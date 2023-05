"Immense tristesse" : l'infirmière agressée au CHU de Reims est morte, annonce le ministre de la Santé

"Je viens d’apprendre avec une immense tristesse le décès de Carène, infirmière de 38 ans violemment agressée hier au CHU de Reims", écrit le ministre de la Santé sur Twitter mardi matin. "Mes pensées vont à ses proches, à ses collègues, ainsi qu’à toutes les équipes de l’hôpital endeuillées", poursuit François Braun. Cette soignante était depuis lundi entre la vie et la mort, après son agression au couteau au sein de l'hôpital champenois.

Une secrétaire médicale de 56 ans a également été grièvement blessée par "un homme de 59 ans, rémois, avec des antécédents psychiatriques", a relaté le ministre dans un point sur place lundi, au cours duquel il a également assuré vouloir réunir un "comité" pour "plus de sécurité pour les soignants".

Un homme déjà reconnu irresponsable

Le mis en cause, rapidement interpellé après avoir tenté de prendre la fuite, "semble avoir agi sans mobile apparent, d'autant qu'il n'avait pas de rendez-vous dans ce service" de "médecine et santé au travail", selon un communiqué du procureur de Reims, Matthieu Bourrette. Il "semble souffrir de troubles sévères et fait l'objet depuis plusieurs années d'une mesure de curatelle renforcée".

Cet homme a été placé en garde à vue pour "tentative d'assassinat" et l'enquête confiée au commissariat central de Reims. Il avait bénéficié en juin 2022 d'un non-lieu "pour irresponsabilité pénale" après avoir été "mis en examen à Châlons-en-Champagne pour des faits de violences aggravées", a-t-il ajouté. "Ce dossier devait tout prochainement être évoqué par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Reims pour statuer sur les mesures de sûreté susceptibles d'être prises", est-il précisé dans le communiqué.

Un "comité" pour "garantir encore plus de sécurité"

"Je réunirai avant la fin de la semaine un comité avec toutes les parties prenantes, les syndicats, les professionnels" pour "voir ce que l'on peut faire pour garantir encore plus de sécurité pour les soignants", a promis François Braun lors de son point presse à l'hôpital. Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) Arnaud Robinet, maire de Reims, a exprimé sur Twitter son "soutien à la communauté hospitalière" et fait part de sa "profonde émotion".

La Fédération hospitalière de France (FHF) a souligné dans un communiqué que "cette agression" s'inscrivait "dans un contexte plus général marqué, ces dernières années, par plusieurs faits de violence physique ou verbale dans les hôpitaux publics".