"Inaction climatique" : le Conseil d'État demande au gouvernement de prendre "de nouvelles mesures"

C'est un nouvel ultimatum que le Conseil d'État adresse à l'exécutif. La plus haute instance de la justice administrative exige que soient prises, d'ici au 31 juin 2024, des mesures "supplémentaires" afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Car en l'état, indiquent les magistrats dans un communiqué, il n'est "toujours pas garanti de façon suffisamment crédible" que la France puisse respecter ses engagements en la matière.

La décision , rendue ce mercredi, marque un nouvel épisode dans l'affaire dite de Grande-Synthe , premier procès climatique en France. En 2019, cette commune voisine de Dunkerque (Nord) avait saisi le Conseil d'État pour "inaction climatique", estimant que la ville, située sur le littoral, était menacée de submersion. En juillet 2021, les juges avaient statué une première fois, donnant raison à Grande-Synthe et laissant à la France neuf mois pour infléchir la courbe de ses émissions de CO2 afin d'être en ligne avec les Accords de Paris (-40% d'ici à 2030 par rapport à l'année 1990).

"Incertitudes persistantes"

Lors de l'audience qui s'est tenue le 12 avril dernier, le Conseil d'État a donc passé en revue les mesures prises par le gouvernement. Celui-ci a bien, selon les magistrats, "adopté un ensemble de mesures conséquent [...] et alloué des montants importants aux investissements en lien avec la transition écologique et énergétique. Ces mesures, si elles sont mises en œuvre pleinement et sans retard, apparaissent de nature à conduire à une diminution supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre".

Mais malgré cet effort "notable", comme l'avait relevé le rapporteur public à l'audience, il demeure "des incertitudes persistantes" sur la capacité de la France à respecter ses engagements d'ici à 2030. Après une baisse en 2019 et 2020, les émissions de CO2 sont en effet reparties à la hausse en 2021 (+6%), avant de redescendre à nouveau en 2022 (-2%). Or, la trajectoire fixée par Paris prévoit une accélération des baisses d'émissions à partir de 2024.

Pour ces raisons, le Conseil d'État a donc estimé "que sa précédente décision ne peut être considérée comme ayant été exécutée", explique l'instance, qui donne rendez-vous au gouvernement au 31 décembre 2023 pour un bilan d'étape. Alors que les associations réclamaient une astreinte de 50 millions d'euros par semestre de retard, les magistrats ont rejeté leur demande.

Une affaire distincte avait été portée devant le tribunal administratif de Paris en 2019 par quatre ONG réunies sous la bannière "l'Affaire du siècle".