"Impression, soleil levant" a 150 ans | Retour sur les mystères qui ont longtemps entouré l'oeuvre de Monet

"J’avais envoyé une chose faite au Havre, de ma fenêtre, du soleil dans la buée et au premier plan quelques mâts de navires pointant… On me demande le titre pour le catalogue, ça ne pouvait vraiment pas passer pour une vue du Havre ; je répondis : “Mettez Impression”."

C'est le peintre qui parle. Monet, en 1897, se souvenait. Il y a quelques indices dans ces phrases, mais il faudra une équipe digne des Experts pour percer tous les mystères.

Publicité

Nos deux limiers s'appellent Géraldine Lefebvre et Donald W. Olson. Elle est attachée de conservation au musée d’Art moderne-André Malraux du Havre et lui, professeur de physique et d’astronomie à la Texas State University. A la demande du Musée Marmottan, qui possède le tableau depuis 1940, ils ont mené l'enquête.

Soleil levant ou soleil couchant

On en a la certitude aujourd'hui, c'est bien le soleil qui se lève sur le port du Havre que Monet avait sous les yeux ce jour là. Le peintre a choisi de représenter ce qu'il voyait depuis sa fenêtre : le port industrialisé en direction du sud-est et de l’écluse des Transatlantiques qui s’ouvre sur le bassin de l’Eure. Les motifs que l’on discerne, même s'ils sont estompés permettent d’affirmer que Monet regardait vers l’est.

Pourquoi alors ce soleil couchant ?

L'erreur remonte quasiment à l'origine. L'oeuvre est exposée pour la première fois le 15 avril 1874 dans les anciens ateliers de Nadar, boulevard des Capucine, qui accueillent l’exposition de la Société anonyme des peintures, sculpteurs, graveurs. Dans le livret de l'exposition elle est bien désignée sous le titre Impression, soleil levant. Quelques jour plus tard, le collectionneur Ernest Hoschedé l’acquiert pour 800 francs. Lorsqu'il la revend quatre ans plus tard dans l’indifférence générale, dans le catalogue de la vente il est inscrit : Impression, soleil couchant.

Pendant plus de 80 ans, dans divers inventaires – comme dans de nombreux ouvrages – l'oeuvre apparaît sous le titre Impression ou Impression, soleil couchant.

Ce n'est qu'en 1965, lorsque l’Académie des beaux-arts fait réaliser un « Supplément du catalogue du musée Marmottan, collection Donop de Monchy » que le tableau de Monet retrouve son nom d'origine : Impression, soleil levant. Il n’en changera plus jamais.

13 novembre 1872

Si vous observez le tableau, vous remarquerez en bas à gauche la signature du peintre et 2 chiffres : « 72 ». Et pourtant, il a fallu toute l'ingéniosité et la persévérance de Donald W. Olson puis Géraldine Lefebvre pour pouvoir affirmer que Claude Monet a réalisé ce tableau le 13 novembre 1872, sans doute en une seule fois, donc dans la journée.

"Impression, soleil levant" au musée Marmottan (détail) © AFP - Josse / Leemage

La datation d’Impression, soleil levant a longtemps fait l’objet de controverses, non seulement sur le moment de l’année mais sur l’année elle-même. Malgré la mention « 72 » à côté de la signature de l’artiste, Daniel Wildenstein, le marchand d'art et historien de l'art français qui a réalisé le catalogue complet des œuvres de Monet, a modifié la date présumée pour la repousser au printemps de 1873. La raison : "aucune source n'atteste du passage de Monet au Havre en 1872".

Pour arriver à cette date, nos deux chercheurs se sont tout simplement (si j'ose dire) appuyé sur des données et des informations existantes :

L’analyse topographique du port du Havre

Les calculs astronomiques de la direction du soleil levant

Les calculs hydrographiques du niveau des marées

Les observations météorologiques concernant l’état du ciel et de la mer.

L'enquête topographique, basée sur la position du soleil dans le tableau, a permis de définir que celui-ci se lève deux fois à cet endroit chaque année, à la mi-novembre et à la fin janvier. Croisées avec les calculs astronomiques de la position du soleil et les tableaux des marées publiées à l'époque dans l’Almanach du commerce du Havre, ces éléments ont permis de resserrer les possibilités autour des périodes suivantes : 21-25 janvier 1872 entre 8 h 00 et 8 h 10 ; 11-15 novembre 1872 entre 7 h 25 et 7 h 35 ; 25-26 janvier 1873 à 8 h 05 ; 14-20 novembre 1873 entre 7 h 30 et 7 h 40.

Ce sont les prévisions météo qui ont permis d'affiner le tri. En effet, en 1872, The Times à Londres publiait une rubrique météorologique quotidienne avec des informations observées à 8 heures dans plusieurs villes, du côté anglais de la Manche, mais aussi du côté français. L’Observatoire de Paris publiait lui aussi un bulletin international avec les relevés provenant de stations situées dans toute la France, dont Le Havre.

Ces observations vont permettre d'éliminer encore quelques dates : par exemple, les 23, 24 et 25 janvier 1872 peuvent être écartées, car une violente tempête, balaye l’Angleterre puis la France. Idem pour les 11, 12 et 14 novembre 1872, Le Havre connaît des épisodes de fortes pluies avec des vents très forts et une mer « grosse ».

Ça nous laisse encore 6 dates !

Dans l’ordre : Jour, date, heure locale, vent, état du ciel, état de la mer

Dimanche 21 janvier 1872, 8 h 10, SE faible, nuageux couvert, clapoteuse

Lundi 22 janvier 1872, 8 h 10, SO modéré, brume, clapoteuse

Mercredi 13 novembre 1872, 7 h 35, E faible, brouillard, clapoteuse

Vendredi 15 novembre 1872, 7 h 35, SE faible, brumeux, belle

Samedi 25 janvier 1873, 8 h 05, E faible, brumeux, calme

Dimanche 26 janvier 1873, 8 h 05, SE modéré, brumeux, calme

L'ultime indice est dans le tableau : le panache de fumée visible sur la gauche. En effet, la fumée semble dériver de la gauche vers la droite en s’élevant dans le ciel, donnant ainsi une préférence pour les dates où le vent soufflait de l’est : le 13 novembre 1872 et le 25 janvier 1873.

Fort de tous ces éléments, Géraldine Lefebvre estima qu'il était difficile de contester la mention « 72 » inscrite par Monet lui-même sur la toile à côté de sa signature.

En l’état des connaissances actuelles, la date la plus probable d’exécution d’Impression, soleil levant est donc le 13 novembre 1872.

C'était un mercredi !

Le lieu

C'est au Havre que Monet a posé son chevalet ce 13 novembre 1872

Le Grand Quai. Au centre, l'hôtel de l'Amirauté - Archives municipales du Havre, fonds Legoy, LL, Archives municipales du Havre, fonds Legoy, LL, 4Fi125

En étudiant les diverses transformations du port du Havre, Géraldine Lefebvre a pu localiser l’endroit où s’était installé le peintre. Il s'agit de l'hôtel de l'Amirauté. Considéré comme l'un des plus réputés de la ville à l'époque, l'établissement, situé au 43 sur le Grand Quai (actuel quai de Southampton) offrait une vue exceptionnelle sur le port. Et si aucune source n'atteste du passage de Monet en 1872, on sait en revanche que le peintre y est descendu plusieurs fois, notamment en 1874.

Grâce à ses recherches et observations, Géraldine Lefebvre a par ailleurs déduit que Monnet avait dû peindre cette vue depuis sa chambre pour éviter l'animation du quai. Chambre qui devait se trouver au deuxième ou troisième étage.

Monet n'a pas peint que Impression, soleil levant depuis cette fenêtre. Deux autres toiles complètent cette série de trois marines : Soleil levant, marine et Port du Havre, effet de nuit

"Soleil levant, marine" et "Port du Havre, effet de nuit" © Getty

Naissance d'un néologisme

On attribue généralement l'invention du mot "Impressionnisme" au critique Louis Leroy, qui quelques jours après l'ouverture de l'exposition en fit, dans Le Charivari, le compte rendu sous le titre : "Exposition des impressionnistes". Sa longue diatribe éreinte plusieurs des œuvres exposées, et tout particulièrement Impression, soleil levant.

Louis Leroy, n’était pas un critique comme les autres, et en 1874, particulièrement, il était le seul commentateur à connaître la peinture de paysage pour l’avoir pratiquée. Il avait même exposé au Salon quelques années auparavant, mais les critiques ne s'étaient guère intéressés à ses travaux et avaient même été parfois féroces à son égard.

Rendons à César

Ce que l'on sait moins c'est qu'un autre critique, reprenant le vocable écrivit un article élogieux sur l'exposition et fut surtout le premier à réunir l’œuvre qui allait devenir la référence, et le mouvement qui allait la suivre. Dans Le Siècle, Jules Castagnary écrivait ceci : "Si l’on tient à les caractériser d’un mot qui les explique, il faudra forger le terme nouveau d’impressionnistes. Ils sont impressionnistes en ce sens qu’ils rendent non le paysage, mais la sensation produite par le paysage. Le mot même est passé dans leur langue : ce n’est pas paysage, c’est impression que s’appelle au catalogue le Soleil levant de M. Monet. Par ce côté, ils sortent de la réalité et entrent en plein idéalisme."

Alors pourquoi la postérité a-t-elle retenu Louis Leroy plutôt que Jules Castagnary ? A cause d'Adolphe Tabarant. Ecrivain et critique d'art, il a écrit de nombreuses études sur les peintres impressionnistes. En 1924, pour célébrer les 50 ans du mouvement, Adolphe Tabarant signe un article dans le Bulletin de la vie artistique et décide de republier la critique de Louis Leroy à côté de la reproduction du tableau de Monet. Grâce où à cause de ça, la référence à Louis Leroy est devenue un lieu commun et le bel hommage de Castagnary a sombré dans les limbes.

L'article d'Adolphe Tabarant dans le "Bulletin de la vie artistique" :

Allez plus loin