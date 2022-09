Impact confirmé : la mission Dart parvient à percuter un astéroïde pour tenter de le faire dévier

La caméra embarquée a montré la scène en direct aux scientifiques et aux curieux : un point blanc qui se rapproche progressivement, puis du relief de plus en plus visible dans les dernières secondes avant l'impact. Le vaisseau, à peu près grand comme une voiture, pesant 500 kilos, a foncé à 22.000 km/h (6km/s) sur l'astéroïde Dimorphos, large de 160 mètres. La sonde a bien été détruite par l'impact... Comme prévu.

Dimorphos ne menace pas notre planète, comme l'astéroïde du film "Armageddon", mais il nous aidera à faire face à une éventuelle situation de ce genre. "Nous sommes embarqués dans une nouvelle ère, où nous avons potentiellement la capacité de nous protéger d'un impact d'astéroïdes dangereux", raconte ainsi Lori Glaze, directrice des sciences planétaires à la Nasa. "Je pense que les Terriens peuvent désormais dormir sur leurs deux oreilles, ce sera mon cas", ajoute Elena Adams, une ingénieure de la mission.

Publicité

Un test grandeur nature

Avec ce test plus grand que nature, la Nasa veut réduire l'orbite de Dimorphos (qui tourne autour d'un autre astéroïde plus gros). Il effectuait jusqu'ici un tour complet en 11 heures et 55 minutes : si les calculs sont exacts, le choc avec le vaisseau de la mission Dart devrait réduire ce temps de 10 minutes. On ne saura si c'est le cas que dans plusieurs jours, voire quelques semaines.

Pour le savoir, la sonde a largué un petit satellite avant la collision, gros comme une boîte à chaussures. Il est chargé de filmer, avant et après l'impact, les moindres faits et gestes du satellite touché. Les scientifiques pourront aussi compter sur les télescopes Hubble et James Webb.

Une autre sonde partira dans deux ans pour mesurer sur place les conséquences du choc, et voir si la méthode est la bonne. On sait que sur les 100 prochaines années, aucun astéroïde connu n'est dangereux pour la Terre. Mais on sait aussi qu'on connait moins de la moitié des astéroïdes de plus de 140 mètres de diamètre : ceux qui feraient des dégâts en cas d'impact avec notre planète.