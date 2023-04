Immigration : LR compte se relancer en présentant une proposition de loi avant l'été

Les députés et sénateurs Les Républicains (LR) comptent présenter une proposition de loi sur l'immigration avant le début de l'été, selon les informations de France Inter ce vendredi, obtenues de sources parlementaires. "Là où le gouvernement recule, nous avançons", vante la secrétaire générale de LR, Annie Genevard. Fin mars, en pleine contestation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron a en effet annoncé que le projet de loi immigration, prêt à être examiné par les sénateurs, serait "réagencé" et découpé en "plusieurs textes".

La version initiale, présentée début février en conseil des ministres, prévoyait une régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension, une carte de séjour "talent" pour les médecins étrangers, un éloignement facilité en cas de menace grave à l'ordre public, ou encore l’exigence d’un niveau de maîtrise du français pour accéder à un titre de séjour pluriannuel. Mais au vu du contexte politique électrique, le gouvernement a préféré changer de stratégie.

L'enjeu : recrédibiliser la formation

La droite veut être à l'offensive sur un sujet qu'elle juge urgent à traiter. Divisé lors de l'examen de la réforme des retraites, LR entend faire de sa proposition de loi un travail collectif, en impliquant tous ses parlementaires. Le rapport du sénateur François-Noël Buffet, rendu en mai dernier, servira de base à ce nouveau texte, qui portera sur les expulsions, le regroupement familial, les droits sociaux, ou encore l'apprentissage de la langue.

Cette initiative est née lors d'un dîner entre ténors de LR, mardi soir. Autour de la table : le président de LR, Éric Ciotti, Annie Genevard mais aussi Gérard Larcher, le président du Sénat, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat et Olivier Marleix, son homologue à l’Assemblée nationale. L'enjeu est de recrédibiliser la formation et d'avancer des propositions avant que le gouvernement ne le fasse. "On est un parti de gouvernement", insiste l'un des participants à ce dîner.