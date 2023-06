Implants vaginaux : après des complications, des femmes portent plainte et dénoncent une "errance judiciaire"

Stéphanie Dupin n'avait que 42 ans quand son chirurgien lui a proposé la pose d'un tout premier implant vaginal. Elle souffre alors d'incontinence urinaire légère, comme 25 à 40% des femmes, à l'effort ou à la toux. "J'étais en bonne santé" raconte-t-elle assise à une table de réunion en compagnie de ses avocates, Dorothée Bisaccia-Bernstein, Laure Heinich, Hélène Patte et Amandine Sbidian. "On m'a proposé une opération miracle sans problème particulier, censée être rapide, indolore et qui réglerait tous mes problèmes" raconte-t-elle. En tout, cette mère de deux enfants, qui vit en banlieue parisienne, se voit poser trois bandelettes sous-urétrales, "un dispositif en polypropylène, qui passe sous l'urètre pour faire comme un petit hamac, soutenir l'urètre, puisque le périnée est un peu défaillant".

Les opérations sont un échec, les séquelles importantes. Après la première pose, le chirurgien doit intervenir à deux reprises pour "sectionner" des morceaux d'implant. Après la deuxième opération, durant deux mois et demi, Stéphanie ne peut plus uriner, obligée d'utiliser une sonde. Le chirurgien l'opère donc à nouveau pour sectionner la bandelette. L'incontinence urinaire n'est toujours pas réglée.

"Si on m'avait dit qu'on ne pouvait pas les retirer, jamais je n'aurais posé ces bandelettes"

Quelques mois plus tard, elle accepte, malgré des réticences, la pose d'une troisième bandelette. "Celle-ci a sectionné complètement mon urètre et j'ai dû être opérée pour faire une réparation et une greffe" détaille-t-elle. Ce troisième dispositif est en partie retiré, mais pas intégralement car les bandelettes ont pour particularité de se voir mêlées aux tissus vaginaux et, dans ce cas, leur retrait présente un risque pour les patientes.

C'est à ce moment qu'apparaissent les douleurs, très handicapantes. "Je n'ai jamais eu d'informations sur d'éventuelles complications puisque pour le chirurgien c'était vraiment un acte banal, il disait en poser des centaines" se souvient-elle. "Il ne m'a pas non plus prévenu d'autres alternatives possibles pour gérer l'incontinence plutôt que ces dispositifs alors qu'il y avait des traitements beaucoup moins invasifs", tels qu'une simple rééducation. Aujourd'hui elle estime avoir été " trompée puisque si on m'avait dit qu'on ne pouvait pas les retirer et que j'avais cette possibilité de me retrouver dans cet état-là, jamais je n'aurais posé ces bandelettes".

Reconnue aujourd'hui handicapée à 50%, cette assistante de direction travaille à mi-temps et subit des douleurs définitives "au niveau du bassin, des cuisses, des douleurs très fortes qui m'empêchent de me déplacer normalement, qui me font boiter, qui me laissent allongée une partie de mon temps" note-t-elle très calmement, se disant toutefois "en colère". "Ce sont des pics qui viennent et qui repartent tout le temps, tout le temps, il n'y a pas de jours sans douleurs : dans le bassin, les cuisses, derrière les genoux, ce sont des douleurs qui flambent, qui brûlent, qui font des pics, qui se déchirent, des sortes de déchirures musculaires. Je n'ai aucune, aucune solution, sinon d'apprendre à vivre avec".

78 femmes sans nouvelles de leur plainte

Il y a bientôt deux ans, elle rejoint donc un groupe Facebook de patientes atteintes comme elle de séquelles suite à la pose de ces implants vaginaux, et qui compte aujourd'hui plus de 600 membres. "On se sent moins seule" se réconforte Stéphanie : "j'ai rencontré énormément d'autres femmes qui sont exactement dans le même type de cas que moi, parfois avec des pathologies différentes, et des traitements variés, des bandelettes ou d'autres types de prothèses, mais toutes avec du polypropylène qui blesse et qui meurtrit".

Parmi ces femmes, 21 ont décidé de déposer une première plainte le 20 novembre 2020 pour "tromperie" et "blessures involontaires" auprès du parquet de Paris. Deux autres plaintes complémentaires ont été déposées, dont la dernière en avril 2023, qui porte à 78 le nombre total de plaignantes.

Leurs avocates dénoncent notamment le défaut d'information préalable de la part du corps médical. "L'ensemble des plaignantes nous a expliqué qu'elles n'ont pas été informées des effets secondaires indésirables qui pouvaient survenir à la suite de la pose de ces dispositifs" explique Hélène Patte, une des quatre avocates qui portent ce dossier.

Des "vies brisées"

Elle rappelle que ces interventions chirurgicales sont à prescrire en deuxième intention, dans le cas d'incontinence, souvent légère pour les patientes, ce qui n'a pas été le cas dans la plupart des dossiers représentés dans la plainte. "Ces femmes, elles ont subi des préjudices extrêmement importants et extrêmement invalidants il est indispensable aujourd'hui qu'elles soient compensées dans la perte de revenus très importantes qu'elles subissent" argumente l'avocate : "beaucoup d'entre elles sont reconnues travailleur handicapé, ou en invalidité, ne peuvent plus travailler, ont perdu la possibilité d'avoir une vie familiale normale, perdu la possibilité de pouvoir garder leurs enfants, garder leurs petits-enfants, ce sont des vies brisées".

Surtout, l'avocate dénonce une procédure qui n'avance pas. La plainte a bien été reçue au pôle santé du parquet de Paris, et une enquête a été ouverte, selon les rares échanges entre les magistrats et les avocats. "Mais on n'a pas de nouvelles d'actes qui auraient été réalisés dans le cadre de cette procédure" se désolé Hélène Patte qui dénonce "une situation d'errance judiciaire, après l'errance médicale, une sorte de mépris supplémentaire".

Des plaintes à l'étranger

"Deux ans et demi, c'est très long pour la justice, mais c'est surtout très long pour les femmes et les plaignantes qui se retrouvent dans ces situations" ajoute-t-elle : "certaines sont très âgées, plus de 80 ans, et craignent de ne pas voir l'issue de cette procédure". Une situation d'autant plus inquiétante selon elle que "le trouble à l'ordre public persiste aujourd'hui puisque des dispositifs sont toujours posés sans qu'il n'y ait plus d'information".

Utilisées depuis une trentaine d'années, les bandelettes sous-urétrales sont en effet toujours posées en France, dans un contexte international d'alertes et de critiques. Les prothèses posées par voie vaginale sont en effet interdites aux Etats-Unis depuis 2019. Deux laboratoires y ont été condamnés pour publicité trompeuse concernant ces dispositifs. Le Royaume-Uni les a même récemment interdits.

13 laboratoires sont cités dans la plainte déposée au parquet de Paris. Contacté, le laboratoire Ethicon, du groupe Johnson & Johnson, assure compatir "avec toutes les femmes qui connaissent des complications médicales liées au prolapsus des organes pelviens". "Ethicon a agi de bonne foi en se basant sur des preuves scientifiques rationnelles concernant la recherche, le développement et la commercialisation de notre produit" ajoute dans un message le laboratoire.

En France, un encadrement sanitaire resserré depuis quelques années

En France, les autorités sanitaires ont mis en place un contrôle renforcé depuis 2014, selon l'agence nationale de securité du médicament (ANSM). Dès 2018, l'étude Vigimesh met en place un suivi resserré des patientes opérées et de celles vivant des complications. Début 2019, à la suite des révélations d'un consortium de journalistes (dont fait partie Radio France) sur les implants médicaux, les Implant files, la Haute Autorité de Santé (HAS) passe en revue, avec la direction générale de la santé (DGS) et l'agence nationale du médicament (ANSM), tous les dispositifs existants et retire du marché environ la moitié.

Le 23 octobre 2020, un arrêté du ministère de la Santé encadre la pose de ces dispositifs. Les femmes doivent être informées des risques, les implants ne peuvent être utilisés en première intention et surtout, la décision chirurgicale est prise en "concertation par une équipe pluridisciplinaire de pelvi-périnéologiele" . Selon Hélène Patte, ce cadre n'est pas toujours respecté : "Des plaignantes qui viennent nous voir, après 2020, nous assurent que les professionnels continuent à poser ces dispositifs sans respecter ce décret, sans consulter de commission pluridisciplinaire, et parfois sans prévoir d'alternatives thérapeutiques préalablement".

Une "très bonne balance bénéfices-risques" pour les médecins

Xavier Deffieux, gynécologue-obstétricien à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart, professeur des universités et secrétaire général de la Société Interdisciplinaire Francophone d'UroDynamique et de Pelvi-Périnéologie, souligne de son côté que les "recommandations ont beaucoup évolué, notamment suite aux plaintes et à leur médiatisation", ce dont il se réjouit.

Le médecin a d'ailleurs participé récemment à l'élaboration de recommandations formulées en avril dernier par la HAS, qui encadrent à nouveau précisément la prise en charge des complications . Elles préconisent notamment de délivrer systématiquement un "livret de traçabilité" et insistent sur l'information donnée en amont aux patientes.

Mais selon lui, ces bandelettes sous-urétrales restent un dispositif efficace, "une technique chirurgicale qui a une très bonne balance bénéfices-risques", mettant en avant les données de Vigimesh, qui présentent 2 à 3% de réintervention sur 18 000 femmes suivies, pour des hémorragies, des infections ou des douleurs.

De son côté l'ANSM enregistre 202 signalements de matériovigilance ces six dernières années , sur 30 000 bandelettes vendues chaque années en France, un nombre "qui reste faible", selon l'agence, "mais une sous-déclaration n'est pas exclue".