Incendie de Wintzenheim : Marcelle, Claude, Régis... qui sont les onze victimes ?

"On les pleure et on les pleurera toujours". Jean-Claude Jacoby, le président de l'APEI d'Amnéville (Moselle) a perdu quatre de ses pensionnaires dans l'incendie du gîte de Wintzenheim (Haut-Rhin). Jérôme, Fatima, Laure, et Marcelle étaient âgés de 40 à "une cinquantaine d'années". Ils vivaient au foyer Robert Gautier d'Amnéville et à l'institut médico-éducatif "Le point du jour" de Pierrevilliers et ils étaient venus passer quelques jours de vacances. "Tous dormaient au premier étage, raconte le président de l’APEI locale. Les deux rescapés ont entendu l’alarme incendie. Ils ont pu s’extraire rapidement. Mais ils ont assisté à l’embrasement de l’étage. Quand ils ont vu que leurs camarades ne sortaient pas, ils ont compris…", confie Jean-Claude Jacoby à l'Est Républicain . Depuis le drame qui a coûté la vie à onze personnes, beaucoup de familles de victimes très éprouvées, préfèrent rester discrètes. Mais certains proches ont aussi tenu à leur rendre hommage. Les onze victimes sont lorraines et alsaciennes et avaient entre 23 et 60 ans.

Marcelle, 56 ans, du foyer de Pierrevillers

Parmi les victimes, Marcelle 56 ans, résidait au foyer Marie-Louise Laurichesse de Pierrevillers. Interrogé par France Bleu Lorraine Nord , son neveu, Julien, la décrit comme "quelqu'un qui était pleine de vie, qui était très solaire". "C'est quelque chose de très violent", soupire-t-il. "Elle était attachante et avait un caractère bien affirmé (...) Elle me (nous) manque déjà", écrit-il sur les réseaux sociaux. Il avait pu voir sa tante juste avant son départ en vacances en Alsace : "C'était une joie pour elle de partir. On était contents qu'elle puisse partir. C'est très triste." Un hommage sera rendu aux victimes lors de la messe de dimanche à l'église Saint-Joseph d'Amnéville.

Jennyfer, Claude, Jimmy, Jérôme de l'AEIM de Villers-lès-Nancy

L'émotion est toute aussi vive au siège de l'AEIM de Meurthe-et-Moselle, à Villers-lès-Nancy. Cette association de parents prenant en charge des personnes en situation de handicap intellectuel est "une famille endeuillée" par la perte de quatre de ses résidents, assure Denis Renaud, son président.

Jennyfer, 26 ans, Claude, 49 ans, Jimmy, 33 ans et Jérôme, "une trentaine d'années", séjournaient à l'étage du gîte alsacien qui s'est embrasé. Ils étaient "en autonomie relative" explique Denis Renaud. "Capables de travailler en Esat", des centres professionnels où les travaux changent régulièrement. Trois des quatre victimes étaient accueillies toute l'année dans le même foyer de vie en Meurthe-et-Moselle. Eric Pensalfini, le maire de Saint-Max, se rappelle de Jennyfer, Jimmy et Jérôme, qui vivaient dans sa commune de Meurthe-et-Moselle. "Ils étaient tellement heureux de partir en vacances", dit-il au micro du 20H de TF1.

Claude, qui faisait de la boxe

Le club de boxe de Joeuf (Meurthe-et-Moselle) a partagé, de son côté, sur les réseaux sociaux son "immense tristesse" après avoir appris le décès de Claude, qui résidait au foyer Jean Collon de Val-de-Briey et était membre de son équipe de boxe adaptée. "Tu vas nous manquer", ont-ils glissé.

Régis de l'EPSMS d'Albestroff

Parmi les victimes également, Le Républicain lorrain fait le portrait de Régis, "une figure emblématique de l’Établissement public social et médico-social du Saulnois (EPSMS) d’Albestroff". À 50 ans, il travaillait dans la structure et occupait un appartement depuis des années. Un autre adulte mort dans l'incendie était également pris en charge en Moselle mais son identité n'a pas été communiquée à ce stade.

Parmi les victimes figure également un accompagnant, dont l'identité, le sexe, l'âge ou la structure de rattachement sont pour l'heure inconnus.

Des hommages prévus en Lorraine et en Alsace

Un hommage sera rendu aux victimes lors de la messe de dimanche à l'église Saint-Joseph d'Amnéville. Selon France Bleu Sud Lorraine, l'association AEIM de Nancy souhaite la tenue d'un hommage national aux victimes, dans 40 jours .

France Bleu Alsace rapporte, pour sa part, que ce vendredi, l a mairie de Wintzenheim a ouvert la Halle des fêtes jusqu'à 21 heures, pour " permettre à chacun de se recueillir " et "rendre hommage aux victimes ". D'après l'AFP, on peut y lire plusieurs messages de soutien, comme celui-ci, anonyme : "Nos pensées s'adressent à toutes familles qui subissent l'horreur sans nom. Que Dieu vous apaise et vous console". Ou encore ce texte, signé "Nicole" : "Pensées émues pour ces 11 victimes et leurs proches. Beaucoup de peine et d'émotion". Un registre sera également mis à disposition du public à partir du mercredi 16 août dans le hall d'accueil de la mairie.

Au total, 28 personnes étaient présentes dans le bâtiment au moment de l'incendie. Les personnes qui logeaient dans un autre gîte au rez-de-chaussée ainsi que cinq adultes à l'étage sont parvenus à en sortir. Deux victimes avaient été prises en charge mercredi : l'une a été hospitalisée et l'autre a été conduite à l'hôtel, selon la préfecture du Haut-Rhin. Elles ont pu rentrer chez elles jeudi.

Deux résidents d'Amnéville, "plus jeunes", ont pu regagner les locaux de l'association. Ils logeaient à l'étage, mais sont parvenus à s'en extraire "car ils ont entendu l'alarme", selon Jean-Claude Jacoby. Une résidente appartenant à l'AEIM a réussi à sauter du premier étage et a été rattrapée par "un résident du rez-de-chaussée qui était déjà sorti", a expliqué Denis Renaud.

Une association de Besançon, appelée Idoine, a indiqué que ses membres installés au rez-de-chaussée étaient tous indemnes et avaient regagné la Franche-Comté dans la journée de mercredi. Des rescapés qui sont cependant " sous le choc" confie la présidente de l'association, Isabelle Sauvage-Clerc au micro de France Bleu Besançon. "Ils parlent de la peur, du choc, du drame..." ajoute-elle. Ils bénéficieront d'une aide psychologique.