Impôts : Macron fixe l'objectif de "deux milliards d'euros de baisses" à destination des classes moyennes

Poursuivre les efforts sur les “classes moyennes”. Lors d’un entretien diffusé par TF1 , le chef de l’État a affirmé vouloir poursuivre et “concentrer” les baisses d’impôts vers ces millions de Français qui gagnent entre 1.500 et 2.500 euros par mois, c’est-à-dire trop pour bénéficier de certaines aides, confirmant ses déclarations au quotidien “L’Opinion” . Cette enveloppe devrait atteindre un total de “deux milliards d'euros” d'ici la fin du quinquennat et “quand la question de la trajectoire budgétaire le permettra”, a précisé Emmanuel Macron, évoquant le travail du gouvernement sur ce sujet.

Il ne s'agira pas forcément de baisses d'impôts sur le revenu, a toutefois indiqué le président de la République, lors de cette interview durant laquelle il a également annoncé la formation de pilotes de combat ukrainiens . Mais “je ne veux pas ici fermer des portes”, a-t-il insisté, indiquant qu’il y avait selon lui “des choses intelligentes à faire”, notamment sur les cotisations sociales que paient les salariés. “C’est ce qui va permettre à des gens qui travaillent, qui sont des classes moyennes, d'avoir en quelque sorte, un reste à vivre plus important pour eux.”

Aider celles et ceux "qui travaillent dur"

Emmanuel Macron a rappelé les différentes baisses d’impôts déjà effectuées ces dernières années, “à travers la cotisation salariale sur le chômage”, la baisse de l’impôt sur le revenu de “quatre milliards”, les suppressions des taxes d'habitation et de la redevance audiovisuelle. “Nous avons dans notre trajectoire budgétaire” ces nouvelles baisses à destination des “Françaises et Français qui travaillent dur, veulent bien élever leurs enfants et qui, aujourd'hui, parce que le coût de la vie a augmenté, parce que la dynamique des salaires n’est pas toujours là, ont du mal à boucler leurs fins de mois”, a-t-il affirmé.

Un objectif de baisses d’impôts qui fait partie d’un “ensemble” pour “le pouvoir d’achat”, a plaidé Emmanuel Macron, à travers la “bataille pour le plein-emploi” ou “l’intéressement” et enfin “le dialogue social” au sein des entreprises pour augmenter les salaires. Interrogé sur le trimestre anti-inflation, le chef de l’État a confirmé qu’il “pourrait” être prolongé “si c’est nécessaire” mais que les négociations sur les prix devaient être parfois rouvertes.

"Tout le monde s'est débiné" sur les retraites

À propos de la réforme des retraites, Emmanuel Macron s’est défendu d’éluder la question, estimant “avoir toujours été cohérent” à propos de la “nécessité” d’“équilibrer notre système pour nos enfants”, tout en maintenant le niveau des pensions. “Cette réforme, je l'assume”, a-t-il dit. “Ensuite, la méthode, là, je vais vous dire, c’est simple : comme [la réforme] est impopulaire, tout le monde s’est débiné, y compris des gens qui au Parlement avaient fait campagne derrière les 65 ans. (...) Personne n’a voulu prendre ses responsabilités.”

“J’ai toujours essayé de dire la vérité à nos compatriotes et d'agir à partir du réel pour produire un monde meilleur. Eh bien cette réforme, elle s'inscrit dans cet agenda”, a encore ajouté Emmanuel Macron, assumant une nouvelle fois le recours à l’article 49.3 pour l’adoption du texte et à propos duquel tout le monde en a fait, selon lui, “des gorges chaudes”. Le vote de confiance, “le Gouvernement l’a remporté, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de majorité pour le faire tomber”, a-t-il rappelé.