Incendie dans un gîte pour handicapés à Colmar : neuf corps retrouvés dans les décombres

Un bâtiment à colombages de style alsacien a été le théâtre d'un "embrasement généralisé", à Wintzenheim, dans le Haut-Rhin ce mercredi matin. Neuf corps ont été retrouvés dans les décombres, à la suite de cet incendie d'un gîte pour handicapés, près de Colmar. Un peu plus tôt, la préfecture indiquait que onze personnes étaient "potentiellement décédées". "Il nous manque encore deux personnes dont la localisation n'est pas identifiée", a déclaré lors d'un point presse le lieutenant-colonel des pompiers Philippe Hauwiller, commandant des opérations de secours après l'incendie de Wintzenheim. Les pompiers et les gendarmes sont encore sur place pour identifier d'autres victimes, avec la présence de drones et de chiens.

Les pompiers et les gendarmes sont encore sur place pour identifier d'autres victimes, avec la présence de drones et de chiens. "La difficulté réside dans l'accès dans les niveaux concernés puisqu'on a énormément de gravats, énormément de parties effondrées et un plancher dont la stabilité est très aléatoire, ce qui rend difficile notre notre progression et les opérations de recherche", assurent les pompiers.

Les pompiers ont été alertés vers 6h30 pour un feu dans ce bâtiment, loué par une association lorraine d'aide aux personnes handicapées près de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP). Selon la préfecture , il accueillait "un groupe d’adultes originaires de Nancy pour les vacances". Au total, selon lui, le groupe était composé de 28 "adultes handicapés mentaux légers". Parmi les personnes disparues, un accompagnateur.

Emmanuel Macron déplore une "tragédie"

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a adressé ses "pensées" aux victimes et à leurs proches. "À Wintzenheim, les flammes ont ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Face à cette tragédie, mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobilisés", écrit le président.

Elisabeth Borne se rend sur place

Elisabeth Borne annonce sur le réseau X (ex Twitter) qu'elle se rend sur place. "Mes premières pensées vont vers les victimes et leurs proches. Je salue la mobilisation des sapeurs-pompiers", a-t-elle assuré. La ministre des Solidarités Aurore Bergé, qui l'accompagne, a fait part de son "effroi" également sur le réseau, tout en apportant un message de soutien pour les "victimes, leurs familles, les encadrants", ainsi que pour les services de secours.

"Face au drame de Wintzenheim, je veux dire mon émotion, ma tristesse et adresser mes pensées aux victimes, à leurs familles ainsi qu'au personnel du centre" , réagit sur Twitter Franck Leroy, président de la région Grand-Est.

"Nous sommes aux côtés des familles et des professionnels des associations et structures qui ont envoyé leurs résidents dans ce centre de vacances", réagit ce mercredi sur franceinfo le maire de Nancy (Meurthe-et-Moselle), Mathieu Klein. Il assure que "tous les moyens seront mis en œuvre pour les accompagner au long cours".

"Dix-sept personnes ont été évacuées"

"L'incendie a été rapidement maîtrisé en dépit de la violence des flammes", a précisé la préfecture dans un communiqué. "Dix-sept personnes ont été évacuées. On dénombre une personne en urgence relative évacuée vers l'hôpital et une personne choquée", poursuit-il.

"En dépit de l’intervention rapide et courageuse des sapeurs-pompiers que je salue, plusieurs victimes seraient à déplorer", a indiqué ce mercredi matin à 9h30 le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter, qui précise que l'intervention se poursuit. "Le bâtiment fume encore", indique la préfecture, ce qui empêche les pompiers d'entrer et de confirmer de potentielles victimes.

"Dès l’alerte, le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin a déployé sur place 76 sapeurs-pompiers, 4 fourgons incendie, 4 ambulances 1 poste médical avancé et 3 échelles pour circonscrire l'incendie et assurer la prise en charge des victimes. 40 militaires de la gendarmerie sont également mobilisés", assure la préfecture. Le bâtiment est une ancienne grange rénovée en gîte de 500 m2 au sol avec deux étages et des combles, selon les pompiers, qui ont précisé que l'incendie a pris au rez-de-chaussée. "Les mots sont souvent bien faibles face à un tel drame", réagit sur Twitter ce mercredi le ministre de la Santé Aurélien Rousseau.

"Le préfet du Haut-Rhin a ouvert le centre opérationnel départemental afin de coordonner l’ensemble des services de l’État mobilisés. L’accueil des familles qui viendraient sur place est en cours de mise en place", termine la préfecture.

La préfecture du Haut-Rhin met en place, un numéro de téléphone national unique, le 09 70 80 90 40. Il a vocation à être "l’unique point d’entrée pour recueillir les appels et renseigner les familles concernées", indique la préfecture dans un communiqué.

L'un des incendies les plus meurtriers de ces dernières années en France

Cet incendie fait partie est l'un des plus meurtriers de ces dix dernières années et fait également partie des plus graves depuis plus près de vingt ans en France. En 2005, un incendie avait fait 24 morts, dont 11 enfants, à Paris dans l'incendie d'un hôtel d'hébergement d'urgence, le Paris-Opéra, habité par des familles d'origine africaine. Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier à Paris depuis la Libération. Le 5 août 2016, un bar de Rouen, aménagé sans autorisation en boîte de nuit, s'était enflammé. Un incendie qui a provoqué la mort de 14 personnes. En outre, en novembre 2022, un incendie dans un train de nuit Paris-Munich qui venait de quitter la gare de Nancy, a provoqué la mort de douze personnes.