Immigration : plusieurs maires, emmenés par Christian Estrosi, vont faire des propositions à Emmanuel Macron

Plusieurs maires de centre droit veulent faire entendre leur voix et apporter leur expérience du terrain sur le sujet de l'immigration. Emmenés par le maire de Nice, Christian Estrosi, ils vont faire des propositions à Emmanuel Macron à la mi-mai, selon les informations de France Inter, de sources concordantes, ce mardi. Une initiative en réponse à l'appel lancé lundi soir par le président de la République, souligne l'entourage de l'élu niçois, à la tête du comité des maires du parti Horizons, composante de la majorité présidentielle.

"Je sollicite toutes les forces d'action et de bonne volonté : nos maires, nos élus, nos forces politiques, nos syndicats… Je compte mieux les associer, en relançant dès le mois de mai des coalitions et des alliances nouvelles, sur les bases solides du Conseil national de la refondation, au plus près du terrain", a en effet déclaré le chef de l'État lors de sa première allocution depuis qu'il a promulgué la réforme des retraites .

Des pistes de mesures

La démarche de Christian Estrosi "s'appuie sur l'expérience des exécutifs locaux, en première ligne sur les questions migratoires", vante son entourage. Si elle trouve aujourd'hui un débouché, avec cet appel d'Emmanuel Macron, elle remonte en réalité "à plusieurs mois". Il est accompagné dans cette initiative par le maire de La Baule (Loire-Atlantique), Franck Louvrier ou encore par celui de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), Arnaud Péricard.

Ces élus réfléchissent ensemble à une liste de mesures inspirées du terrain. "Il est temps de faire confiance aux maires", affirme Arnaud Péricard à France Inter. Ils ont déjà plusieurs idées. "Pourquoi ne pas faciliter certaines régularisations dans des secteurs qui peinent à recruter ?", avance par exemple Franck Louvrier. Un proche de Christian Estrosi imagine lui "généraliser la mise à disposition de bâtiments municipaux pour pallier les manques de places en centres de rétention". Parmi ces pistes aussi, l'instauration de quotas dans certains territoires.