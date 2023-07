Incendies en Grèce : les émissions de carbone atteignent des sommets pour un mois de juillet

Une catastrophe doublement nocive pour la planète. Les violents incendies en Grèce ont déjà causé les émissions de carbone les plus élevées des deux dernières décennies pour un mois de juillet, selon l'observatoire européen Copernicus . Au total, "une mégatonne d'émissions de carbone" a été émise entre le 1er et 25 juillet, "doublant presque le record de juillet 2007".

Si les températures continuent de grimper, les feux avaient perdu en intensité mercredi, une semaine après les premiers départs de flammes dans la région d'Athènes. Des milliers de touristes ont été évacués des îles de Rhodes et de Corfou, ravagées par des incendies favorisés par la canicule.

Selon Mark Parrington, de Copernicus, "la vague de chaleur qui touche actuellement la Grèce et la Méditerranée a augmenté le risque d'incendie de forêt, ce qui se reflète dans la forte intensité observée des feux de forêt autour de la Méditerranée".

C'est un cercle vicieux : si le changement climatique augmente le risque d'incendie, les feux de forêt génèrent à leur tour des émissions de carbone qui contribuent au réchauffement climatique. Car quand un arbre brûle, il libère du CO2. Les feux de forêts sont un poison pour la qualité de l’air. La combustion du bois libère des particules fines nocives pour la santé.

Les incendies en Grèce visibles depuis l'espace, grâce au réseau satellite de la mission Copernicus - ESA

Une année record en 2022 en Europe

Fin juin, les feux qui ont ravagé les forêts canadiennes ont rejeté dans l’air 160 millions de tonnes de carbone, un chiffre record. Ça représente 10% des émissions mondiales totales de l’année dernière. Quelque 76.000 kilomètres carrés de végétation et forêts ont été détruits par les flammes cette année dans l'est et l'ouest du pays, une surface déjà supérieure au cumul des années 2016, 2019, 2020 et 2022 L’été dernier, en Europe, déjà des records avaient été battus. Les incendies avaient provoqué les émissions de carbone les plus élevées depuis 2007 .