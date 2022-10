Impressionnisme : d'où provient le nom de ce courant pictural ?

À l'origine de l'un des plus célèbres courants de peinture : une moquerie. Pascal Torres raconte : "On appelle des peintres les impressionnistes, suite à un article du critique d'art Louis Leroy dans Le Charivari le 25 avril 1874. Dans son texte, il se moquait de peintres exceptionnels pour nous aujourd'hui : Claude Monet, Manet, Degas, Cézanne, Pissarro, Sisley… Qui sont parmi les plus grands peintres de la modernité. La première exposition du groupe a lieu dans les locaux du photographe Nadar , sur le boulevard des Italiens, à Paris. Dans leurs toiles, les peintres cherchaient alors à traduire sur la toile leurs impressions.

Une raillerie devenue célèbre

Comme Louis Leroy ne comprenait pas leur art, il s'est fait moqueur : 'Je me disais aussi, puisque je suis impressionné par ce tableau, il doit y avoir de l'impression là-dedans'.

À la suite de ce pamphlet, les artistes ont repris le terme 'impressionniste' pour l'assumer et le revendiquer : 'Oui, nous sommes des impressionnistes'. Et l'impressionnisme est véritablement l'un des moments artistiques les plus parfaits, les plus incroyables de la modernité.

Parmi les tableaux dont parlait le critique, l'un l'a véritablement choqué : 'Impression, soleil levant' de Claude Monet , l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture universelle, conservé au musée Marmottan à Paris en 1873 et qui présente donc les impressions au soleil levant. C'est cette petite barque merveilleuse dans un fond bleu, avec une percée d'orange et de rouge vif qui est le lever du soleil.

Ce tableau l'a encore plus choqué que le grand chef-d'œuvre de Cézanne aussi présent dans l'exposition : 'La Maison du pendu', par exemple, et qui a provoqué cette polémique très drôle dans la presse qui a donné naissance ou officialisé le nom Impressionnisme."

L'impression, comme du ressenti ?

Dans l'impressionnisme, ce qui compte n'est pas la réalité, mais le ressenti ? Pour Pascal Torres : "Il y a une part de morts dans tout langage. Lorsque je prétends peindre une chaise ou une maison, c'est une peinture de maison. Pensez à Magritte qui dit "Ceci n'est pas une pipe". Lorsqu'il la dessine, c'est la peinture d'une pipe. Eh bien oui, la réalité n'est pas que la vision, elle est aussi des odeurs, ou le temps qui passe. C'est le début de la modernité."

