de tous les temps, offrant une palette de jeu d'acteur qui n'est pas hyper large, il faut l'admettre, ses personnages ont toujours eu le génie de se fondre dans le décor des films badass cultes qu'il a porté tout seul grâce à son imposante physionomie héritée du body building. Se servant excessivement bien de son corps, il a inventé et innové son propre registre cinématographique, à tel point qu'on n'imagine personne d'autre - avec bien sûr les codes culturels surannés qui étaient ceux de l'époque - en Conan, en Terminator, ou en major Dutch.

