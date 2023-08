Impôts, franchises médicales, Darmanin : ce qu’il faut retenir de l’interview d’Elisabeth Borne

C’est la rentrée politique. La Première ministre Elisabeth Borne était interrogée sur France Bleu ce midi à l’issue du premier des Conseil des ministres de la saison. Elisabeth Borne s'est voulue rassurante. Elle assure qu'il n'est pas question d'augmenter les impôts des ménages. Evoqué ces dernières semaines, le gouvernement n'a pas pour projet d'augmenter les taxes sur l'alcool. La Première ministre a réagi à la mort d’un enfant de 10 ans dans une fusillade et assure que les responsables "seront punis à la hauteur du drame".

Les impôts des ménages n’augmenteront pas

La Première ministre promet que son gouvernement n’a pas l’intention d’augmenter les impôts des ménages : "Je vois beaucoup de rumeurs selon lesquelles on voudrait augmenter les impôts, il n'est pas question, ce n'est pas du tout la philosophie du gouvernement d'augmenter les impôts des ménages. Au contraire, on veut continuer à baisser les impôts en étant évidemment attentifs au pouvoir d'achat des classes moyennes."

Egalement interrogée sur la hausse de 7% en moyenne de la taxe foncière, dont la collecte reste aux mains des collectivités locales, Elisabeth Borne reconnaît que les collectivités "peuvent avoir la capacité de les augmenter en fonction de l'évolution de l'inflation". Mais elle dit ne pas avoir "de doute que (les collectivités locales) seront aussi attentives au pouvoir d'achat de nos concitoyens". Certaines villes, notamment les plus grandes, peuvent être tentées de compenser la suppression totale de la taxe d’habitation pour les résidences principales depuis cette année.

La Première ministre indique aussi que le gouvernement n'a "pas de projet" d'augmenter les taxes sur les alcools, comme cela a été évoqué dans plusieurs médias ces dernières semaines. Concernant la nouvelle hausse des prix des carburants, Élisabeth Borne déclare que le gouvernement n’a pas prévu de remettre en place le chèque carburant.

L'augmentation des franchises médicales "en réflexion"

Pour réduire le déficit public dans le budget 2024, Elisabeth Borne admet que l'augmentation des franchises médicales "fait partie des réflexions". Ce reste à charge pour les patients est de 50 centimes par boîte de médicaments ou pour une consultation. Il est plafonné à 50 euros par an. "Il ne s'agit évidemment pas d'empêcher les gens de se soigner", souligne la cheffe du gouvernement, en disant vouloir "protéger à la fois les personnes très vulnérables, très modestes, et aussi les patients qui auraient des affections de longue durée ou chroniques", mais "on est un pays dans lequel on consomme plus de médicaments, par exemple plus d'antibiotiques, que nos voisins". Elisabeth Borne souhaite une "politique d'ensemble".

Sa réaction après la fusillade mortelle à Nîmes

Au lendemain de la fusillade qui a coûté la vie à un enfant de dix à Nîmes, "il faudra absolument que les auteurs puissent être punis à la hauteur du drame que vit sa famille", dit-elle. La Première ministre souhaite un "renforcement des moyens des forces de l'ordre et de la justice".

"Je suis totalement consciente qu'il y a certains quartiers où ce trafic de drogues peut rendre la vie absolument impossible aux habitants", précise Elisabeth Borne. "On sera intransigeants pour ramener la sécurité qui est légitimement attendue par les habitants de ce quartier" de Nîmes, assure-t-elle. Elle rappelle que le gouvernement a voté une loi avant l’été "pour pouvoir renforcer les moyens de la justice, pouvoir déployer des effectifs de policiers dans les quartiers pour assurer la tranquillité des habitants".

Lutte contre les passoires thermiques

La Première ministre s’engage aussi à s'attaquer aux passoires thermiques, alors que la France a connu mardi sa journée la plus chaude jamais enregistrée après un 15 août , selon Météo France, avec des températures qui ont régulièrement dépassé les 40 degrés dans la vallée du Rhône. Elle répète que le gouvernement "va mettre plus de moyens pour la rénovation". "On veut mettre plus de moyens pour accompagner les Français qui veulent rénover leurs logements et aussi pour avoir de meilleurs conseils pour trouver les bons artisans qui vont faire les bons travaux et avoir une isolation efficace", ajoute la Première ministre, sans donner plus de précisions.

Une mise en garde à Gérald Darmanin

Interrogée sur son ministre de l’Intérieur, qui ne cache plus ses ambitions, Elisabeth Borne lui a adressé une mise en garde à peine voilée : "2027, c'est bien loin", a-t-elle lancé, soulignant que sa "préoccupation" à elle était "vraiment la cohésion du gouvernement". Gérald Darmanin "réunit ses proches à Tourcoing. Pour ma part, moi, ma préoccupation, c'est vraiment la cohésion du gouvernement, l'efficacité de l'action du gouvernement, l'unité de la majorité", ajoute la Première ministre. "Je peux vous assurer que Gérald Darmanin est au travail", conclut-elle.